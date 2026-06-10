Río Cuarto: la Justicia sospecha que el excompañero de fórmula de Juez actuó como nexo en la estafa del PAMI

Aliado de Luis Juez, Carasso está imputado por tráfico de influcencias y vinculado a una causa de estafa millonaria contra el PAMI de Río Cuarto.

El funcionario del Tribunal de Cuentas Provincial, Marcos Carasso, a la salida del Juzgado Federal de Río Cuarto

Finalmente se reveló el misterio. El excompañero de fórmula provincial de Luis Juez y funcionario del Tribunal de Cuentas de Córdoba , Marcos Carasso , está imputado por tráfico de influencias en una derivación de la causa por defraudación al PAMI de Río Cuarto por $ 1.400 millones.

Se desconoce quién, eventualmente, era su interlocutor del otro lado del mostrador. Sin embargo, hay sospechas fundadas de que el radical filomileísta habría oficiado de intermediario. Otro interrogante es para qué lo hacía y cuál era su rol en este esquema.

De momento, fuentes cercanas al caso aseguran que habría buscado “acercar a las partes”, aunque aclaran que quizá pecó de ingenuo y se estaría “comiendo un garrón” por un llamado telefónico.

Una fuente con conocimiento del expediente sostuvo que su intervención habría servido para “aceitar” el funcionamiento de la sociedad que Adzich y Lima tendrían para estafar a la UGL 36 del PAMI .

Este martes, tanto él como su abogado habían evitado dar precisiones respecto de la sospecha que la Justicia Federal tiene en su contra, y solo se limitaron a decir que no era por un perjuicio a la entidad.

Pero les faltó decir que las pruebas lo ubican muy cerca de las personas que habrían cometido la estafa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2064392076624818289&partner=&hide_thread=false Marcos Carasso, candidato a vice de Juez en 2023, quedó imputado en una derivación de la causa por defraudación al PAMI de Río Cuarto



La UCR y el juecismo hacen todo lo posible para que el escándalo no los salpique



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Es que Carasso habría estado en comunicación con los directivos de la firma que, según la hipótesis de la investigación, ganaron millones sobrefacturando prestaciones para la obra social de los jubilados.

Se trata de los empresarios Pablo Adzich y Gonzalo Lima, de Ethical Salud, que están imputados por asociación ilícita y defraudación contra la delegación del sur de Córdoba y que incluso estuvieron detenidos.

La media verdad de Marcos Carasso

Molestos con la presunta versión edulcorada que dio el funcionario del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en el fuero federal de Río Cuarto aclaran que el exdiputado radical estuvo a punto de ser imputado como miembro de la asociación ilícita conformada para la estafa.

Carasso y Corvalán Marcos Carasso junto al presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Beltrán Corvalán.

Esa sospecha, y la de defraudación al Estado, es la que recae sobre Adzich y Lima, los dos empresarios que pasaron un tiempo tras las rejas y que ya se presentaron a indagatoria. Ni ellos ni sus abogados, hablaron públicamente del tema.

Este martes fue el turno del compañero de fórmula del senador Juez, que se abstuvo de declarar. Su abogado se limitó a decir que a su cliente no lo acusan de ningún perjuicio al PAMI y que ampliarán su descargo más adelante.

El aliado de Luis Juez se mezcló con la protesta docente

No se la habían puesto fácil a Carasso, que no pasó desapercibido porque, a la hora de su citación, frente al Tribunal, los docentes universitarios desarrollaban una clase pública en el marco de su plan de lucha en pos del financiamiento de la educación superior.

Carasso y Juez El aliado de Luis Juez, Marcos Carasso está imputado por tráfico de influencias y vinculado a una causa de estafa millonaria contra el PAMI de Río Cuarto.

Carasso tiene una extensa trayectoria política y, en los últimos años, acrecentó su poder de la mano del juecismo. Fue diputado para terminar el mandato del cordobés cuando éste saltó al Senado, se desempeñó como Presidente del Comité Provincial de la UCR y luego integró fórmula con Juez, como candidato a vicegobernador.

Desde 2023 es director en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba y está muy cerca del círculo de poder de La Libertad Avanza.