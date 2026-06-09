Se dice de mí: Patricia Bullrich confía su estrategia digital a un abogado de bajo perfil

Ni consultores estrellas, ni mentes libertarias, ni agencias internacionales están detrás del nuevo perfil digital de Patricia Bullrich . La senadora libertaria encontró en Lucas Palatnik , un colaborador suyo desde hace una década, al diseñador de su leitmotiv perdido, con el que desde hace un tiempo desafía a los propios en clave electoral e incomoda a los ajenos con múltiples mensajes encriptados en sus redes sociales.

Tan disruptivo como ignoto para el sistema político, Palatnik es quien piensa, diseña y produce cada una de las estrategias narrativas que luego Bullrich aprueba publicar en sus cuentas oficiales. Se trata de un joven que en los papeles ocupa el cargo de coordinador de Comunicación Digital de la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva , pero que comenzó a trabajar al lado de la excandidata presidencial hace diez años, cuando la actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado era parte del gabinete de Mauricio Macri .

Abogado, de un cuidado perfil bajo, el cerebro de la avanzada digital bullrichista llegó a este círculo de confianza de la senadora gracias a su amistad con el actual diputado Damián Arabia , uno de los mayores representantes de la exministra y su mano derecha.

Los materiales producidos por el letrado bullrichista contrastan de manera categórica con los contenidos del director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia Santiago Oría , quien es el cineasta personal de Javier Milei y la mente detrás de las vilipendiadas piezas de campaña violeta. No sólo porque Palatnik logró imprimir en tiempo récord una estética y narrativa épica sin exageraciones alrededor de la exministro - todo lo contrario al funcionario mileísta - sino también porque generó el famoso engagement digital incluso fuera del ecosistema digital de La Libertad Avanza.

Los nuevos spots de Patricia Bullrich

En algunos despachos de la Casa Rosada quedaron fascinados con el último material de Bullrich, aunque dada la incomodidad y el malestar que El Jefe tiene con Bullrich, en todos estos sectores optaron por el silencio. Nadie quiere asomar demasiado la cabeza en las redes sociales ante la posible reprimenda de la secretaria general, sin embargo ponderan la originalidad de las piezas audiovisuales de la senadora.

Se trata de un video musicalizado con Se dice de mi, el clásico tango de Tita Merello interpretado por La Joaqui. En menos de un minuto, Bullrich ironiza sobre sobre todos los rumores que orbitan alrededor suyo: que busca un último intento para ir por la Presidencia el próximo año o que quiere ser jefa de Gobierno porteña. También, por las imágenes da a entender que se ríe de sí misma por sus diálogos con el peronismo.

Si bien en la mesa chica de bullrichismo se discuten estos temas, incluida su incómoda distancia a Karina Milei, la senadora le avisó a los suyos que es prematuro blanquear su estrategia faltando tanto para las elecciones ejecutivas. "Se dicen mil cosas de mí y realmente todavía no hay definiciones", repitió en las últimas horas.

Bullrich y Karina Milei

Aún así, está claro que romper con el oficialismo no está entre las opciones de la senadora, pero tampoco la entusiasma competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos le auguran un triunfo categórico ante el PRO al que supo estar afiliada. De hecho, quienes la conocen aseguran que a Bullrich le parece un lugar importante la sede gubernamental de Uspallata, pero no para cerrar su extensa carrera política, por lo que vuelve una y otra vez la idea de ser la compañera de fórmula de Milei en 2027.

La búsqueda de un acuerdo la acercan a otros actores políticos

No es la primera vez que la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio sacude al oficialismo con un video. En mayo publicó otra enigmática pieza que mostraba el nombre de la Avenida Bullrich en el barrio de Palermo. Acompañada en esa otra oportunidad por el tema Automático de María Becerra, la legisladora generó todo tipo de celebraciones y especulaciones negativas, casi en partes iguales, dentro de la Casa Rosada.

Es que no sólo los videos son tomados como un desafío aela cúpula libertaria, sino también buena parte de sus últimas manifestaciones públicas, que van desde haber apurado a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada, que finalmente se conocerá recién esta semana, hasta negarse y votar en contra del retiro del pliego de María Victoria Michelli.

También puede leerse como un desplante político su intención de hacer un acuerdo con Jorge Macri en el territorio porteño, tal como sucedió en la elección nacional que la llevó a ocupar una banca en el Senado. De resignar una candidatura a la vicepresidencia y hacerse a la idea de competir por la alcaldía, Bullrich quiere cerrar con todo el sistema político de la derecha, incluido el PRO. Una extraña coincidencia con Daniel Angelici, el operador judicial que maneja buena parte del gabinete jorgemacrista y con Santiago Caputo, el asesor presidencial que busca pactar en todos lados para garantizar la reelección de Milei.

Sea para conseguir esos objetivos electorales, que todavía no explicita del todo, o para condicionar acuerdos con los que la secretaria general de la Presidencia no comulga, Bullrich tiene pensado sostener este nuevo perfil de campaña permanente en redes y medios de comunicación del que otros actores libertarios carecen.

Ante esto, Karina escenificó la semana pasada un alto el fuego contra Bullrich, pese a la desconfianza y malestar que le genera la nueva faceta de la senadora, que incluye desentenderse de los rumores a su alrededor y brindar puertas adentro su nuevo protagonismo. "Patricia está basada", coinciden en el ecosistema libertario.