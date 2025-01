La Pampa: el presidente de la UCR dinamita puentes con La Libertad Avanza

"Si viene un partido que se formó hace dos años y pretende imponer condiciones, no me dan ganas ni siquiera de hablar”, afirmó Federico Guidugli, marcando la cancha en un contexto en el que el coqueteo de Mauricio Macri y el Presidente acelera definiciones en el campamento boinablanca, que comparte la alianza Juntos por el Cambio con la escuadra amarilla. Se trata de la primera definición de ese calibre por parte del titular del Comité Provincia, que si bien había hecho algunas observaciones sobre ciertas decisiones de Milei, no se había metido en los dimes y diretes respecto de una posible extensión de la coalición.

Guidugli habló con Letra P y sin que fuera un dardazo directo, cruzó la idea del jefe legislativo provincial del radicalismo, Poli Altolaguirre , que le abrió la puerta a una posible alianza con Las Fuerzas del Cielo. “El tema no se puede tomar a la ligera”, dijo Guidugli. “La gente nos votó como opositores”, agregó, respaldando así la posición que tuvo en el Congreso Marcela Coli , la diputada nacional que termina su mandato y que pretende renovar la banca.

guidugli_federico.jpg Federico Guidugli, presidente de la UCR de La Pampa, junto a la diputada nacional Marcela Coli, que pretende reelegir en su banca.

-¿Alejarse de La Libertad Avanza implicaría que tampoco se puede sumar a ese sector en una alianza para pelear por la Provincia en 2027?

-Para 2027 falta un montón. Se torna difícil de pensar porque hay muchos puntos en los que no estamos de acuerdo. No lo puedo descartar, pero hay que tener puntos en común. Lo veo difícil y hay que pedir opinión a los diferentes intendentes que están en territorio y a los legisladores. El tema hay que hablarlo, no se tiene que tomar a la ligera. Falta un montón, pero en 2027 obviamente el candidato a gobernador debe ser del radicalismo, eso es totalmente innegociable.

El PRO de La Pampa mete la cola

En las últimas horas también el diputado nacional del PRO Martín Maquieyra apareció, tras su encuentro con Macri, a agitar una coalición ampliada. En el caso de la UCR, esas definiciones las tomará la Convención provincial, que todavía no tiene fecha.

Guidugli también habló para mandar un mensaje a los socios amarillos, enemigos íntimos, que están en pleno debate para definir el camino a seguir. El presidente de la UCR advirtió que su posición “es la visión de la mayoría del radicalismo, no todo, porque no hay una posición unánime. Pero es muy difícil una alianza con LLA, lo veo muy complicado, nos separan más cosas de las que nos unen”.

Refrescó que “desde diciembre de 2023 hemos tenido el rol de opositores a nivel nacional, aunque se hayan acompañado algunas medidas necesarias”.

Además de los vetos, el estilo presidencial agresivo y la política universitaria, Guidugli cuestionó que "el ajuste principal" sea sobre las jubilaciones, donde hubo "un recorte feroz". "Es un error grave para el desarrollo del país el corte de la obra pública", afirma.

El radical lamentó que “el único objetivo del gobierno es bajar la inflación". En su mirada, eso "no está mal, pero no puede ser el único objetivo. Ahora el principal miedo es perder el trabajo o derechos laborales. Es todo a costa de mucha recesión y de un tipo de cambio retrasado, el país no es competitivo y en corto plazo se tiene que corregir de alguna manera. Ya lo vivimos en los ’90”.

También reprochó que “Milei mintió en campaña cuando dijo que iba a dolarizar, a cerrar el Banco Central y cuando dijo que iba a estar en contra de toda la casta política y empresarial, que son sus aliados. Pasado un año ya nos damos cuenta de que fue algo meramente electoral”.

maquieyra macri.webp El diputado nacional del PRO de La Pampa, Martín Maquieyra, se juntó con Mauricio Macri y también agitó una alianza ampliada que incluya a LLA.

"Cada UCR provincial tiene su propia realidad"

Sobre la UCR nacional, Guidugli admitió que “el partido tiene una falta de liderazgo, no hay una conducción firme y clara. Cada radicalismo provincial tiene su propia realidad y establecerá su estrategia para el año 2025”. “Somos el principal partido político opositor en La Pampa, por la cantidad de municipios y legisladores que tenemos. Si hay un frente, tenemos que encabezar. Y si viene un partido que se formó hace dos años y pretende imponer condiciones, no me dan ganas ni siquiera de hablar”, dijo marcando la cancha.

De las figuras nacionales de la UCR, destacó la gestión del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, a partir de su pertenencia generacional, sus políticas públicas y sus altos niveles de aprobación.

A nivel local reivindicó la tarea de Coli y del senador Daniel Kroneberger y elogió las gestiones municipales de Abel Sabarots en la sureña General Acha y de Mónica Curutchet en la norteña Eduardo Castex. “No nos van a venir a hablar de déficit cero a las intendencias radicales, que hace años que aplicamos la austeridad”, redondeó.

“El radicalismo de La Pampa goza de buena salud, hay buen diálogo entre todos los sectores”, completó Guidugli.

“Para 2027 falta un montón, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer: estamos renovando el partido y armando un programa de gobierno para que haya alternancia. Estamos en un proceso de cambio real, no tengo dudas de que el próximo gobernador será radical”, concluyó.