Sindicalismo que sí: Maximiliano Pullaro corteja a un influyente gremialista camionero de Santa Fe

No es todo tensión entre Maximiliano Pullaro y el sindicalismo. Hay un gremialismo que sí, que es cortejado por el gobernador, con el que mantiene un vínculo recíproco y amable. Se trata del que representa Sergio Aladio , secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe , que también pisa fuerte en la CGT Rosario como adjunto.

La relación entre ambos quedó expuesta en la fastuosa inauguración del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe , una de las obras icónicas de la gestión del hughense. Aladio estuvo en el acto realizado en el kilómetro cero de la autopista, camuflado entre la gente y fuera del sector reservado a autoridades. Según reveló una persona de su entorno, la invitación le llegó desde la propia oficina del gobernador. Decidió ir, dicen, porque entiende que la obra es importante y le cambia la vida a los camioneros que recorren el Cordón Industrial de Rosario para acceder a los puertos.

Hay un detalle que hizo evidente que a la Casa Gris le interesa destacar ese vínculo. El acto comenzó con la típica mención a la tira de autoridades presentes para luego dar paso a un video. En ese momento, alguien le apuntó a la locutora oficial la presencia del camionero y le pidió que lo nombre; por eso, después del video, se apuró por mencionarlo antes de dar paso a los discursos. Con un perfil bajísimo por elección, Aladio había gambeteado desde temprano las propuestas para sentarse en el palco de autoridades que le hicieron las figuras más importantes de Unidos .

Tenemos un método de trabajo muy claro en Santa Fe: las obras se empiezan y se terminan. Y el jueves licitamos el segundo tramo hasta #Timbúes para seguir consolidándonos como el motor productivo del país. ¡Vamos, Invencible! pic.twitter.com/xFNqWrjY2x

A Pullaro, la cercanía a figuras del movimiento obrero organizado como el camionero le viene como anillo al dedo. El gobierno provincial viene intentando un nuevo enfoque en su vínculo con los sindicatos , especialmente con aquellos con los que tienen que negociar paritarias. Se notó, por ejemplo, con la carta que los ministros le enviaron a los empleados públicos explicando los motivos de la oferta salarial y agradeciendo el trabajo. Aladio lo sabe y por eso a su lado se preocupan por aclarar que pueden tener ese vínculo “porque no tenemos que negociar paritarias” con Pullaro.

Hay un proyecto que sirvió como vector para acercar a Pullaro y Aladio. Se trata del Circuito de Ingreso Portuario que la Casa Gris viene impulsando para reformar la infraestructura vial del complejo portuario del Gran Rosario . El secretario general, en representación de su gremio, participó de al menos tres encuentros en los que el gobierno provincial reunió a todos los actores involucrados en el mundo portuario para conocer sus opiniones e invitarlos a participar de la definición de los detalles de la iniciativa.

Sergio Aladio Camioneros Santa Fe Sergio Aladio, líder del sindicato de camioneros en Santa Fe.

Los pedidos de Camioneros

La invitación a esos encuentros fue la que sorprendió en Camioneros. “Nunca nos había pasado tener una charla tan abierta, con tanta participación y libertad para decir lo que se quiere decir”, reconocieron en el sindicato, en donde cayó bien la oportunidad para “desmitificar algunas cuestiones políticas y vincularse con lo que hay que hacer”. Uno de los planteos que hicieron en esas reuniones fue el pedido de que la dinámica de participación continúe incluso cuando el CIP ya esté en funciones y con las concesiones adjudicadas.

Otro tema en el que aportaron su mirada los camioneros fue el del método de cobro de la tasa que percibirán los concesionarios a cambio de su servicio. Es un tema sensible: esa tasa hoy la perciben los municipios portuarios y la negociación para que la cedan es más que tensa, aunque en los últimos días pareció encaminarse. “Tenemos llegada a muchos intendentes del Cordón Industrial, es lógico que no quieran perder el ingreso, pero nosotros estamos buscando un beneficio para los trabajadores”, equilibraron desde el sindicato.

Quién es Sergio Aladio

Para espacios como Unidos, que buscan ocupar la no tan ancha avenida del medio y buscan vincularse con figuras de un peronismo de centro, Aladio es un perfil más que interesante. Conduce a los camioneros de Santa Fe, pero tiene un enfrentamiento histórico con Hugo Moyano. El origen de la pelea se remonta a 2014, cuando el entonces secretario general Marcelo Dainotto terminó corrido tras un escándalo por malversación de fondos y un enfrentamiento entre facciones del gremio que acabó con un muerto.

Aladio era uno de los referentes de la oposición en esa comisión directiva, ganó peso durante la transición y motorizó la decisión de abrirse de la federación nacional cuando, al ver la resistencia que generaba el intento de poner un jugador propio al frente del sindicato, los Moyano amenazaron con intervenirlo. Desde que confirmó su liderazgo triunfando en las elecciones de 2016 -no sin conflicto judicial-, el camionero no paró de ganar poder a pesar de los embates del moyanismo, que hasta formó un sindicato propio paralelo que no logró desbancarlo.

Encima, Aladio mostró ser un jugador audaz que ocupó cada espacio que pudo -en las fotos que reúnen a todo el Partido Justicialista, la silla sindical está reservada para él- y se animó a negociaciones cuya sisa ideológica es incómoda. Por ejemplo, cuando se sentó con el gobierno de Javier Milei para lograr la homologación de un convenio colectivo de trabajo paralelo al de la Federación Nacional de Camioneros. También fue uno de los candidatos para quedar al frente de la normalizada CGT Rosario, en donde terminó ocupando una de las secretarías adjuntas.