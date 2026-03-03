Salta: otro concejal de La Libertad Avanza fue denunciado por violencia de género

La Justicia de Salta investiga al concejal de La Libertad Avanza Maximiliano Casasola , acusado de haber pateado a su expareja en medio de una discusión. La víctima relató que vivió hechos violentos a lo largo de diez años de relación.

El caso se suma al de su par libertario Pablo López , denunciado por haber exigido favores sexuales a su expareja a cambio de saldar una deuda .

La presentación judicial en la Justicia provincial se suma a otro caso reciente que involucra a un edil del mismo bloque en el Concejo Deliberante de la capital de Salta y vuelve a poner en el centro de la escena al partido en el ámbito legislativo municipal.

La denuncia contra Casasola fue radicada el 20 de diciembre de 2025 y expone hechos de violencia que, según el testimonio de la mujer, se arrastran desde hace más de una década. La víctima relató que mantuvo una relación de aproximadamente diez años, en la que convivieron en el barrio Castañares, en la zona norte de la capital.

El conflicto más reciente data del 16 de diciembre pasado, cuando discutieron luego de que Casasola le expresara que planeaba viajar a Jujuy y posteriormente a la provincia de Buenos Aires junto a otra mujer. De acuerdo a la denuncia, tras recibir el reclamo de explicaciones, el concejal reaccionó con insultos denigrantes y una actitud agresiva.

Días después, el 20 de diciembre, tras el regreso de Casasola al domicilio que compartía con su pareja, la discusión se prolongó durante toda la jornada y culminó —según la denunciante— con una patada en las piernas.

Atemorizada por la situación, la mujer decidió abandonar la vivienda y refugiarse en la casa de sus padres. Desde entonces aseguró no haber retomado el contacto directo con su expareja, aunque denunció que este se presentó en el domicilio y continuó acosándola por WhatsApp. En su declaración también afirmó que a lo largo de los diez años de relación la violencia había sido una constante.

La causa, caratulada como presuntas lesiones agravadas, es investigada por la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N°1 y se encuentra en una etapa inicial. Según trascendió, tras el episodio la denunciante solicitó una prohibición de acercamiento por temor a continuar siendo hostigada.

Hasta el momento, el cuerpo legislativo municipal no informó medidas institucionales ni se comunicaron imputaciones formales en el expediente. El edil llegó al Concejo Deliberante capitalino por la lista impulsada por la senadora Emilia Orozco.

Otro antecedente en La Libertad Avanza

En julio de 2025, el concejal de La Libertad Avanza de Salta Pablo Emanuel López fue denunciado por pedirle a su expareja y hoy convencional municipal, Estela Méndez, sexo oral a cambio de dinero del salario que él mismo le retenía. "Por cada chupada de p... te descuento 10 mil pesos", dijo el funcionario en una conversación grabada por la denunciante.

El escándalo que generó esta denuncia provocó también que su partido emitiera un comunicado para desligarse del asunto, aclarando que no amparaba "a quienes comprometan la honorabilidad del espacio". "Confiamos en la Justicia y reafirmamos nuestro compromiso con una política de ejemplaridad", añadieron en el espacio libertario salteño.

Poco después, el edil de 26 años presentó su renuncia ante el Concejo Deliberante con un texto en el que adujo que "no se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal". Sin embargo, ya había sido electo por un nuevo período en el Concejo Deliberante, por lo que sigue ejerciendo como edil.

Hasta el momento, La Libertad Avanza Salta no emitió comunicado ni sentó postura pública respecto del caso de Casasola.