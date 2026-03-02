Análisis del discurso: cómo construyó Axel Kicillof el antagonismo con Javier Milei

A lo largo de 88 minutos, un tiempo sensiblemente inferior frente a las más de dos horas que utilizó durante la apertura de sesiones del año pasado, Axel Kicillof destinó la mayoría de las 2.650 palabras que leyó a culpar al Gobierno de Javier Milei de la “destrucción masiva" de la industria y la clase media argentina.

"Argentina, no sos vos: es Milei". Con esta frase donde el apellido se convierte en la respuesta a todos los problemas del país que enumeró, el gobernador de Buenos Aires despojó de responsabilidad a la ciudadanía, a trabajadores y al empresariado PyME, atribuyendo la crisis exclusivamente al modelo económico del Gobierno nacional.

Para eso, hizo un total de 29 menciones directas e indirectas: nueve veces a "Milei", 4 veces al "Presidente", 12 veces al "Gobierno nacional" y otras cuatro a la "derecha extrema" y "libertario".

A la trabajadora o al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló: le digo. No sos vos, es que hay un Gobierno Nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras: ARGENTINA, NO SOS VOS. ¡ES MILEI!

Las menciones no fueron aisladas, sino que formaron parte de un entramado discursivo para identificarlo como el único responsable de la situación descrita, con frases temporales como "desde que Javier Milei asumió", para marcar el inicio de lo que llamó la “tragedia económica”, o como sujeto de incumplimiento, como cuando sostuvo que “no se cumplió ninguno de los pronósticos del Presidente".

El gobernador usó el nombre del presidente -o las referencias a su gobierno- como antagonista absoluto . Y la comparación de ideas y de gestión como eje organizador de discurso. Así, mediante términos como crueldad, ajuste y abandono por un lado, y comunidad, solidaridad y PyMEs por el otro, Kicillof contrapuso la "asfixia económica" que atribuye a la Nación con el concepto de "escudo y red" atribuido a la Provincia.

Hoy atravesamos una etapa compleja, marcada por la crisis económica nacional y la asfixia de recursos. Pero incluso en este contexto reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo que no concentre, que no abandone, que no excluya. Desarrollo federal significa que nadie quede… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 2, 2026



De acuerdo con esta forma de organizar el discurso, contrastó datos como el cierre de 21.938 empresas, la caída del 26% en construcción y 10% en industria con el desarrollo y transformación de áreas clave en la provincia a pesar de la "asfixia de recursos"; el recorte nacional de $750.000 millones destinados a la seguridad bonaerense con la compra de 9.592 nuevos patrulleros y 2.491 motos.

También comparó la paralización de la obra pública y el desfinanciamiento de universidades con las “plazas nuevas en el sistema penitenciario y finalización de centros de salud”, y el “falso superávit nacional” basado en el recorte de $15 billones a los bonaerenses, con lo que consideró la administración responsable de la provincia y el reclamo firme por los recursos que corresponden por ley.

Datos estadísticos para sostener la crítica a Javier Milei

A lo largo del discurso, el gobernador sostuvo que la gestión de Milei ha provocado una "tragedia económica" deliberada, fundamentada en la especulación financiera, la apertura indiscriminada de importaciones y la deserción de las responsabilidades básicas del Estado.

Para desarrollar ese concepto y reforzar la idea de “tragedia”, Kicillof empleó datos estadísticos oficiales, entre los cuales se destacan cinco ejemplos tangibles que cuantifican el daño descrito en su mensaje:

"Cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado".

"Desde que asumió Milei, cerraron cerca de 30 empresas por día".

"Sólo se utiliza el 53,8% de la capacidad instalada".

"En el último año se triplicó la morosidad... un 9,3% de los créditos no se pagan".

"El que aprovechó esas tasas, consiguió un rendimiento de 88% en dólares".

Frente a este escenario de crisis, Kicillof reivindicó la intervención estatal como la única herramienta capaz de garantizar derechos en salud, educación y seguridad, contraponiendo hitos de gestión local (como la entrega de patrulleros) frente al retiro nacional.

“Podemos discutir el tamaño y las funciones del Estado, pero lo cierto es que sin Estado no hay más libertad, hay ley de la selva”, planteó el gobernador a la vez que identificó a la provincia de Buenos Aires como “último bastión de defensa de la producción frente al avance del mercado”.