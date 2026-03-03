LA PELEA POR EL PODER

Sube Mahiques: el candidato de Lule y Martín Menem con vínculos con Toviggino suena para reemplazar a Cúneo Libarona

El nombre del fiscal porteño se repite en los pasillos de la Casa Rosada. La anunciada salida del ministro de Justicia agita la interna. Angelici, la AFA y otros condimentos.

Por Letra P | Periodismo Político
Juan Bautista Mahiques

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, suena en el Gobierno como posible reemplazante de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia. Impulsado por Martín Menem y Lule Menem, su nombre es parte de la disputa por el control del área.

En despachos oficiales afirman que la salida de Cúneo Libarona es un hecho, luego de que él mismo avisara, tiempo atrás, que quería dejar el cargo. Aunque no existe confirmación formal sobre el paso al costado, crecen las especulaciones acerca de un recambio que reordene el tablero interno del Gobierno en un sector clave.

En ese escenario, en algunos despacho se repite el nombre de Mahiques, titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Su perfil técnico y sus vínculos en el ámbito tribunalicio lo posicionan como una figura con llegada directa al corazón del sistema judicial federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2026724830255436231&partner=&hide_thread=false

Interna en Justicia y el respaldo de los Menem

La eventual postulación del fiscal no aparece aislada. En el oficialismo la leen como parte de una pulseada más amplia por el control político del Ministerio de Justicia. Según versiones que corren por los pasillos de la Casa Rosada, los Menem promueven su desembarco en el gabinete.

El área de Justicia constituye un espacio estratégico para la administración libertaria, no sólo por la agenda de reformas estructurales sino también por su incidencia en causas sensibles que atraviesan a la política y al poder económico. Por eso, cualquier movimiento en esa cartera impacta de lleno en el equilibrio interno del Gobierno.

Mahiques, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), construyó su trayectoria entre la gestión judicial y la política criminal. Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y en 2019 asumió como Fiscal General porteño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2012993403890569424&partner=&hide_thread=false

Comodoro Py, AFA y el vínculo con Toviggino

En el mundo tribunalicio describen a Mahiques como un dirigente con interlocución aceitada en Comodoro Py, donde confluyen jueces y fiscales federales. En off, distintos actores lo asocian con una buena relación con sectores vinculados a Daniel Angelici, histórico operador judicial del macrismo.

Su nombre también aparece mencionado en un contexto especialmente sensible. El conflicto en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las investigaciones por presunta corrupción que rodean a una propiedad atribuida a Pablo Toviggino sumaron tensión en los tribunales federales.

Algunas versiones señalan la presencia del fiscal en la quinta de Toviggino, la misma investigada por la Justicia por presunto caso de lavado de activos. Fue allí donde el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, festejó su cumpleaños.

Con la interna abierta en el oficialismo y el tablero judicial en ebullición, el futuro del Ministerio de Justicia se convirtió en una pieza clave.

