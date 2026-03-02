Maximiliano Pullaro sella un acuerdo para que las empresas de Santa Fe brinden servicios en Vaca Muerta

Maximiliano Pullaro viajará este jueves a Neuquén para firmar un convenio con Rolando Figueroa que busca insertar a Santa Fe en la cadena de valor de Vaca Muerta . La apuesta combina política y negocios: abrir mercado para empresas industriales y consolidar un puente estratégico con el polo energético más dinámico del país.

La agenda incluye una ronda de negocios entre firmas santafesinas y neuquinas y una recorrida por el yacimiento Loma Campana . El gobernador no estará solo: lo acompañará una comitiva encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , junto a representantes del sector privado.

El acuerdo apunta a generar “herramientas y acciones para promover la vinculación”, según confiaron fuentes oficiales. El eje estará puesto en el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua y el intercambio tecnológico entre las industrias de ambas provincias.

En el marco del Santa Fe Business Forum , el gobierno provincial ya había anticipado este camino junto a Fernando Banderet , intendente de Añelo , la ciudad cercana a Loma Campana. El objetivo es articular políticas públicas que faciliten la inserción de empresas santafesinas en la cadena de valor de Vaca Muerta : desde metalmecánica hasta servicios especializados.

Santa Fe busca capitalizar su perfil industrial para abastecer una demanda creciente en equipamiento, piezas, maquinaria y soluciones tecnológicas vinculadas a la extracción no convencional. En el entorno de Pullaro sostienen que el desafío es también estratégico: consolidar un vínculo estable con Neuquén que permita planificación de mediano plazo, estándares compartidos y esquemas de formación acordes a la industria hidrocarburífera.

La experiencia previa con YPF y las primeras rondas sectoriales funcionaron como antesala de este paso institucional, que ahora se formaliza con la firma entre gobernadores.

Networking y guiñoal sector privado de Santa Fe

La actividad del jueves incluirá un espacio de networking entre empresas de ambas provincias, con presencia de funcionarios y actores privados. La intención es que el convenio no quede en una foto, sino que derive en contactos concretos y oportunidades de negocios.

Las expectativas están puestas en que las firmas santafesinas ganen terreno en contratos vinculados a perforación, transporte, mantenimiento y servicios complementarios en el corazón de Vaca Muerta.

El viernes, la recorrida por Loma Campana —uno de los desarrollos insignia del shale y operado por YPF— buscará mostrar en territorio la escala de inversiones y la proyección del complejo. Que Puccini encabece esa visita es también un mensaje interno: el ministro suma centralidad en la estrategia productiva y proyecta volumen propio, con Rosario como norte de cara a 2027.

La estrategia federal de Maximiliano Pullaro

El viaje se inscribe en una hoja de ruta que Pullaro despliega desde el inicio de su gestión: insertar a Santa Fe en los grandes motores de crecimiento nacional. Vaca Muerta aparece como un vector clave, junto con la minería y la agroindustria.

Embed Pullaro pone un pie en #VacaMuerta, se reúne con Figueroa y quiere su parte del RIGI



El gobernador de Santa Fe aterriza en Neuquén para visitar una feria de hidrocarburos



https://t.co/L3cAHJLE8l

@pfornero pic.twitter.com/FdyGeCWJbc — LETRA P (@Letra_P) October 23, 2024

Letra P ya había dado cuenta del entendimiento en construcción con Neuquén y de la alianza con YPF para facilitar que empresas locales se suban al boom energético. El convenio con Figueroa formaliza ese proceso y le otorga respaldo político.

Si la ecuación cierra, la foto entre Pullaro y Figueroa será algo más que un gesto institucional: marcará el intento de conectar la potencia industrial santafesina con la principal apuesta energética argentina bajo una lógica de cooperación y desarrollo compartido.