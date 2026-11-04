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FONDOS PARA EL INTERIOR

El Remediar, en la mira de los intendentes: reclamo en el Congreso contra el ajuste de Milei

Jefes comunales de siete provincias advirtieron por el impacto sanitario de la poda nacional. También exigieron equidad en los subsidios para transporte.

Por Letra P | Periodismo Político
Intendentes de distintas provincias, en la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso

Intendentes de distintas provincias, en la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso

El recorte del programa Remediar sumó este miércoles un nuevo frente de cuestionamientos para el gobierno de Javier Milei. Intendentes de distintas provincias llevaron al Congreso un reclamo contra el desmantelamiento de la política nacional de distribución gratuita de medicamentos, que desde el 15 de octubre quedó reducida a solo seis principios activos.

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Macarena Ramírez
Como contó Letra P, el ajuste de la Nación al Remediar, uno de los principales instrumentos públicos de acceso gratuito a medicamentos junto al PAMI, dejó
afuera a más de 200 tratamientos de uso habitual y trasladó una parte mayor del costo a quienes se atienden en el sistema público de salud y a los gobiernos provinciales.

Adiós a los remedios gratis

El planteo de los intendentes se realizó durante una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Basualdo. Allí, representantes de distintos puntos del país cuestionaron la retirada del Estado nacional de la provisión de medicamentos esenciales y advirtieron que la reducción de la cobertura obliga a las provincias y municipios a absorber gastos que antes afrontaba Nación. Desde su creación, en 2002, Remediar garantizaba el acceso gratuito a tratamientos para personas sin cobertura médica, a través de hospitales y centros de atención primaria.

Pablo Corsalini, intendente peronista de Pérez, en la provincia de Santa Fe, afirmó que "necesitamos que nos saquen del cautiverio en el que nos tienen el Gobierno nacional y el provincial", a los que les reclamó "sentido humanitario". "La verdad es que no nos da lo mismo tener que elegir a quién le va a tocar el paracetamol o a quién la pastilla para la presión".

La referencia alude a los medicamentos que desaparecieron de los botiquines del Remediar: metformina para la diabetes, levotiroxina para el hipotiroidismo, salbutamol para el asma y la EPOC, antibióticos como amoxicilina y cefalexina, además de suplementos de hierro, ácido fólico y anticonceptivos. Así, el programa pasó de 128 medicamentos a seis, solo cardiovasculares, con una poda presupuestaria de 72% respecto de lo ejecutado en 2023.

Los subsidios al transporte

El reclamo de los intendentes también alcanzó a la distribución de los subsidios al transporte de pasajeros. Los representantes del interior cuestionaron el incremento de $38.840 millones destinado a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que no tuvo un correlato equivalente para el resto del país. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, resumió el desequilibrio al señalar que de cada siete pesos destinados a subsidios, seis quedan en el área metropolitana. El gobernador cordobés, Martín Llaryora, también cuestionó que el Gobierno vuelva a priorizar al AMBA en detrimento de las provincias.

Rosario Romero, intendenta de Paraná, Entre Ríos, afirmó que “debiéramos haber continuado con subsidios en todo el país, porque el transporte público no es un lujo. El subsidio no es un pecado, entendámoslo, el subsidio ayuda a sostener un sistema de transporte. Nosotros hace años que pagamos mucho el transporte. Los estados locales están subsidiando el transporte. Me fastidia que el país se mire solo desde el AMBA”.

La presentación en el Congreso reunió a intendentes y representantes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Santa Cruz y Neuquén, quienes presentaron el documento “Un país desigual es un país injusto”, en el que denunciaron un trato discriminatorio hacia las provincias y los municipios. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, consideró que “Argentina atraviesa uno de los momentos más inequitativos que podamos recordar” y expresó que “en los hechos” hay “dos países” con un “cada vez más destratado y desconsiderado” interior.

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