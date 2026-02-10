El juego a dos puntas de La Libertad Avanza en el motín policial que conmociona a Santa Fe

El motín policial que conmociona a Santa Fe expuso un juego a dos puntas dentro de La Libertad Avanza . Mientras el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva articula con el gobierno de Maximiliano Pullaro para contener la crisis, la jefa libertaria local, Romina Diez , optó por un camino confrontativo y agitó la protesta en su punto más álgido.

Según dejaron trascender desde las órbitas nacional y provincial, la actitud de la gestión de Monteoliva frente a esta situación explosiva estuvo en línea con el vínculo fluido —aunque no exento de tensiones— que ambas administraciones sostienen desde diciembre de 2023. Un apoyo logístico clave, teniendo en cuenta que una parte de la policía se encontraba amotinada y que otros sectores de las fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario , mostraban resistencias a enfrentar a los manifestantes.

Esa articulación, enmarcada en el Plan Bandera , volvió a exhibirse la semana pasada en un acto compartido entre la ministra de Milei y el gobernador Pullaro, durante la entrega de 100 camionetas de patrullaje a las fuerzas federales.

Hay razones de estricta actualidad para que esa relación no se deteriore, sobre todo con la escalada del conflicto policial registrada en las últimas horas. La baja de homicidios en Rosario es un logro reivindicado por ambas gestiones y a ninguna le conviene que aparezcan nubarrones que pongan en riesgo ese resultado.

Además, hay un dato de la realidad que suma preocupación: también existe malestar en las fuerzas federales, cuyos salarios son incluso más bajos que los que paga la provincia. El reciente caso del policía federal encadenado a las rejas de la Casa Rosada funcionó como señal de alerta. El efecto contagio no es una hipótesis lejana.

A ese cuadro se suma un antecedente personal de peso. Monteoliva carga en su trayectoria con la experiencia traumática del levantamiento policial de Córdoba en 2013, cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad provincial y fue eyectada en medio de la crisis.

Existe, además, otro lazo determinante para evitar conductas disruptivas. El actual jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni, fue el último ministro de Seguridad de Omar Perotti y previamente condujo a la fuerza federal en sucesivas intervenciones en Rosario desde 2014 en adelante.

La Libertad Avanza de Diez en Santa Fe

Muy distinta fue la actitud de la jefa política de LLA en la provincia. Empoderada por el propio Presidente durante el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo y desprovista de responsabilidades ejecutivas, Romina Diez salió este martes con una batería de tuits incendiarios, justo en el pico de tensión del conflicto.

Como era previsible, la disputa se trasladó a las redes sociales, un terreno donde la tropa libertaria se mueve con comodidad. Las respuestas de dirigentes de Unidos y el trolleo mileísta no tardaron en aparecer. Un clásico de época.

La jugada de Diez remite a un antecedente muy reciente: el viernes, a horas de la visita de Milei a la provincia, fue el ministro de Economía Luis Toto Caputo el que arremetió contra Pullaro. El disparador fue un cuestionamiento a la forma en que Santa Fe administra los fondos obtenidos en la reciente colocación de deuda. “Una lástima, y una especulación sin sentido”, escribió el ministro, quien calculó en “120 mil millones de pesos en dos meses” la presunta pérdida para las arcas provinciales a partir de la decisión adoptada. Allí también operó la patrulla de trolls adictas al Presidente.

Días atrás se registró, además, un episodio que llamó la atención. En la antesala del fin de semana, un policía que se presentó como militante libertario de una agrupación denominada Corazón de León convocó a quienes se manifestaban frente a la Jefatura de Rosario a movilizarse hacia San Lorenzo para respaldar a Milei. Puede haber sido una iniciativa individual, aunque el gesto no pasó inadvertido.

Más allá de las discusiones sobre responsabilidades institucionales, el accionar de Diez responde a una lógica política conocida. Letra P lo señaló en reiteradas oportunidades: Pullaro y Milei comparten una porción significativa del electorado y, en consecuencia, pescan en la misma pecera.

En ese universo se inscribe una franja relevante de los cerca de 250 mil empleados públicos provinciales —entre activos y pasivos—, con fuerte peso de los trabajadores de la educación, la seguridad y la salud. La tentación de intervenir en una crisis de este calibre no es menor.

La presión de la fecha

En el cortísimo plazo se abren dos instancias que siempre merecen atención, pero que adquieren un relieve especial en el escenario actual. Ambas se desarrollarán entre el miércoles y el domingo.

Por un lado, el gobierno provincial convocó para este miércoles a la primera ronda de negociaciones paritarias. Si bien las fuerzas de seguridad no tienen derecho a sindicalizarse, los acuerdos salariales en el sector público suelen derramar sobre los ingresos policiales.

Por otro, el próximo 15 de febrero se realizará la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, con el tradicional discurso del gobernador, que combina balance de gestión y proyección política. En esta oportunidad, tanto sus palabras como la eventualidad de protestas despiertan una expectativa mayor.