ANTICIPO DE LETRA P

Maximiliano Pullaro sella un acuerdo para que las empresas de Santa Fe brinden servicios en Vaca Muerta

Firma el jueves un convenio con Figueroa para impulsar proveedores, tecnología y capacitación. Lo acompañan empresarios que buscan negocios en Loma Campana.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Maximiliano Pullaro viajará junto al ministro Puccini y empresarios para firmar el convenio en Neuquén.

Maximiliano Pullaro viajará este jueves a Neuquén para firmar un convenio con Rolando Figueroa que busca insertar a Santa Fe en la cadena de valor de Vaca Muerta. La apuesta combina política y negocios: abrir mercado para empresas industriales y consolidar un puente estratégico con el polo energético más dinámico del país.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro encabezó la presentación de la Academia de Proveedores junto a funcionarios de YPF.
YPF y Pullaro sellaron una alianza para que las empresas de Santa Fe se suban al boom minero

Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

La agenda incluye una ronda de negocios entre firmas santafesinas y neuquinas y una recorrida por el yacimiento Loma Campana. El gobernador no estará solo: lo acompañará una comitiva encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a representantes del sector privado.

Un convenio con foco en proveedores y tecnología

El acuerdo apunta a generar “herramientas y acciones para promover la vinculación”, según confiaron fuentes oficiales. El eje estará puesto en el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua y el intercambio tecnológico entre las industrias de ambas provincias.

Fernando Banderet
El intendente de Añelo, Fernando Banderet, en su visita al Santa Fe Business Forum.

Santa Fe busca capitalizar su perfil industrial para abastecer una demanda creciente en equipamiento, piezas, maquinaria y soluciones tecnológicas vinculadas a la extracción no convencional. En el entorno de Pullaro sostienen que el desafío es también estratégico: consolidar un vínculo estable con Neuquén que permita planificación de mediano plazo, estándares compartidos y esquemas de formación acordes a la industria hidrocarburífera.

La experiencia previa con YPF y las primeras rondas sectoriales funcionaron como antesala de este paso institucional, que ahora se formaliza con la firma entre gobernadores.

Networking y guiñoal sector privado de Santa Fe

La actividad del jueves incluirá un espacio de networking entre empresas de ambas provincias, con presencia de funcionarios y actores privados. La intención es que el convenio no quede en una foto, sino que derive en contactos concretos y oportunidades de negocios.

Las expectativas están puestas en que las firmas santafesinas ganen terreno en contratos vinculados a perforación, transporte, mantenimiento y servicios complementarios en el corazón de Vaca Muerta.

El viernes, la recorrida por Loma Campana —uno de los desarrollos insignia del shale y operado por YPF— buscará mostrar en territorio la escala de inversiones y la proyección del complejo. Que Puccini encabece esa visita es también un mensaje interno: el ministro suma centralidad en la estrategia productiva y proyecta volumen propio, con Rosario como norte de cara a 2027.

La estrategia federal de Maximiliano Pullaro

El viaje se inscribe en una hoja de ruta que Pullaro despliega desde el inicio de su gestión: insertar a Santa Fe en los grandes motores de crecimiento nacional. Vaca Muerta aparece como un vector clave, junto con la minería y la agroindustria.

Letra P ya había dado cuenta del entendimiento en construcción con Neuquén y de la alianza con YPF para facilitar que empresas locales se suban al boom energético. El convenio con Figueroa formaliza ese proceso y le otorga respaldo político.

Si la ecuación cierra, la foto entre Pullaro y Figueroa será algo más que un gesto institucional: marcará el intento de conectar la potencia industrial santafesina con la principal apuesta energética argentina bajo una lógica de cooperación y desarrollo compartido.

Fernando Banderet, el intendente de Añelo, habló sobre Vaca Muerta y la posibilidad para Santa Fe.
Vaca Muerta abre su corazón a la producción de Santa Fe y madura un acuerdo con Neuquén

Funcionarios de Pullaro compartieron proyectos con el intendente de Añelo, enclavada en el centro del yacimiento petrolífero. Oportunidad a dos bandas.
Gustavo Puccini habla, Maximiliano Pullaro mira y escucha. Rosario, en el horizonte. 
Pullaro activa su carta en Rosario

El gobernador ordenó que el ministro Puccini empiece a posicionarse en la carrera a la Intendencia ¿Abrazos solo para uno? El juego y las cartas de Javkin.

Gustavo Sáenz ratificó su alianza con la Casa Rosada, con reservas, en la apertura de sesiones en Salta.
Sáenz ratificó su alianza con la Casa Rosada y dijo que quiere cantar con Milei en el Movistar Arena

Por  Maira López
Gildo Insfrán y su vice, Eber Solis, en la apertura de sesiones de Formosa. 
Insfrán cortó con la dulzura: acusó a Milei de entregar el país y pidió no votar verdugos

Por  Letra P | Periodismo Político
Osvaldo Jaldo cantó retruco: Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista.
Jaldo cantó retruco: "Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista"

Por  Ramiro Garrocho
Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. 
Te amo, te odio, dame más: Juan Pablo Valdés ratificó su apoyo a Milei, pero reclamó obras para Corrientes

Por  César Pucheta