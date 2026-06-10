Martín Llaryora amplió el cupo macrista en el Banco de Córdoba con Hernán Lacunza y Ércole Felippa

Martín Llaryora sumó a Hernán Lacunza y a Ércole Felippa al directorio del Banco de Córdoba

Martín Llaryora sumó al exministro de Economía Hernán Lacunza y al industrial Ércole Felippa al directorio del Banco de Córdoba ( Bancor ). Las dos figuras que orbitaron en el espacio de Mauricio Macri ingresan al staff del gobernador de Córdoba , que insiste con la estrategia de su cordobesismo open mind.

La noticia fue comunicada por el jefe del Panal, como se conoce a la casa de gobierno, en sus redes sociales. Fuentes oficiales afirmaron a Letra P que se inclinaron por los perfiles de los nuevos funcionarios y no por sus vínculos con la política.

“Un productivista y un financista para dar una señal al establishment cordobés y nacional sobre el rumbo de la política económica y financiera de la provincia”, explicaron. El Banco de Córdoba es hoy la palanca de la gestión de Llaryora .

El movimiento de piezas era esperado tras la renuncia de otro macrista de la vicepresidencia del organismo que encabeza Raúl Paolasso . Cabe recordar que el exintendente de Marcos Juárez Pedro Dellarossa renunció hace algunas semanas para buscar un periodo de gobierno más en el llamado “kilómetro cero del cambio”. La ciudad del sudeste provincial irá a elecciones municipales el 6 de septiembre.

Felippa, dueño de la empresa láctea Manfrey , fue uno de los primeros hombres del Círculo Rojo en apoyar la expansión amarilla por el interior del país. En los años dorados del macrismo en Córdoba, el industrial sonaba recurrentemente como candidato a la gobernación o como posible integrante de las listas legislativas nacionales.

Lo cierto es que nunca se subió a la ola de personas “famosas” que intentaba subir al cambio el líder del PRO. Tampoco se afilió al partido, pese a las buenas relaciones con la crema del partido amarillo.

Su postura frente al gobierno de Javier Milei es moderada. Como todo el sector productivo de la provincia banca el rumbo, aunque se permite algunas observaciones que jamás alcanzarán para colocarlo en la vereda opositora.

Hernán Lacunza.jpg Hernán Lacunza se suma al gabinete de Martín Llaryora en el gobierno de Córdoba

Con Felippa y Lacunza en el esquema del Bancor, Llaryora duplica el cupo amarillo en el directorio que se completa con Juan Manuel Cid, amigo personal del gobernador y compañero histórico de su militancia en el peronismo; y con Pablo Viera, funcionario de carrera de la entidad.

Sobre Lacunza, en el cordobesismo indican que el lazo directo es con Paolasso, hombre con llegada fina a los círculos financieros del país, y que Llaryora formó un buen concepto de él cuando compartieron estadía en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de explicar las designaciones conforme a criterios técnicos, las nuevas designaciones de Llaryora no dejan de agitar las especulaciones que dominan la conversación política cordobesa.

¿Martín Llaryora envía guiños rumbos al '27?

El gobernador y el expresidente retomaron el diálogo, aunque sus respectivos entornos bajan la espuma especulativa rumbo al ’27. De hecho, la dirigencia ultramacrista local no estaba enterada del desembarco al gabinete cordobesista de Lacunza, un hombre más cercano a María Eugenia Vidal.

Como señaló Letra P, no fue casual la incursión del diputado amarillo Fernando de Andreis por Córdoba el mismo día que el gobernador bonaerense Axel Kicillof empezó a mostrar su ambición presidencial por los valles serranos de la provincia. Si bien los proyectos no parecen tocarse, los vínculos se aceitan y sirven a las causas particulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2064789309534716007&partner=&hide_thread=false NUEVO DIRECTORIO DE BANCOR



Me reuní con su presidente, @rjpaolasso, y con Ércole Felippa, quien asumirá la vicepresidencia. También compartí la reunión de trabajo con @hernanlacunza y @PabloPvviera, que se incorporarán como directores de la entidad.



Contar con un banco… pic.twitter.com/IPCpRULrpA — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 10, 2026

Macri se encuentra enfocado en resucitar al PRO, pero cuida lazos con otros socios de Llaryora en el plan transversal, como el radical santafesino Maximiliano Pullaro. La oposición a Milei todavía no puede confirmarse en un plan, pero tampoco descartarse.

El impacto en la oposición de Córdoba

Las designaciones harán ruido en la oposición. No sólo en el PRO, comandado por Oscar Agost Carreño, filocordobesista, y la libertaria Laura Rodríguez Machado. También en las filas del macrismo puro que lidera Soher El Sukaria, que quiere ser coherente con el trabajo de recuperar una identidad partidaria que se diluyó por los saltos de la dirigencia al cordobesismo y a La Libertad Avanza.

"Macri siguió de cerca lo que pasa en Córdoba y está absolutamente absorto y confía en nuestra mirada de lo que aquí pasa. En Córdoba somos oposición", ratificó a este portal la concejala El Sukaria, que estuvo en el encuentro con Macri en Santa Fe.

pullaro y macri.jpg Maximiliano Pullaro y Mauricio Macri, cerca, muy cerca.

Por otro lado, se sabe que el radical Rodrigo de Loredo cuenta con el apoyo de Macri si no logra calzar su candidatura en un amplio frente opositor al peronismo. Una jugada que, a la luz de los movimientos de Llaryora con perfiles muy cercanos al expresidente, agitan los recurrentes fantasmas de la funcionalidad.

Al fin y al cabo, Macri jamás se animó a pelearle la provincia al peronismo. Apoyó a Luis Juez en 2023 porque la dirigencia local había decidido la unidad, sin pedirle opinión.

Otra vez, Llaryora juega a borrar los límites con la oposición histórica, pensando en que su gran rival será el nombre que bendiga Milei para jugar en el mayo electoral cordobés.