Civilización o barbarie: el contraste de la Legislatura bonaerense con el Congreso en la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa con la que Axel Kicillof dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias en la Legislatura marcó un fuerte contraste con la que encabezó Javier Milei la noche anterior en el Congreso . La diferencia estuvo marcada por los modos utilizados por el Presidente y el gobernador, pero también por el comportamiento de las oposiciones. Circo versus moderación, sin distinción de colores partidarios.

En uno de los pasajes de su discurso, cuando hizo referencia a la situación educativa en la provincia, Kicillof citó a Domingo Faustino Sarmiento , el expresidente argentino autor de Facundo, el ensayo que plantea que la lucha por el futuro argentino es entre la ciudad y el desarrollo (civilización europea) y el campo y el atraso rural (barbarie de gauchos e indígenas). Al menos en las formas que presentaron los discursos del Presidente y el gobernador bonaerense, puede hacerse cierto paralelismo.

Ante los gritos, provocaciones, chicanas, insultos y agresiones de Milei a la oposición, el peronismo y la izquierda respondieron con más gritos, carteles e interrupciones al discurso . Una tribuna libertaria ampliamente mayoritaria alentó sin parar al jefe de Estado y trató de silenciar a la platea kirchnerista.

En Buenos Aires , Kicillof dio un discurso monótono, fiel a su estilo, sin estridencias ni misiles, aunque con una clara diferenciación de modelos. Las tropas libertarias y de otros colores políticos escucharon al mandatario y recién lo cuestionaron, con respeto, en declaraciones periodísticas o posteos posteriores a la Asamblea.

El gobernador ofreció un repaso de su gestión en la primera parte de su discurso, y luego confrontó con el modelo nacional que encarna Milei. A pesar de las notables diferencias entre las visiones económicas, políticas y sociales, Kicillof no insultó ni provocó al sector libertario que lo escuchó atentamente, sin coincidir y con algún dejo de ironía, pero sin buscar confundir ni de intercambiar consignas a los gritos con el gobernador.

Hubo algunos cánticos de la platea peronista en momentos específicos, como cuando Kicillof hizo referencia a los derechos humanos: “Patria sí, colonia no”, se cantó, y también sonó el infaltable “a pesar de las bombas y los fusilamientos”. Aplausos y ovación para Estela de Carlotto y una fuerte defensa a la soberanía nacional cuando el gobernador se refirió al acuerdo comercial del Gobierno con Estados Unidos. Pero cada canción, vitoreo o grito intentó ser rápidamente cortado por Kicillof, que no quería detenerse demasiado en su mensaje.

Axel Kicillof - Apertura de sesiones 2026 52 Francisco Adorni, diputado de La Libertad Avanza.

Lo mismo sucedió con el PRO, la UCR y sectores opositores un poco más dialoguistas, que en ningún momento se salieron del papel que los representantes de las cámaras tienen asignado para una ceremonia protocolar como la apertura de sesiones, que es sólo escuchar el discurso del mandatario provincial. No hubo banderas ni carteles. En la previa, sí le habían hecho una serie de pedidos para que Kicillof tuviera en cuenta a la hora de presentar el año legislativo, con propuestas concretas para el parlamento o bien directamente para su administración.

En ese camino se manejó, también, el vicepresidente 1° de Diputados, Alexis Guerrera (FR), quien se refirió al contexto en el que se dio la apertura de sesiones: "Abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender". Y manifestó el deseo de "que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo".

La oposición crítica y civilizada

El primer síntoma de lo que pasaría durante la jornada se vio cuando el diputado del PRO Fernando Rovello saludó a Kicillof como parte de la comitiva de recepción y le pidió, mientras le daba la mano, que “este sea el año para ocuparse de solucionar el quilombo de IOMA, que no daba para más”. Me dijo que me iba a mostrar datos pero no lo mencionó ni una vez, fue un relato, puro cuento”. En la misma línea habló su jefe de bloque, Alejandro Rabinovich: “Es una crisis que denunciamos hace años, pero usó este lugar para una lanzar una campaña electoral nacional”.





Rovello Kicillof Axel Kicillor y Fernando Rovello (PRO).



El senador amarillo Pablo Petrecca dijo que “después de más de 2.200 días de gestión, no hubo una sola autocrítica, no habló de la presión impositiva bonaerense y no le dijo al campo cómo le va a sacar la pata de la cabeza". “No habló de robos, entraderas ni motochorros, no le dijo nada a los bonaerenses que a las cinco de la tarde se encierran por miedo", completó. El senador de Hechos - UCR identidad Marcelo Leguizamón sostuvo: “Pensamos que iba a ser distinto pero no dijo nada de inseguridad, de ABSA, de IOMA y hubo una contradicción, con sindicalistas que aplaudían en los palcos mientras los niños no pudieron empezar las clases”.

El legislador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, señaló que “el gobernador no habló de la gestión de la provincia y eligió la política y el posicionamiento dentro de su espacio”. “Nuestro bloque va a acompañar responsablemente el tratamiento de cada tema para que con sentido común y con base en el diálogo sigamos trabajando por el bien de la sociedad”. El jefe del bloque UCR + Cambio federal, Diego Garciarena, le manifestó a Kicillof que “cuente con nosotros para reclamar lo que le adeudan a la provincia de Buenos Aires y a defender todos los intereses de los bonaerenses”, pero “no nos pida que defendamos a una gestión deficitaria que no escucha, no dialoga, no gestiona”.





Axel Kicillof - Apertura de sesiones 2026 69 Bloque de Diputados de La Libertad Avanza.

Los libertarios, al hueso pero hasta ahí

Quienes dieron un paso más allá en las críticas fueron los representantes de LLA, como el diputado platense Juan Osaba que, en redes sociales, dijo que al gobernador “le escriben los discursos como si fuera Stalin, pero los lee como José María Listorti”. A su vez, el senador Matías de Urraza señaló: “Contrató a una buena fonoaudióloga, ahora sabe leer los discursos. El mensaje es superfluo y alejado de la realidad”. Su compañera de bancada, Florencia Arietto, fue al hueso: “Tenemos policías detenidos por matar chorros y nadie los defiende, porque defienden a los delincuentes, mandan a los poli a las villas para que los caguen a tiros”.