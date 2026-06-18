Joaquín Blanco fue reelegido en el Partido Socialista de Santa Fe y llamó a consolidar Unidos

El diputado provincial Joaquín Blanco fue reelegido como secretario general del Partido Socialista de Santa Fe . La remozada conducción llamó a seguir fortaleciendo Unidos para Cambiar Santa Fe , reclamó un gobierno "solidario" con los sectores más perjudicados con las políticas económicas de Javier Milei y pidió a sus dirigentes y militantes ampliar el trabajo territorial en toda la provincia.

Como parte de la renovación de autoridades, Varinia Drisun renovó su cargo como secretaria general adjunta de la Junta Ejecutiva Provincial. La nueva conducción quedó definida en un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe , con la participación de dirigentes, legisladores, intendentes y referentes de distintos departamentos.

La conducción partidaria fijó como objetivos consolidar el despliegue del socialismo santafesino en el territorio y reforzar su papel dentro de la coalición que gobierna la provincia.

Tras su reelección, Blanco reivindicó la tradición del espacio y destacó el legado político de Hermes Binner y Miguel Lifschitz .

“Creemos en la política que sirve como servicio público. Ese es el camino que marcaron Binner y Lifschitz y que seguimos defendiendo en Santa Fe ”, expresó.

El legislador provincial sostuvo, además, que uno de los principales desafíos de la nueva etapa será acompañar a los sectores afectados por la situación económica nacional y fortalecer las políticas públicas impulsadas desde la provincia.

Durante su discurso, recordó que el socialismo cumplió 130 años de historia y remarcó su representación institucional en el distrito. “Tenemos una presencia muy fuerte con intendentes, presidentes comunales, concejales y militantes en todos los departamentos de la provincia. Queremos llevar una propuesta de esperanza y cambio a cada rincón de Santa Fe”, afirmó.

Unidos para Cambiar Santa Fe, uno de los ejes

La presidenta de la cámara baja de Santa Fe, Clara García, destacó la conformación de una lista de unidad y aseguró que el socialismo mantuvo un lugar central en la política provincial.

“En un contexto marcado por la confrontación y la falta de proyectos comunes, mostramos una síntesis de unidad, diversidad y representación territorial”, señaló.

Por su parte, Drisun sostuvo que la nueva etapa apunta a robustecer la estructura partidaria y promover una mayor participación de las nuevas generaciones en la vida política santafesina.

La renovación de autoridades contó con el respaldo de referentes históricos y dirigentes de distintos puntos de la provincia. El exgobernador Antonio Bonfatti afirmó que comenzó “una nueva etapa con los valores de siempre” y reafirmó el compromiso del socialismo con la defensa de los derechos ciudadanos.

El senador provincial Paco Garibaldi destacó la importancia de contar con partidos políticos sólidos para interpretar las demandas sociales y generar nuevas propuestas para Santa Fe.

A su vez, el diputado provincial Mariano Cuvertino valoró la lista de unidad y consideró necesario seguir fortaleciendo Unidos para Cambiar Santa Fe como herramienta de gestión.

Del encuentro también participaron la presidenta nacional del Partido Socialista, Mónica Fein; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; los intendentes Alberto Ricci, Pablo Pinotti, Carlos Pighin y Exequiel Ruani, junto con legisladores, concejales y autoridades partidarias de toda la provincia.

La renovación de la conducción dejó planteado el objetivo de sostener la identidad del socialismo santafesino y profundizar su participación en el armado político de Unidos.