Encuesta en Santa Fe: la mitad de la población apostaría por la reelección de Maximiliano Pullaro

El estudio de Management & Fit señala que el gobernador es el único con un diferencial de imagen favorable en la provincia. Qué dice de Milei y Bullrich.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Una encuesta realizada en Santa Fe por la consultora Management & Fit revela que si las elecciones para gobernador se realizaran ahora, el 48,3% elegiría a Maximiliano Pullaro. El porcentaje de la población que buscaría un cambio de gestión y de las políticas actuales sería del 44,6%.

Pullaro reactivó las negociaciones con Caputo para que le ceda una ruta clave

Respecto de la situación provincial, el trabajo realizado entre 1.800 ciudadanos entre el 26 de enero y el 12 de febrero indica que el 47% aprueba la gestión de Pullaro contra un 45,4% que no.

El testeo de confianza en la gestión provincial tuve un leve repunte respecto de diciembre pasado, cuando había una absoluta paridad entre quienes tenían “algo o mucha confianza” y los que no (48,9% de ambas). Ahora, el 52,7% confía y el 44,5% no.

Informe Santa Fe 0226-1

En el sondeo, el 22,8% aseguró que el principal problema de Santa Fe son los aumentos de precios y tarifas. El segundo es la inseguridad (12,5%), un tema que durante años lideraba -y por mucha distancia- todas las encuestas relacionadas con las inquietudes ciudadanas.

Pullaro a la cabeza en un ránking que midió hasta a Alejandro Fantino

Entre los dirigentes políticos santafesinos, el actual gobernador es el único que tiene un diferencial positivo en su imagen de 5,4%. Todos los otros nombres ofrecidos en la encuesta cosechan más rechazos que adhesiones. En ese universo están la exvicegobernadora Gisela Scaglia; los intendentes Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti; los diputados libertarios Agustín Pellegrini y Romina Diez; el senador Marcelo Lewandowski, y el exgobernador Omar Perotti, entre otros.

Alejandro Fantino en una de las entrevistas que le hizo al Presidente. Lule Menem lo baraja como candidato en Santa Fe.

Una curiosidad: también fue medido el periodista y conductor Alejandro Fantino, quien coqueteó con diferentes espacios y con un lanzamiento a la política que aún no se concreta. En su caso, el 38,3% tiene una imagen negativa de él, mientras que el 20,3% lo respalda.

Fantino queda en el anteúltimo lugar de ese ránking negativo en el que sólo se salva Pullaro. ¿El de peor diferencial? Perotti, con un -29%.

Javier Milei, con algunos problemas

En cuanto al panorama nacional, el 48,4% de los santafesinos encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que un 47,6% la respalda. La aprobación crece en el segmento que integran los menores de 40 años con un nivel educativo alto, mientras que es más notoria entre los encuestados de más de 40 años y con nivel educativo bajo.

Respecto del grado de confianza que genera la gestión libertaria, existe una paridad entre quienes respaldan y quienes no: 49,8% contra 49,3%.

Desde octubre, cuando la ola libertaria se expandió imponiéndose en las elecciones legislativas nacionales, hubo una caída en el apoyo. En aquel momento, los niveles de confianza alcanzaban el 55,4%.

Bullrich, a la cabeza entre la dirigencia nacional

Si Pullaro es el único con diferencial positivo en su imagen entre los dirigentes santafesinos, a nivel nacional sólo se salvan la actual senadora Patricia Bullrich y el propio Milei. En el resto predomina la desaprobación.

Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza.

Mientras Bullrich tiene 2,1% favorable y Milei 1,1%, Diego Santilli (-9,7), Manuel Adorni (-9,9), Ignacio Torres (-12,3), Luis Caputo (14,3), Martín Llaryora (17,3), Karina Milei (23,9), Mauricio Macri (25,8), Cristina Fernández de Kirchner (34,9) y Sergio Massa (40,4) reprueban.

