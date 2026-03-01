Maximiliano Pullaro y la carrera hacia 2027: divide y reinarás

Tempranísimo, pero la cabeza de Unidos empieza a especular en Santa Fe con la idea de forzar la ruptura de la oposición para facilitar la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro . El plan, prematuro, apunta al peronismo , pero también a La Libertad Avanza (LLA), con la elección de convencionales en abril pasado como el antecedente y modelito para imitar.

Pullaro no viene teniendo semanas sencillas. Al motín policial que sacudió Rosario se le sumó casi sin descanso el reclamo docente que afecta, de manera directa, la figura del gobernador. En los últimos días, el mandatario radical sufrió movilizaciones y escraches en tres oportunidades: dos en Rosario y una en Esperanza .

En la Casa Gris ansían que la movida del gremio docente en las calles culmine con el inicio de clases, pero el intento de reencauzar el vínculo del Ejecutivo con el personal estatal, sobre todo con los maestros, tal como publicó Letra P asoma muy complicado. Parece imposible en el corto plazo.

En ese escenario hostil, el pullarismo se abraza a los números de la encuesta de Management & Fit que lo tiene, dentro de la provincia, como el único dirigente con diferencial positivo y con un 48 por ciento de personas consultadas dispuestas a darle una continuidad en la gestión a la alianza del radicalismo, el socialismo y el PRO.

Al grito de "Pullaro mentiroso" docentes autoconvocados se manifestaron esta tarde cuando hablaban el gobernador y su ministro de Obras Públicas en el acto de inauguración de la ampliación del edificio de la EETP 644 "Gregoria Matorras" de Esperanza. Maximiliano Pullaro no… pic.twitter.com/yooD14VUr5

No obstante, los cráneos políticos del oficialismo santafesino empiezan a pensar y operar un esquema que, de entrada, no le haga sufrir sobresaltos al gobernador. Pullaro, como contó este medio , estima que hoy cosecha una adhesión de entre el 35 y 40 por ciento del electorado provincial. Está lejos, lejísimos, del millón de votos y monedas que sacó a mediados de 2023, pero igualmente por encima de sus eventuales rivales.

El pullarismo trabaja sobre la posibilidad de partir a sus dos principales competidores en 2027: el peronismo y LLA. Que el gobernador no pase por sus mejores días no implica que la oposición capitalice esa coyuntura de manera directa. En el PJ todavía no existe un rumbo claro ni orden interno y en el mileísmo no queda claro si la diputada Romina Diez irá efectivamente por la gobernación.

En qué anda la oposición de Santa Fe

Luego de haber sido defenestrado tras la derrota del peronismo en la provincia, Omar Perotti volvió a puestos de ascendencia sobre otros sectores internos, como publicó Álvaro Maté esta semana. Ahora bien, ¿el rafaelino está dispuesto a ser candidato a gobernador o su plan A es ir por la senaduría que hoy ostenta Marcelo Lewandowski? El año próximo también se pondrán en juego las tres bancas de la provincia en la cámara alta.

A la par del exgobernador hay otros actores peronistas que, tímidamente, trazan movimientos en la carrera interna hacia 2027 ¿Diego Giuliano y Pablo Corsalini están en condiciones de competir? ¿Pretenden explorar dicha alternativa?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2027024901719142695&partner=&hide_thread=false TEMPORADA DE ROSCA | #SantaFe: el PJ avanza con una tregua interna para complicar a Unidos en diputadoshttps://t.co/FZ9QY9Zt4D — LETRA P (@Letra_P) February 26, 2026

A la par de los cálculos del partido, Pullaro opera firme sobre el grupo de intendentes que militó el efímero proyecto presidencial de Martín Llaryora y ahora yace huérfano ¿Es muy descabellado pensar que Unidos trabaje para que ese núcleo de alcaldes construya una candidatura a la Casa Gris solo para restarle votos a la fórmula del PJ?

Varios de esos intendentes tuvieron trato preferencial en la inauguración del tercer carril de la autopista Rosario – Santa Fe que se realizó el lunes pasado. En el pullarismo saben que, por ejemplo, Roly Santacroce (Funes) y Enrique Vallejos (Reconquista) son más sinuosos en su andar, pero a Adrián Maglia (Granadero Baigorria) ya lo cuentan dentro de la coalición.

La Libertad Avanza ¿hasta dónde?

La idea de atomizar a la oposición alcanza también a LLA, que podría poner en cancha a Diez en 2027. A propósito, toda la dirigencia libertaria asegura que la diputada va a jugar, pero a seguro se lo llevaron preso. Partir al mileísmo puede lograrse con una candidatura a gobernadora de Amalia Granata, quien tiene las puertas cerradas del oficialismo nacional.

Embed

Se sabe, no obstante, que la relación entre Pullaro y la legisladora celeste está rota, pero acá tampoco nada está cerrado. Si Granata no juega en la pelea grande, la intención del oficialismo puede apalancarse con otro nombre.

El plan tiene un antecedente bien marcado. Pullaro puso el pecho para reformar la Constitución santafesina, encabezó la lista de convencionales de Unidos y sacó 34 puntos, lejos de los 58 que había obtenido en 2023 casi en un mano a mano con Lewandowski. Sin embargo, le sacó 20 puntos de ventaja al segundo, por lo que venció sin atenuantes. Ahora, a sabiendas del desgaste de la gestión, de que usó mucho de su capital en juego, la Casa Gris carbura la idea de replicar el esquema del año pasado para retener la provincia con más aire.