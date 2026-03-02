Dato mata relato: el economista Axel Kicillof y una ráfaga de números para desmentir a Javier Milei

En la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense , Axel Kicillof usó una batería de datos económicos para refutar el relato del gobierno de Javier Milei : desde el cierre de 30 empresas por día hasta la caída del 26% en la construcción, el gobernador bonaerense se puso el traje de economista y trazó un cuadro de crisis profunda.

La respuesta de Kicillof llegó menos de 24 horas después de que el Presidente proclamara ante la Asamblea Legislativa en el Congreso que "la malaria terminó" y prometiera que Argentina está "a las puertas de un gran crecimiento económico". El gobernador bonaerense buscó este lunes mostrar números que desmienten la narrativa de la Casa Rosada.

A un cuadro de crisis en producción, actividad económica, empleo y comercio, Kicillof sumó un dato de peso: dijo que el Gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio de su presupuesto anual. Fondos retenidos destinados a jubilaciones, seguridad, incentivo docente y obra pública. "Es un gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses", disparó.

2M APERTURA DE SESIONES Kicillof defendió el rol del Estado y apuntó contra el discurso libertario: “Si creemos que el problema somos nosotros, naturalizamos la tragedia. Y la resignación es el triunfo cultural de este plan económico” pic.twitter.com/GkfsyivQxo

"Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso. Lo único que crece en nuestro país es la desigualdad: mientras unos pocos se llevan ganancias extraordinarias, la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor", afirmó el gobernador.

Para pintar el panorama económico, Kicillof arrancó por exponer cifras del consumo en la provincia de Buenos Aires. Enumeró que las ventas en minoristas y supermercados cayeron 10 puntos porcentuales y en mayoristas retrocedieron un 20%. Leche, carne vacuna, frutas, verduras y hasta yerba mate registran mínimos históricos, agregó. Y lo graficó con números de la temporada de verano en la provincia: un millón menos de turistas en los destinos bonaerenses con un gasto 35% menor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028578633858589169?s=20&partner=&hide_thread=false ESCALA EL CONFLICTO El primer paro docente contra Kicillof tuvo fuerte acatamiento en el conurbano y las grandes ciudades



https://t.co/bbnwZLgpqN

@Joseima pic.twitter.com/kEXLnXmtlR — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

Las familias, advirtió Kicillof, no sólo consumen menos: también están cada vez más endeudadas. En el último año se triplicó la morosidad. Según enumeró, el 9,3% del total de los créditos no se pagan, el número más alto en décadas; en créditos personales trepó al 12% y por fuera del sistema bancario —supermercados, billeteras y financieras— alcanza el 24,6%. La parte del ingreso destinada a pagar cuotas saltó del 7% al 18%, aseguró el gobernador.

Impacto en la producción en Buenos Aires

El impacto de la política libertaria en la producción ocupó un pasaje central del discurso. El gobernador dijo que en la provincia la industria cayó un diez por ciento, la construcción un 26 por ciento y el comercio un seis por ciento. Además, subrayó que solo se utiliza el 53,8% de la capacidad instalada en el país. En metalmecánica y textil no llega al 40%; en automotriz, al 30%. La inversión extranjera directa tuvo saldo negativo por primera vez en 22 años, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028309960657129646?s=20&partner=&hide_thread=false #1M APERTURA DE SESIONES



Ante el Congreso, prometió nuevas industrias gracias a la energía y la minería, empleos de calidad y salarios altos



"Don Chatarrín", "Don Gomín" y despidos



https://t.co/Uuvgv2jNnG

@estebanrafele pic.twitter.com/LK9WVJXn7b — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2026

El cierre de empresas fue otra de las cifras que Kicillof puso sobre la mesa. Desde que asumió Milei, afirmó, cerraron cerca de 30 empresas por día en todo el país. Ya son 21.938 en toda la Argentina -de las cuales 5.832 corresponden a la provincia de Buenos Aires- y la lista incluye nombres conocidos: Whirlpool, Toyota, Volkswagen, FATE, Pirelli, Nestlé, Kimberly Clark y Alpargatas, entre otras.

El mercado laboral

El mercado laboral, siguió Kicillof, refleja el mismo cuadro. Cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado. Ya son 299.600 los trabajadores registrados que quedaron sin empleo, mientras cerca de 200.000 personas pasaron a la informalidad. "A la trabajadora o al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló, le digo: no sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó", dijo en el discurso.

En el cierre del pasaje económico, Kicillof buscó exponer el contrase entre esta realidad de la producción, trabajo y consumo y las ganancias obtenidas a través de la especulación financiera. Según citó, en base a datos de la consultora 1816, quien aprovechó las tasas que sostiene el Gobierno obtuvo un rendimiento del 88% en dólares, cuando las mejores tasas en Estados Unidos no superan el 8% o el 10% anual. "Es un subsidio a la renta financiera pagado por el Estado, es decir, por todos los argentinos", sentenció.