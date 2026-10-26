El socialismo sigue tejiendo en Rosario: las cuatro caras con las que apuesta a volver al poder

El socialismo se proyecta para competir en la interna de Unidos por la intedencia de Rosario.

El socialismo dio una nueva señal de su apuesta por volver a gobernar Rosario con el encuentro “Planificar Sirve”. Encabezado por Clara García, Joaquín Blanco, Varinia Drisun y Lionella Cattalini , el encuentro reunió a dirigentes, vecinos, profesionales e instituciones de los distritos Sur y Suroeste con el objetivo de debatir propuestas para la ciudad.

La convocatoria, realizada en el Club Atlético Calzada, expuso también la intención de recuperar protagonismo político con vistas a la elección de 2027.

La actividad cerró un ciclo de reuniones impulsado por los centros de estudio Cemupro , Usina Social y Nexo , con encuentros previos en los distritos Norte, Noroeste, Oeste y Centro. El objetivo fue construir una agenda para los barrios y fortalecer la presencia territorial de un partido que gobernó la ciudad durante tres décadas.

Blanco , secretario general del PS santafesino, planteó la intención de regresar al gobierno municipal y propuso una “segunda ola de transformaciones”. Su mensaje funcionó como una declaración política sobre el rumbo que el espacio pretende imprimirle a su estrategia en Rosario.

La presidenta de la cámara baja de Santa Fe, Clara García , defendió la política “cara a cara” como herramienta para conocer las demandas sociales. Entre las prioridades mencionó el trabajo, los salarios y el acceso de los jóvenes a la vivienda. Su perfil aportó experiencia institucional y una reivindicación de la planificación como sello de gestión.

Drisun, secretaria general adjunta del partido y diputada provincial, destacó la participación colectiva como una vía para enfrentar el aislamiento y conocer las necesidades cotidianas de cada barrio. Su planteo puso el foco en la reconstrucción de los vínculos con la sociedad, un desafío para una fuerza que buscaba recuperar terreno electoral.

La estrategia del socialismo para recuperar protagonismo

Lionella Cattalini, diputada provincial, reclamó una nueva etapa de transformaciones junto con los vecinos. Su mensaje recuperó la memoria de la Rosario que el socialismo había presentado como modelo de ciudad y planteó el desafío de convertir ese legado en una propuesta para el futuro. Las cuatro figuras expresaron distintos perfiles dentro de una misma apuesta política.

El ciclo “Planificar Sirve” había comenzado el primero de septiembre con una convocatoria que reunió a más de 400 representantes de instituciones académicas y científicas, colegios profesionales, emprendedores, empresarios y comerciantes. Luego, el intercambio se extendió a distintos sectores de Rosario para sumar demandas territoriales a una agenda estratégica.

Blanco sostuvo que los encuentros reflejaban una necesidad de cambio y que la ciudad tenía la posibilidad de avanzar hacia una etapa de mayor integración. También vinculó la recuperación de la convivencia y la tranquilidad con la posibilidad de retomar debates que, según su mirada, habían quedado postergados por la necesidad de pacificar Rosario.

El desafío de volver a gobernar Rosario

La iniciativa dejó una lectura política más amplia. El socialismo intenta recuperar la iniciativa y reinstalar la idea de que tiene para ofrecer un proyecto para la ciudad. La estrategia combinó la reivindicación de sus años de gestión con la promesa de una nueva etapa, en un escenario donde el recuerdo del pasado no garantiza por sí solo el respaldo electoral.

El espacio buscó exhibir planificación, presencia territorial y cuatro dirigentes con responsabilidades institucionales y partidarias. El desafío consiste en transformar las reuniones en propuestas concretas, sostener el vínculo con los barrios y convertir la reivindicación de su legado en una alternativa convincente para los vecinos.

La apuesta quedó planteada, aunque su resultado depende de la capacidad del partido para traducir los encuentros en respuestas a los problemas cotidianos. Recuperar el gobierno municipal exige algo más que expresar una voluntad de regreso: requiere construir una propuesta capaz de volver a conectar al socialismo con las expectativas de la sociedad rosarina.

La disputa por la intendencia de Rosario continúa abierta en Unidos, mientras se aguarda saber si Pablo Javkin irá o no por un nuevo mandato. Dentro de la coalición, Federico Angelini, Anita Martínez y Cristian Cunha suenan por el PRO; Blanco, Cattalini y Federico Lifschitz asoman por el socialismo, mientras que la radical María Eugenia Schmuck también buscará pelear para conducir el municipio.