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Neuquén: el debate por el GNL de Vaca Muerta levantó temperatura en la Legislatura

El oficialismo alineado con Rolando Figueroa se abroqueló ante las críticas de la oposición. Francisco Lepore le contestó a Darío Martínez.

Por Letra P | Periodismo Político
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Durante el encuentro, que se convocó como una instancia informativa, el ministro de Energía, Gustavo Medele, y su par de Economía, Guillermo Koenig, explicaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo y respondieron las preguntas de los presentes. En este marco, se produjo el acalorado intercambio.

Martínez, de Unión por la Patria, consultó por "la resignación de recursos" que implicaría para la provincia la reducción de la alícuota para el metano; y también por el precio de referencia que se utilizó. Además, afirmó que con los parámetros propuestos "Neuquén perdería más de 3.000 millones de dólares entre las regalías y el impuesto a los Ingresos Brutos". En la misma línea, aseveró que el precio del GNL por encima de los 20 dólares "es una hipótesis de difícil cumplimiento", por lo que la suba de las regalías no tendría casi posibilidades de ocurrir.

La respuesta del oficialismo ante las críticas por el acuerdo para el GNL de Vaca Muerta

Ante los cuestionamientos, el ministro Koenig desmintió que la provincia "resigne discursos" y criticó "el relato" del diputado, por no considerar, entre otras cosas, que las áreas que se desarrollarán se encuentran inactivas en la actualidad.

Medele, por su parte, contestó otro planteo de Martínez, quien había tildado de "volátil" y "poco sólida" la posición de YPF. En este sentido, explicó que todavía faltan "cálculos clave" para el proyecto y que no se firmó la decisión final de inversión, lo que podría darse en el primer trimestre del año que viene.

En la misma línea, el diputado Francisco Lepore, de Avanzar Neuquén emitió este miércoles un extenso texto, donde le responde solapadamente a Martínez.

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“¿De dónde salen las cifras enormes que dicen que Neuquén va a perder con el GNL? De la imaginación de algunos. Están calculando ingresos sobre impuestos (ingresos brutos) que la provincia no tiene habilitación constitucional para cobrar sobre operaciones de exportación”, escribió como respuesta solapada a Darío Martínez en su cuenta de la red social X.

“El fallo de la Corte Suprema en 'YPF c/ Chubut (2026) s/ Accion declarativa de certeza', es claro: las provincias no pueden meterle trabas impositivas al comercio internacional e interprovincial, ni usar la titularidad del territorio para inventar aduanas internas”, recalcó.

“Por eso, esto no es una ‘exención’, no podés ‘renunciar’ a un impuesto que jurídicamente nunca tuviste la potestad de exigir. No se puede presentar como una pérdida un recurso que no existe. De hecho, nunca la provincia cobró IIBB sobre hidrocarburos destinados a la exportación”, concluyó.

Rolando Figueroa y un suculento régimen de regalías con el GNL

El cruce se da luego de que Figueroa enviara a la Legislatura un proyecto de ley que busca, por primera vez en la provincia, regular y otorgar beneficios fiscales a la producción de gas en Vaca Muerta, que tenga como destino final la exportación de GNL.

La iniciativa, que ingresó ayer y será tratada durante la semana en las comisiones de Energía, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, plantea un régimen de regalías variables y el pago de un bono de US$ 175 millones que será destinado a obras de infraestructura, según informaron fuentes del oficialismo provincial.

El gobierno neuquino pretende que el convenio tenga el aval legislativo y que se trate formalmente el 24 de junio, sesión en la que no espera tener dificultades. “Hay un acompañamiento bastante importante. Esperamos que tenga un tratamiento normal, como cualquier ley”, afirmó ayer Lepore a Letra P.

Rolando Figueroa apertura sde sesiones

Según se desprende del documento, la futura normativa contiene un régimen de regalías variables que estará atado al valor del metano en el mercado y que tendrá una escala de alícuotas de tres escalones.

En rigor, el texto establece que si el valor del GNL cae por debajo de los U$S 16/MMBTU, la alícuota será del 7,5%; si el precio se ubica entre los US$ 16 a US$ 20/MMBTU (como en la actualidad), la regalía será del 10%; si el GNL sube por encima de los 20, se liquidará al 12%. Con esto, se buscará evitar que las regalías se liquiden a precios en extremo bajos.

A cambio, se aseguraría a YPF y a sus socios la exención del Impuesto de Sellos sobre el Acta Acuerdo. Asimismo, se prevé que quedarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos las actividades de extracción de petróleo crudo y gas natural realizadas en el mercado interno exclusivamente entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI en el marco del Proyecto GNL, con destino final de exportación.

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