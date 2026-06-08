La Pampa: el ziliottismo se amuchó sin Verna y eligió a Di Nápoli como adversario

El ziliottismo de La Pampa hizo un acto potente: Daniel "Paly" Bensusán fue uno de los que manejó la batuta.

El ziliottismo decidió marcar la cancha La Pampa y organizó un multitudinario acto en el que le puso nombre a su adversario de ocasión. Luciano di Nápoli , el intendente de la capital, fue el destinario de todos los tiros por elevación. Santa Rosa ya asoma como madre de todas las batallas en la interna del peronismo .

Formalmente, la convocatoria fue de la mayoritaria Línea Plural de Santa Rosa , que es el territorio que responde sin medias tintas al gobernador Sergio Ziliotto . El exgobernador Carlos Verna no estuvo porque su bastión es General Pico , pero tampoco apadrinó la movida.

Ante unas 900 personas, un alto número para un acto político en La Pampa, manejaron la batuta del encuentro el senador Daniel “Paly” Bensusán y la histórica jefa de campaña del PJ pampeano, Elsa Labegorra .

La cumbre del fin de semana fue, a la vez, una demostración de fuerzas del ziliottismo y la evidencia de que la Plural tiene dos rumbos. La expectativa optimista del espacio es que un acuerdo mano a mano entre Verna y Ziliotto ordene los bultos en el viaje hacia 2027.

Esa construcción bifronte puede ser fortaleza si hay un final feliz con fumata blanca. Pero mientras tanto, también es un riesgo. Bensusán es el candidato a gobernador preferido por el ziliottismo, aunque a la vez fue vetado por Verna en octubre del año pasado.

“Se vienen tiempos difíciles de desafío electoral. Y si algo nos muestra la historia es que cuando el peronismo se divide, gana el ajuste y cuando el peronismo está unido, gana el pueblo”, dijo Bensusán en el acto.

paly y la militancia El senador "Paly" Bensusán, candidato preferido del ziliottismo, se mezcló con la militancia en el acto del Club Argentino.

“Acá ningún dirigente es más importante que el conjunto de la militancia que recorre cada uno de los rincones de la provincia. Acá nadie se salva solo”, completó el legislador.

Paly tiene la banca del gabinete provincial, donde resaltaron el secretario de Trabajo Marcelo Pedehontáa, los ministros Diego Álvarez (Desarrollo Social), Alfredo Intronati (Obras Públicas) y Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos Municipales) y la vicepresidenta del Consejo de Unidades Básicas Cintia Zalabardo.

También estuvo el exministro de Economía Ernesto Franco. Ofician como armadores de esas jugadas el secretario General de la Gobernación, José Vanini, y Juan Ramón “Toti” Garay, un histórico que fue mano derecha de Verna antes de que se bifurcaran sus caminos.

Luciano di Nápoli, el adversario

Labegorra fue la más directa en su confrontación con di Nápoli. “No le vamos a prestar más el escenario a nadie”, advirtió. Lamentó, arrepentida, haberle permitido a Di Nápoli su armado en la capital. “Con tal de que no se arme quilombo les dimos todo, no tuvimos concejales ni una mierda. Pero se generó algo tan individualista que no plantean absolutamente nada colectivo ni en equipo”, reprochó.

vera_elsa_curciarello La mesa de cabecera del ziliottismo de Santa Rosa: micrófono en mano, Antonio Curciarello; mira a la cámara, Elsa Labegorra. FOTO: www.radiokermes.com

Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización que asoma como posible candidato a intendente de la Plural, dio un paso más y dijo que “Santa Rosa tiene que volver a brillar”. El micrófono se abrió a la militancia y se les dio aire a todos los discursos que fustigaran al intendente y a su secretaria de Gobierno Carmina Besga.

En ese sentido el ziliottismo tiró de la cuerda como nunca antes: pidió por la unidad, pero a la vez desafió a Di Nápoli en voz alta a dar una interna. El año pasado, “Copete” quiso enfrentar a Ziliotto por la presidencia del PJ, pero la Junta Electoral lo dejó fuera de carrera.

El fantasma de ir por afuera del PJ

Di Nápoli respondió a esos dardazos, en las redes sociales, con referencias a sus tareas del día a día y haciendo silencio sobre el conflicto, sin prenderse en los cruces. Como contó Letra P, pavimenta su camino al 2027 convencido de que la mejor plataforma de campaña es su gestión en la capital. La bajada de línea del intendente a su tribu fue dejar al ziliottismo “que siga dando piñas en el aire”.

pj_ziliotto_di_napoli_ladag.jpg Luciano di Nápoli ya desafió a Ziliotto el año pasado por la presidencia del PJ. FOTO: www.radiokermes.com

Sin embargo, su director de Comunicación y Protocolo, Nicolás Odera, no pudo tragarse los sapos y salió furibundo a responder. “Todo el aparato provincial hace años y no juntan mil personas. Más que una demostración de fuerza, es una demostración de debilidad y desesperación. Nos vemos en el 27”, dijo.

El ziliottismo también agita el fantasma de Di Nápoli jugando fuera del PJ. En las filas copetistas no niegan ese camino como una hipótesis. Esa teoría le sube el precio internamente, porque una ruptura con tanto ruido haría peligrar seriamente el invicto que el peronismo tiene en la provincia desde el ’83.

Carlos Verna mira de lejos y de reojo

Verna, como conductor de la Plural, miró de lejos, y no solo desde lo geográfico. Su entorno observó muy de reojo toda la movida. El exgobernador no confronta a cielo abierto con Di Nápoli y bancó los primeros pasos de la liga de intendencias no alineadas con Ziliotto.

Otra dirigencia de muy alto peso desde Pico oteó con las mismas sensaciones, como la vicegobernadora Alicia Mayoral y la intendenta Fernanda Alonso, ambas en carrera para lo que viene. En el mismo carril están el jefe del bloque legislativo, Daniel Lovera, y las diputadas que responden al ultravernismo.

ultravernismo Carlos Verna, en la cabecera de la mesa, junto a su Poder Legislativo: Noelia Sosa, Daniel Lovera, Alicia Mayoral, Hernán Pérez Araujo, Silvia Larreta, Juan Barrionuevo y Carolina Giussi.

Uno que por cuestiones territoriales podría haber asistido al acto y no lo hizo es el diputado Hernán Pérez Araujo, que también busca su lugar en las gateras frente a la Gobernación 2027.

Esa puja intra-Plural tiene en vilo al resto de las líneas del PJ, que esperan el desarrollo de ese proceso para definir su alineamiento.

A esta altura de la historia, La Cámpora que lidera María Luz Alonso está decidida a jugar con Ziliotto, pase lo que pase y buscando revancha. El Nuevo Espacio de Participación que comandan la UOCRA y la diputada Liliana Robledo también teje con el ziliottismo de Santa Rosa.

El sector Identidad Peronista, del secretario general de UPCN Jorge Lezcano, muestra gestos autónomos, sin alejarse de nadie, como ha sido tradición. El marinismo también conserva puentes con los distintos espacios, pero hay una historia que lo distancia de la Plural y a lo mejor lo acerca a di Nápoli, por aquello de que los enemigos de los enemigos se vuelven amigos.