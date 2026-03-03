Reforma electoral: Javier Milei quiere anular las PASO y presiona a los gobernadores para que no desdoblen

Javier Milei consiguió varias leyes por ayuda de los gobernadores aliados, pero aun así tiene en carpeta un cambio que podría complicarlos: la reforma política que enviará en los próximos días podría incluir un pedido a los mandatarios para que unifiquen sus comicios locales con los nacionales. El proyecto tendrá la eliminación de las PASO como discusión principal.

No hay expectativa de que pueda avanzar el sistema electoral por circunscripción, que se propuso en la ley Bases y fue desechado. El futuro de las primarias depende del peronismo , donde hay posturas divididas. Los aliados habituales del Gobierno, que son el PRO y la UCR, por ahora no tienen definiciones.

Este debate se adelantó el año pasado y sólo hubo consenso para suspender los comicios de agosto en las elecciones legislativas. En elecciones ejecutivas, a la oposición de turno le resulta atractivo que haya PASO para dirimir sus diferencias. En el Gobierno no quieren demorar esta discusión, que sería una de las primeras de este período ordinario, junto a la nueva ley de inteligencia, que Milei necesita para que la oposición no derogue el decreto que firmó en diciembre para modificar el organismo.

La posibilidad de restringir el cronograma electoral de las provincias fue un objetivo inconcluso de la reforma electoral de 2016, cuando arribó al Gobierno Mauricio Macri . Los gobernadores tienen facultades para elegir cuando se vota en sus provincias por lo que el plan no prosperó.

Al igual que el titular del PRO, a Milei no le agrada que los años de recambio presidencial haya noticias todos los fines de semana sobre elecciones locales, que muchos analistas suelen proyectar a nivel nacional. De hecho, en 2023, tuvo que enviar comunicados antes de cada uno de esos comicios para aclarar que no tenía lista propia.

La manera de incentivar a los gobernadores a no anticipar los comicios que tendrá la reforma será la inclusión de la modalidad concurrente de elecciones, para que cada provincia pueda sumar sus tiras locales a la boleta única. De hecho, Karina Milei les pidió a los referentes locales de La Libertad Avanza (LLA) que presionen en las legislaturas locales para implementar el sistema. En caso de mantener el tradicional en las provincias, la reforma debería dejar dos votaciones por escuela.

Fuentes de LLA explicaron a Letra P que buscarán mezclar la discusión con el vínculo que tienen gobernadores aliados. "Ya quedó claro que, si se anticipan los comicios, podemos presentar candidatos y romper la Legislatura. La negociación va a pasar por ahí", amenazan en el oficialismo. La reforma política será una manera de llamarlos para rendir cuentas.

Qué Parlamento enfrenta Milei



Financiamiento de la política, la otra pelea

La otra pata de la reforma política que tendrá mucho debate es el financiamiento de partidos políticos, que fue mencionado por Milei en su discurso, cuando habló de "transparentar la relación entre el empresariado y la política". En el Gobierno no tienen la letra fina, pero insisten que Milei es fanático del sistema americano, con aportes directos y sin límites del sector privado a los candidatos.

En la apertura de sesiones ordinarias, el Presidente sugirió insistir con la votación por circunscripción. "Necesitamos que los representantes sean responsables ante sus representados", fue su frase, aunque en el Congreso las fuentes libertarias reconocen que difícilmente prospere esa idea.

La eliminación de las PASO será el eje troncal de la discusión, porque Milei no quiere una votación en agosto de 2027 que anticipe su destino de octubre. Sabe los riesgos: cuando fue el candidato más votado en 2023, la economía voló por los aires. Finalmente, fue presidente.