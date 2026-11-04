El Remediar, en la mira de los intendentes: reclamo en el Congreso contra el ajuste de Milei

El recorte del programa Remediar sumó este miércoles un nuevo frente de cuestionamientos para el gobierno de Javier Milei . Intendentes de distintas provincias llevaron al Congreso un reclamo contra el desmantelamiento de la política nacional de distribución gratuita de medicamentos, que desde el 15 de octubre quedó reducida a solo seis principios activos.

El planteo de los intendentes se realizó durante una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Basualdo . Allí, representantes de distintos puntos del país cuestionaron la retirada del Estado nacional de la provisión de medicamentos esenciales y advirtieron que la reducción de la cobertura obliga a las provincias y municipios a absorber gastos que antes afrontaba Nación. Desde su creación, en 2002, Remediar garantizaba el acceso gratuito a tratamientos para personas sin cobertura médica, a través de hospitales y centros de atención primaria.

Los subsidios al transporte

El reclamo de los intendentes también alcanzó a la distribución de los subsidios al transporte de pasajeros. Los representantes del interior cuestionaron el incremento de $38.840 millones destinado a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que no tuvo un correlato equivalente para el resto del país. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, resumió el desequilibrio al señalar que de cada siete pesos destinados a subsidios, seis quedan en el área metropolitana. El gobernador cordobés, Martín Llaryora, también cuestionó que el Gobierno vuelva a priorizar al AMBA en detrimento de las provincias.

El impuesto nacional a los combustibles deriva en una injusticia que perjudica directamente a los cordobeses. Si se quitara, podríamos tener un boleto un 35% más barato en #Córdoba.



Hoy ese impuesto existe y debería volver en forma de transporte e infraestructura vial, pero no… pic.twitter.com/78oijdIxwp — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 4, 2026

Rosario Romero, intendenta de Paraná, Entre Ríos, afirmó que “debiéramos haber continuado con subsidios en todo el país, porque el transporte público no es un lujo. El subsidio no es un pecado, entendámoslo, el subsidio ayuda a sostener un sistema de transporte. Nosotros hace años que pagamos mucho el transporte. Los estados locales están subsidiando el transporte. Me fastidia que el país se mire solo desde el AMBA”.



La presentación en el Congreso reunió a intendentes y representantes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Santa Cruz y Neuquén, quienes presentaron el documento “Un país desigual es un país injusto”, en el que denunciaron un trato discriminatorio hacia las provincias y los municipios. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, consideró que “Argentina atraviesa uno de los momentos más inequitativos que podamos recordar” y expresó que “en los hechos” hay “dos países” con un “cada vez más destratado y desconsiderado” interior.