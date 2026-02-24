Grieta en Santa Fe: estatales y personal de la salud aceptaron la oferta de Pullaro, pero docentes van al paro

Mientras los gremios estatales y del personal de la salud aceptaron la propuesta paritaria ofrecida por el gobierno de Maximiliano Pullaro , los docentes de Santa Fe rechazaron la oferta y convocaron a un paro para el lunes próximo, en línea con la medida lanzada a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

La tensión entre la Casa Gris y los gremios de la educación recrudeció luego de que el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) rechazara el lunes el ofrecimiento salarial del Ejecutivo, tal como lo había hecho la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe).

La semana pasada, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) habían aceptado la oferta salarial para el primer semestre de 2026 con una adhesión de sus afiliados del 56% y del 62,6%, respectivamente. En la votación de ATE, el 21% de la aceptación fue en disconformidad.

En el caso de la seccional Santa Fe de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), también hubo acompañamiento a la propuesta del gobierno provincial.

La gestión de Pullaro tuvo que afrontar el inicio de las paritarias estatales en las primeras semanas de febrero en medio del estallido del motín policial que incluyó demandas salariales y laborales que el Ejecutivo terminó convalidando .

Paro y tensión por los descuentos de la asistencia perfecta

Además del rechazo a la oferta paritaria, SADOP y Amsafe se suman al paro del 2 de marzo definido por CTERA, lo que complicará el inicio de clases.

En el Ejecutivo se garantiza la apertura de las escuelas y se evalúa poner una vez más en práctica el sistema de declaraciones juradas para determinar qué docentes asistieron a las escuelas y cuáles se plegaron a la huelga.

Quienes no se presenten a dictar clases no cobrarán el premio de asistencia perfecta. Esa acción ha permitido moderar los niveles de acatamiento en otros paros lanzados por el gremio docente.

“Va a ser el mejor paro de los últimos años, pero no va a ser del 100 por ciento. Va a tener por escándalo mucha mayor adhesión que los anteriores. El gobierno se va a llevar una sorpresa”, aseguró Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario, en diálogo con Cadena 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tincholucero/status/2026089339600445900&partner=&hide_thread=false Balean a un docente en el super.



Pierde el presentismo.



Asi de crueles son.



Para el gobierno, el docente no se "esforzó" lo suficiente para evitar la inseguridad (que en Rosario no existe, por cierto) pic.twitter.com/cJHCNthXVA — Tincho Lucero (@tincholucero) February 24, 2026

Los afiliados a los gremios docentes participarán también de movilizaciones en todo el territorio provincial durante esta semana y montarán una carpa blanca para visibilizar sus demandas.

La oferta de Maximiliano Pullaro

El gobierno santafesino presentó en la paritaria una propuesta semejante para todos los sectores, con un aumento salarial de 12,5 por ciento hasta junio de este año. La misma está dividida en seis tramos: 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril, 2 % en mayo y 1,6 % en junio.

Suma, además, una recomposición y garantiza un piso de aumento de 75 mil pesos para enero y de 170 mil mensuales entre febrero y junio. En el caso de los trabajadores de la salud, por ejemplo, incorpora incrementos en el Suplemento Hospitalario Asistencial para un grupo de profesionales.

En medio de la tensión con los gremios docentes, el gobierno de Pullaro dio a conocer una tabla de salarios comparativa con el de otras provincias, donde Santa Fe queda ubicado como el de mejor paga con un salario neto para maestro de grado de 1.300.000 pesos, un dato que incluye la nueva propuesta. Ese monto final es desmentido por los sindicatos.

El rechazo del gremio de la enseñanza plantea además que el aumento no impactará en los jubilados del sector, que el denominado premio de asistencia perfecta es perjudicial para los trabajadores que se enferman y que existe una deuda de arrastre que el gobierno provincial no contempló en su última propuesta.