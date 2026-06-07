El kirchnerismo asoma la cabeza en la Patagonia con el sueño de volver mejores

Los peronismos de la Patagonia empiezan a organizarse de cara a 2027.

No está muerto quien pelea. El kirchnerismo empezó a asomar la cabeza en las provincias de la Patagonia , con jugadas concretas que le vienen saliendo bien y que alimentan sus expectativas para el año que viene. Lo hace sostenido más en sus viejas canciones y mirando de reojo las nuevas melodías que ya se saben.

Esas movidas, en el peor de los casos, parecen garantizar un posicionamiento firme y capacidad de daño. En el mejor de los escenarios, el sueño de volver mejores y dejar de pensar que regresar a gobernar territorios del sur parece una quimera.

Gobernadores rivales o líderes de otros espacios de los peronismos provinciales, según el caso, sienten en su base de sustentación el crecimiento de ese "riesgo kuka".

Esa vuelta a las andadas del kirchnerismo en el sur se produce con la jefa nacional encerrada y fuera de la cancha. Desde su detención domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner atiende su juego. La Cámpora y sus aliados hacen resonar la consigna “Cristina Libre” . Reclaman contra la “proscripción” y la consideran una presa política.

La discusión nacional está lanzada, desde ya, porque el autodenominado peronismo federal se rearma con otro rumbo y lo que busca es desmarcarse de la conducción de CFK. Con esa pintura en el país, desde la Patagonia el kirchnerismo se muestra vivito y coleando, pide pista y sale a flote.

Santa Cruz: noticias de ayer

En el histórico bastión que alguna vez fue Santa Cruz, el kirchnerismo está bien parado en el centro del ring. Saca cuentas con optimismo, pensando en volver al pasado glorioso.

La victoria electoral de octubre pasado en las legislativas lo puso en el centro de la escena y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, ya se prueba el traje de candidato a la gobernación.

pablo grasso Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos: kirchnerismo en Santa Cruz.

El espacio le provocó incómodos reveses al gobernador Claudio Vidal, que además había llegado al gobierno con lo justo porque ganó las elecciones de 2023 por menos de tres puntos. El kirchnerismo perdió su hegemonía, pero se sostuvo competitivo y ahora sueña con polarizar con La Libertad Avanza, hundiendo los eventuales deseos reeleccionistas de Vidal.

Fuerza Santacruceña ganó la legislativa del año pasado y en su radar está un escenario en el que la pelea por la gobernación será mano a mano con La Libertad Avanza.

Posicionarse como el espacio de confrontación contra Javier Milei es la mejor estrategia para el kirchnerismo, que para buscar el regreso a los tiempos gloriosos tiene que atar una unidad que contemple también a Alicia Kirchner, Máximo Kirchner y las intendencias.

Río Negro: el futuro llegó hace rato

En Río Negro, los Soria también de mueven para volver mejores y aparecen empoderados y convencidos de ir por una revancha el año que viene. Ven a la vuelta del futuro la posibilidad de recuperar los viejos buenos tiempos.

Desde ya que los Soria no son La Cámpora, pero sí ocupan el riñón del kirchnerismo explícito, con sus autonomías y construcciones propias.

María Emilia Soria María Emilia Soria, intendenta de General Roca: ¿candidata a la gobernación por el kirchnerismo de Río Negro?

Desde la oposición a Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), la expectativa es erigirse en el sector capaz de dar ese zarpazo, aunque el escenario aparece dividido en tercios.

Martín Soria ganó el año pasado la elección para el Senado, en tanto que La Libertad Avanza obtuvo más votos para la boleta de Diputados.

Aparece como cantada la candidatura a la gobernación de María Emilia Soria, la intendenta de General Roca, que figuró como vocal en la lista cristinista para la conducción del PJ nacional. También hay una movida para que su sucesor en el municipio sea su hermano menor Carlos.

Aunque los nombres irán acomodándose en el viaje, con los Soria a cargo del manejo del partido, el kirchnerismo está fortalecido.

Chubut: blues de la artillería

También en Chubut el peronismo ratificó el año pasado que es competitivo electoralmente. Perdió por una uña con La Libertad Avanza, en lo que fue casi un empate, y metió en el Congreso a Juan Pablo Luque.

Lo hizo con el kirchnerismo jugando fuerte en la interna, porque el espacio K no controla el partido de modo hegemónico, pero tiene aliados y dirigentes jóvenes con proyección y potencia en sus territorios. Hay una aspiración de volver a gobernar la provincia.

