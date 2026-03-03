EL RUMBO DE LA REGIÓN

Javier Milei reactiva su agenda internacional: otra foto con Donald Trump y asunción de José Antonio Kast

En plena guerra en Medio Oriente, asistirá a una cumbre de líderes latinoamericanos alineados a la Casa Blanca. Llevará a diez gobernadores a NY.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Luego de una semana marcada por la agenda local, con triunfos en el Congreso que lo envalentonó a confrontar con la oposición en la asamblea legislativa, Javier Milei volverá a enfocarse en la política internacional. El viernes, el Presidente partirá hacia Estados Unidos para participar de una nueva cumbre organizada por Donald Trump, en tanto que el miércoles próximo viajará a Chile para presenciar la asunción de José Antonio Kast.

De regreso al país del norte, donde estuvo a mediados de febrero en el marco de la inauguración del Consejo de la Paz, una suerte de contracumpre diplomática a la Organización de Naciones Unidas, el primer mandatario asistirá a una cumbre de líderes latinoamericanos alineados a la Casa Blanca, luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Organizado por Trump, en la reunión también intentarán alinear a todos los países del sur dentro de un gran bloque que responda que responda a la línea política e ideológica del republicano. Además de Milei, en este último encuentro que se desarrollará en Miami asistirán otros jefes de Estado como Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y el recientemente electo Nasry Asfura (Honduras). Luego de eso, Milei se trasladará a Nueva York para encabezar la Argentina Week.

En este evento, que se llevará adelante entre el 9 y 12 de marzo, el Gobierno intentará mostrar y vender las potencialidades de Argentina en áreas relevantes para el mileísmo como energía, tecnología, agroindustria, sistema financiero, entre otras.

Javier Milei junto a Donald Trump y en Argentina Week

Por esta clave comercial entre el país y distintas empresas interesadas en invertir en el país es que el jefe de Estado invitó a diez gobernadores a participar de la jornada, entre los que se encuentran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Todos ellos fueron aliados en la sanción de los recientes proyectos legislativos.

Se espera que la comitiva presidencial esté integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Toto Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Cancillería), quien coordinó el evento junto a la embajada de Argentina en Washington a cargo de Alec Oxenford.

El Presidente asistirá a la asunción de su par chileno

Luego de las actividades en Estados Unidos, Milei viajará a Chile para participar de la asunción formal de José Antonio Kast, con quien ya se había reunido a mediados de diciembre en la Casa Rosada, con la idea de consolidar un nuevo eje de derecha Santiago-Buenos Aires.

El jueves 12 de marzo, el líder de La Libertad Avanza estará de regreso en el país y podría agenda un nuevo encuentro con una figura de peso del trumpismo. Una fuente de primera línea del Gobierno aseguró que hay grandes posibilidades que Milei se reúna en la Casa Rosada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De confirmarse, Milei tendría una nueva instantánea con Rubio, a quien vio a principios del 2024 cuando el hoy funcionario era senador nacional por el estado de Florida. Con todas estas actividades, en la Casa Rosada se entusiasman en posicionar a Argentina en la agenda global, sobre todo después de la seguidilla de triunfos en el plano legislativo.

