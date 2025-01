Toto Caputo no activa el Plan Canje con La Pampa y Sergio Ziliotto arranca 2025 con los tapones de punta

Pero desde la foto de Caputo, Ziliotto y las lapiceras no hubo novedades, a pesar de que otras provincias más amigables con la gestión Milei ya tienen rubricada alguna seguridad y certeza . Eso mueve cálculos sugestivos en La Pampa, que empieza a sacudirse la modorra y activa al juego electoral. Así, asoman sectores interesados, primeras conversaciones con la idea de gestar alianzas y hasta nombres.

Lo que distingue a La Pampa como parte del Plan Canje es que la provincia no le debe nada a Nación, entonces simplemente espera que la gestión libertaria reconozca su falta y empiece a saldarla. La Provincia tiene todo para ganar. Quizá esa situación explica la demora de los movimientos libertarios para formalizar lo que no es demasiado dificultoso de ordenar.

Ziliotto reapareció en acción con los tapones de punta durante un acto con 19 intendencias de distinto signo político. “Estamos en las antípodas del Gobierno nacional: acá no se discrimina a nadie”, disparó el gobernador en lo que pareció combinar el posicionamiento político que marca distancias con Mieli y el reclamo por la deuda.

Su ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, reafirmó ese posicionamiento: “se ha presentando todo lo que hay que presentar para que nos devuelvan los fondos. Ya el hecho de habernos sentado significa que reconocen la deuda, pero todavía está en evolución el tema".

El gobierno refresca que desde que Milei está en el gobierno la coparticipación cayó un 10%, los recursos no automáticos se vinieron a pique en un 96% y se abandonaron 59 obras. Pero además es notable el deterioro de las rutas nacionales. Y no se cumplió del todo el acuerdo por el Banco Nación, porque no fue repuesta la gerencia que funcionaba en la provincia.

El encuentro de Ziliotto y las intendencias sirvió también para tender puentes con espacios no peronistas. Por ahora en voz baja, en el PJ crece la ilusión de conseguir alianzas, aunque más no sea tácita, con algunos sectores del radicalismo.

En un año electoral, también se mira con lupa qué municipios son alcanzados por esa iniciativa: entre los más importantes están General Pico, la segunda ciudad de la provincia, gobernada por la peronista Fernanda Alonso, que responde a Carlos Verna; y General Acha, la ciudad más poblada del sur, gestionada por el radical Abel Sabarots.

Además de marcar contrastes con el gobierno nacional, Ziliotto mimó a las intendencias, a las que reconoció como “las trincheras diarias”. “No importemos agendas que no tienen nada que ver con la realidad, que son centralistas y tiene como eje la irracionalidad o el absurdo”, aseveró sumando cuestionamientos a la Casa Rosada.

"La Provincia pone los recursos para comprar los materiales, pero son ustedes, en virtud de la capacidad de gestión, los que llevan adelante la contratación de la mano de obra que hace realidad este proyecto", detalló.

Insistió en que el programa de obras “no sólo apunta a mejorar la calidad de vida" de los pampeanos, sino a "incrementar la actividad económica, el consumo, sostener el trabajo". "Son tres temas en los cuales el gobierno nacional se hace el distraído permanentemente, mirando y planteando desde la convicción ideológica de que todo lo resuelve la macroeconomía, que todo lo puede resolver el mercado", disparó el gobernador.

Javier Milei, “un tipo que raya la locura”

El que comanda esos puentes con los municipios es el ministro Fernández, durísimo con Milei. “Nos estamos haciendo cargo. Estamos ante un gobierno nacional que cambia las reglas, que ha llegado para quedarse con lo que hace la producción, ajustar al pueblo y entregarle todo al sector financiero. Hay que ponerle un freno a este tipo que raya la locura”, dijo en Radio Kermés.

Fernández es uno de los nombres que empezó a sonar como posible candidato legislativo. También en ese sentido el PJ se despereza: ya hay reuniones, conversaciones y especulaciones con vistas al momento electoral.

Un encuentro entre Verna y el jefe del bloque legislativo Espartaco Marín disparó suspicacias y chicanas. El 10 de diciembre concluye el mandato de la diputada nacional Varinia Marín y su sector interno, Convergencia, pretende revalidar la banca.

Ese otro juego recién está empezando, pero aún en el calor pampeano se cocinan historias pensando en lo que viene.