FITA_PJ_NOVELA.jpg Gustavo Fita, presidente del PJ: kirchnerismo en Chubut.

Gustavo Fita es la cara que aparece potenciada en el peronismo de Chubut. No es un K puro, pero claramente es un aliado cercanísimo y, desde la presidencia del PJ, uno de los nombres del futuro.

El diputado sindicalista hace oposición frontal y descarga toda su artillería sobre el gobernador Ignacio Torres, aunque no se descarta que elija la pelea por la Intendencia de la populosa Comodoro Rivadavia.

El pankirchnerismo tiene varias figuras dirigenciales de peso. Asoma el diputado provincial Emanuel Coliñir, de Trelew, que a su vez tiene vínculos con el más histórico exdiputado Santiago Igón. Paula Morales resalta desde Rawson. Más nacionalizados, el senador Carlos Linares y el diputado José Glinsky también recalan en campamentos próximos.

Neuquén: vencedores vencidos

En Neuquén, el kirchnerismo perdió las elecciones por la conducción del PJ en marzo de este año, pero rápidamente se dio vuelta la taba y los derrotados pasaron a ser vencedores en el congreso provincial del fin de semana pasado. Impusieron su número y marcan la cancha con la designación de autoridades clave en el propio congreso y en el tribunal de disciplina.

anahi valdez parrilli Oscar Parrilli, en un acto del PJ provincial: kirchnerismo en Neuquén.

La victoria de la tribu de Oscar Parrilli repuso el poder interno del espacio que reivindica a CFK. En la provincia, el PJ no tiene fortaleza como para pensarse gobernando el año que viene.

Con todo, los K sí incidirán en los alineamientos con otras fuerzas, ya que ponen en cuestión la táctica del presidente José Asaad, que busca sostener su alianza con Rolando Figueroa y La Neuquinidad. El intendente de Vista Alegre tiene una espada de Damocles sobre la cabeza, porque la Justicia debe determinar si se reestablece su desafiliación del PJ, por haber sido candidato de otro partido en 2023.

Tierra del Fuego: salando las heridas

En Tierra del Fuego, la alianza kirchnerista se rompió y ahora el gobernador Gustavo Melella está en la vereda de enfrente. Es imposible que cicatricen las heridas que lo enfrentan cara a cara con Walter Vuoto, el intendente de Ushuaia.

Melella-Vuoto El gobernador Gustavo Melella, en otros tiempos, junto a Walter Vuoto, el kirchnerismo en Tierra del Fuego.

El presidente del PJ fueguino evalúa si se postulará como candidato a gobernador. Tiene la fortaleza de esa estructura en la capital, pero su imagen positiva no es la mejor. El año pasado, además, La Libertad Avanza ganó las legislativas y se mostró como opción potente en la provincia.

De todos modos, el kirchnerismo sostiene expectativas y mientras tanto obstaculiza el andar de Melella. En especial, su idea de una reforma constitucional, que fue torpedeada por los legisladores K. Melella aún tiene que definir si acepta la última definición judicial, que lo deja derrotado, o si pretende dar pelea en forma de apelación.

En escena tercia Martín Pérez. El intendente de Río Grande, la ciudad fueguina más poblada, abrió su propio camino, lejos de sus exsocios K y se sacó una foto con Axel Kicillof en abril, pero todavía falta mucho camino para recorrer.

La Pampa: tarea fina

En La Pampa, La Cámpora hizo con un acto mulitudinario una demostración de fuerzas y la diputada María Luz Alonso tiene una fina tarea para la casa: teje para marcar la cancha en Santa Rosa.

ziliotto-luchy alonso-pj.jpg El gobernador Sergio Ziliotto junto a Luchy Alonso, que es el kirchnerismo en La Pampa.

Mano derecha de CFK durante los años de la expresidenta en el Senado, “Luchy” Alonso es vicepresidenta del PJ pampeano y tiene la consideración del gobernador Sergio Ziliotto.

Busca una revancha contra el intendente de la capital Luciano di Nápoli y hay distintos espacios, incluyendo a la mayoritaria Línea Plural, que podrían confluir con ese interés. Por eso en medio del ruido agita la candidatura de Rubén Funes para la jefatura comunal de Santa Rosa.

Aunque está lejos de poder controlar al PJ, el kirchnerismo tiene en La Pampa una base electoral no desechable y una estructura de relativo poder. Es su aporte al reposicionamiento que el espacio está forjando desde la Patagonia.