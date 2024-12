Sergio Ziliotto y Toto Caputo, foto y lapiceras para avanzar con el Plan Canje en La Pampa

El enfrentamiento entre Ziliotto y Caputo incluye capítulos de alto chisporroteo: La Pampa puso bajo sospecha el dibujo presupuestario nacional y el propio gobernador advirtió que “plata hay y es de las provincias”.

caputo ziliotto y cia.jpeg

Ziliotto, que encabezó la resistencia a las ofensivas de Javier Milei, tiene la expectativa de que la puesta en escena de este viernes derive en recursos contantes y sonantes: La Pampa es una de las pocas provincias que no tiene deuda y por eso no dudó en rubricar el Plan Canje que ofertó la Casa Rosada ni bien asomó como posibilidad.

La foto de este viernes fue en el Ministerio de Economía y el paso siguiente es el análisis de las acreencias presentadas. La Pampa entregó un detalle punto por punto de lo que la Nación le debe.

Estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, con quien Ziliotto ya había tenido la primera foto potente a fines del mes pasado.

Sergio Ziliotto: diálogo a cara de perro

El “Acta de Intención” va atada al proceso del Régimen de Extinción de Obligaciones recíprocas que promovió el Estado Nacional y al que adhirió La Pampa. El miércoles Entre Ríos dio un paso parecido.

Aún en su estilo cara de perro para las fotos, Ziliotto salió de la trinchera, al menos transitoriamente, y fue a buscar ámbitos institucionales que permitan el acceso a recursos concretos. La movida también le da visibilidad nacional.

El gobernador insistió en destacar “el espacio de diálogo institucional, que siempre propusimos para discutir y avanzar en acuerdos que nos permitan recuperar recursos y sostener la inversión pública en materia económica y social”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1859613273965924634&partner=&hide_thread=false El gobierno de La Pampa contrasta con Milei



Discusión en la Legislatura, aperitivo para 2025



Desfile de ministros, chicanas y motosierra al desnudo



@JPGavazza https://t.co/4f2DkfS36L — LETRA P (@Letra_P) November 21, 2024

Antes, en septiembre, Ziliotto se había declarado “abierto al diálogo” en un Zoom con el propio Caputo y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Ziliotto se ha demostrado duro de domar, pero para La Pampa, el año fue largo y complejo. El próximo asoma igual de inquietante y por eso el Plan Canje aparece como un palenque donde rascarse para evitar seguir raspando la olla del fondo anticíclico que La Pampa gestó durante varias gestiones y que se fue deshilachando de modo notable durante la gestión libertaria.

La Pampa tiene abierta su demanda formal ante la Corte Suprema de Justicia, que no se retira ni se apaga, pero entra en un período de “ventana” donde las definiciones pasarán por manos técnicas y también por la rosca política.

Sergio Ziliotto: "no renunciamos a nada"

La foto con Caputo le permite a Ziliotto también acallar las voces opositoras e incluso compañeras, que lo chicaneaban echándole en cara su supuesta negativa a un vínculo con el gobierno nacional. “No resignamos nada”, dejó en claro el gobernador a Letra P.

-¿Cómo aspira La Pampa a cobrar la deuda?

-Ahora hay un período para probar esa deuda. Viene otra etapa en la que se define cómo se cancela. Nosotros ya tenemos una historia de cobros de deudas de la Nación. Con Sergio Massa en su momento cobramos en bonos que hoy nos permiten hacer viviendas. Se administran los recursos. Cada ítem planteado tendrá distinta forma de actualización. Empieza a depurarse lo documentado y la consolidación de las deudas.

-¿Esta foto implica que La Pampa abandona su rol de resistencia al gobierno nacional?

-No. Estamos en contra de este modelo económico y no vamos a cambiar nada. Logramos que nos atiendan y que fijemos el modo en que nos van a pagar, pero la posición ideológica no se modifica, nuestra mirada es totalmente distinta sobre el rol del mercado y del Estado. Lamentablemente, no nos equivocamos: hoy no hay consumo ni actividad económica. La de este gobierno es una concepción que no compartimos.

-¿Este principio de acuerdo no implica el retiro de las demandas judiciales?

-No. Incluso este acto permite con más razón consolidar y darle más fuerza a las demandas que están judicializadas. Ahora tenemos el ámbito que reclamamos desde que asumió Javier Milei. Esa es nuestra coherencia: logramos el ámbito institucional.