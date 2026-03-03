RADICALISMO EN LLAMAS

La UCR bonaerense se reúne para definir su futuro y adelantar la elección interna

Abad y Lousteau piden una pronta renovación de autoridades. Miguel Fernández quiere discutir primero el rumbo del partido, mientras construye su espacio.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Todo se dio el fin de semana, cuando diversos sectores del radicalismo enviaron una nota a Fernández para pedirle que convoque esta semana al plenario del comité provincia para tratar, entre otros temas, la fecha de la elección. Al mismo tiempo, el dirigente de Trenque Lauquen se mostraba en la Cuarta sección electoral con parte de su espacio político compuesto por legisladores e intendentes que no se enrolan en la conducción de Abad ni de Lousteau. La convocatoria al comité de contingencia podría darse entre el 10 y el 11 de marzo en la sede del radicalismo en La Plata. Ese lugar será sitio de encuentro también para la convención de contingencia que se reunirá el viernes 6 de marzo.

Abad, el expresidente del comité provincial, sostiene que el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en 2027. Su espacio considera que el partido no puede permanecer en un estado de debilidad, y remarcó que para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida en la provincia es indispensable avanzar cuanto antes hacia una nueva conducción. En ese punto destacaron que debe ser representativa y de unidad, pero legitimada por el voto de los afiliados.

La construcción de Miguel Fernández

Por estas horas, Miguel Fernández termina de afinar con su equipo el orden del día para convocar al comité de contingencia que preside. El exintendente de Trenque Lauquen quiere discutir algo más que la fecha de elecciones del partido: entiende que hay un rumbo político que el radicalismo debe definir antes de buscar candidatos para la renovación.

Su espacio político, compuesto por cuatro legisladores provinciales, algunos intendentes y presidentes de comités locales, antes de plantear la unidad -postulado que defienden por diferentes argumentos- quiere debatir con las distintas expresiones de la UCR el norte al que irá el partido una vez que defina su conducción. Primero el destino, después el piloto. Concretamente, qué rol va a tener el radicalismo ante el Gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof, y con qué sectores podría conformar alianzas un frente electoral.

Ese camino tuvo una parada el sábado pasado en el interior bonaerense, cuando Fernández se reunió en la Cuarta sección electoral con los intendentes Franco Flexas (General Viamonte), Salvador Serenal (Lincoln), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen); y los legisladores Valentín Miranda, Alejandra Lordén, Priscila Minnaard y Natalia Quintana. También estuvo el diputado Pablo Juliano, referenciado en Facundo Manes. Según pudo saber Letra P, este espacio seguirá con encuentros en las distintas secciones electorales.

Sin margen para una interna

Hay una idea general en el planeta UCR de no ir a internas, por varios motivos: las últimas dos elecciones terminaron judicializadas, la de 2024 con escándalo incluido y un proceso de normalización que acercó la Justicia para que el partido pudiera participar institucionalmente de los comicios legislativos del año pasado. Así nació la conducción de contingencia a cargo de Fernández y Pablo Domenichini (Evolución).

Hay dudas sobre las garantías en los distintos espacios en cuanto a la transparencia de los padrones en cada distrito, la fiscalización y los recursos económicos que supone una elección de autoridades. Sobrevuela una idea de que lo mejor sería llegar a la renovación en unidad. Las diferencias surgen en que un sector promueve rápidamente la convocatoria a elecciones mientras se discute quiénes podrían ser candidatos a la presidencia del comité, mientras que otros prefieren primero conocer el rumbo que deberá tomar el radicalismo.

Las tribus de la UCR

El abadismo camina junto al exintendente de San Isidro Gustavo Posse y el exlegislador Walter Caruso, al igual que el exvicegobernador Daniel Salvador. Evolución, el sector de Lousteau, acercó posiciones con este espacio en diciembre del año pasado y conformaron un bloque legislativo compartido. El abadismo cedió la vicepresidencia de la Cámara de Diputados a Matías Civale, un hombre de la tropa loustosista. Ambas corrientes internas acordaron los cuatro apellidos de Buenos Aires para las sillas de delegado en el comité nacional que conduce Leonel Chiarella.

Por otro lado juegan Fernández con su grupo de legisladores e intendentes. Un espacio que busca apoyarse en la territorialidad y que empezó a asomar cuando Fernández llevó adelante la alianza Somos, que no consiguió un buen resultado en 2025. La fractura de la UCR en la Legislatura le acercó al grupo de representantes en el parlamento bonaerense que ahora caminan con él.

Manes se fue del partido y participó de la elección en CABA, pero dejó algún exlegislador e intendentes que en algún momento se referenciaron en él. También están los espacios de Federico Storani y Encuentro Radical de los históricos Luis Miralles y Juan Antonio Portesi.

