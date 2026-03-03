Unidos busca voceros en el territorio para blindar a Pullaro tras los conflictos gremiales

Tras un mes de malas noticias, la cúpula de Unidos hizo un mini retiro espiritual al que convocó a la dirigencia del sur de Santa Fe para escuchar y, a su vez, pedir más protagonismo a la hora de defender a la gestión. El objetivo es que Maximiliano Pullaro deje de exponerse como único vocero del frente.

La convocatoria circuló desde el viernes pasado. El lugar elegido fue el Camping Comunal de Soldini , donde legisladores, intendentes, presidentes comunales, concejales y dirigentes de los departamentos San Lorenzo , Rosario (sin la ciudad cabecera), Iriondo y Constitución dieron el presente este martes para el evento que se estiró hasta el mediodía. No fue el primero, ya que hace algunos días se organizó uno similar en General López , el bastión más firme del pullarismo. “Había una necesidad de convocar a reuniones para canalizar debates desde el año pasado”, explicó una asistente.

Si bien el gobernador no asistió, sí lo hicieron miembros de su mesa más chica. Los anfitriones fueron el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el de Obras Públicas, Lisandro Enrico ; el secretario general, Juan Cruz Cándido, y el de Comunicación, Luis Persello ; y los senadores de tres de los cuatro departamentos convocados: Ciro Seisas , de Rosario ; Germán Giacomino , de Constitución ; y Hugo Rasetto , de Iriondo . Según varias personas invitadas, hace tiempo no se veía semejante asistencia a un evento interno de Unidos .

Un detalle que no pasó desapercibido es que fueron pocos los representantes del socialismo. De hecho, casi todos los que asistieron se enrolaron en el sector que lidera el exgobernador Antonio Bonfatti . De la tribu que lidera Clara García solo estuvieron presentes el diputado Fabián Cejas -que asumió hace tres meses para reemplazar a Pablo Farías - y algunos dirigentes locales. Según trascendió, hubo problemas de agenda.

Evidentemente, había necesidad de hablar: fueron alrededor de 25 los oradores durante toda la mañana. Todo aquel que quería expresarse, pudo hacerlo. “Empezó el año y tenemos que acomodarnos. La idea es seguir haciendo estos encuentros por toda la provincia”, contó una fuente del gobierno. Hubo un mensaje que fue transversal: la necesidad de construir nuevos voceros para acompañar a Pullaro. Lo resumió un legislador que tomó la palabra y que no es radical: “Maxi no es SuperMaxi, hay que ayudarlo”.

Screenshot_20260216_073432_Instagram.jpg Maximiliano Pullaro busca escuderos que lo acompañen en el debate político.

Tras un mes de sobresaltos causados primero por la crisis policial y luego por el conflicto salarial con los docentes, quedó claro un fenómeno que preocupa en la Casa Gris: el gobernador es la única voz que se puede hacer escuchar en Unidos y es, en consecuencia, el pararrayos de todos los reclamos. “Maxi no tiene fusibles”, expresó una figura de peso del oficialismo. “En cada quilombo los reclamos fueron directos a él, no pasaron por los ministros; está solo en el escenario y eso hace que se coma todos los palos”, sumó.

Encima, no escapó al análisis de los dirigentes presentes la situación de la oposición, en donde hay pocas figuras de la talla de Pullaro con quien rivalizar y así ordenar el discurso. Por un lado, en el peronismo no se vislumbra un candidato claro y, además, el gobernador está en un constante juego de seducción para lograr que algunos justicialistas fichen con Unidos. Por otro lado, en La Libertad Avanza sí quiere asomar Romina Diez, pero es una rival incómoda para la Casa Gris porque comparten electorado: el resultado de las últimas elecciones legislativas es una prueba de ello.

Que la gestión se haga carne

Por eso, uno de los pedidos de la cúpula fue acentuar la identidad entre la dimensión local y la dimensión provincial. “Somos un frente heterogéneo y por eso hay temas que a muchos les pasan por el costado porque no los afectan, pero tenemos que involucrarnos todos y funcionar como frente político”, explicó una garganta. Hay una crítica interna que se escucha una y otra vez: “Cada idea que tenemos se transforma en un programa, pero después ni nuestra propia gente tiene dimensión de la cantidad de programas y posibilidades que tenemos”.

En ese sentido, una persona de acceso irrestricto al despacho del gobernador descartó que el pedido implique que Pullaro baje el ritmo. “Maxi se mete en todo, y mostrar esa pulsión por el trabajo nos permitió ganar las elecciones”, valoró. El “modo tromba” en el que se manejó Unidos desde que llegó a la provincia tuvo sus beneficios -”nos permitió quedar solos en la cancha”, entendió una garganta-, pero ahora empezó a mostrar sus contras: “Fue todo muy rápido, ahora tenemos que ocuparnos de que se muestre mejor lo que hicimos”.