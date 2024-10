Presupuesto 2025: Ziliotto no cree en el dibujo de Caputo y vigila con lupa los fondos previsionales

“El presupuesto no refleja la realidad y el ajuste pasa por las provincias”, dice el ministro de Hacienda de La Pampa Guido Bisterfeld. FOTO: www.radiokermes.com

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Ante la consulta de Letra P , el ministro de Hacienda pampeano, Guido Bisterfeld , resume que “el presupuesto no refleja la realidad y el ajuste pasa por las provincias”.

biste.jpg "Plata hay, y es de las provincias", aseveró el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, que analizó el Presupuesto 2025 junto a su ministro de Hacienda Guido Bisterfeld.

La Pampa tiene en el primer renglón de su agenda para el Presupuesto 2025 lo que la mayoría de las provincias: por ley, la Nación debe afrontar el déficit previsional de las 13 jurisdicciones que conservaron sus cajas jubilatorias. Sin embargo, desde la asunción de Milei ese recorte ya se hizo y abulta la deuda.

Al prorrogar el presupuesto de 2023 para este año, la gestión libertaria mochó el artículo que determinaba la forma de actualización de esos fondos y paga a valores atrasados. Esa maniobra está denunciada como inconstitucional, como parte de la presentación que La Pampa hizo ante la Corte Suprema de Justicia para recuperar sus fondos.

Un ejemplo concreto: si el déficit de 2021, que está en etapa de negociación, para el cálculo que hace la Casa Rosada representa unos $3.000 millones, si se aplicara la normativa que era ley, significarían para La Pampa unos $40.000 millones. Un abismo.

Con esa misma lógica el gobierno de Milei se apresta a enfrentar el año entrante: montos no actualizados, licuados por la inflación. Además se agrega que sólo se abonará el déficit de aquellas provincias que hayan acordado ese desembolso hasta 2021 o años posteriores. La Pampa, que es la provincia más adelantada, está a punto de firmar el convenio correspondiente a 2021. El resto viene más atrás, así que hasta corre el riesgo de quedarse afuera del reparto de migajas.

Recorte en la obra pública de La Pampa: reírse para no llorar

Respecto de la obra pública, que durante la presidencia de Alberto Fernández fue para La Pampa un punto a favor, el Presupuesto 2025 es analizado casi en tono de broma: reírse para no llorar.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, miró los emprendimientos de los que la Nación está dispuesta a hacerse cargo y alcanzó a esbozar una sonrisa, pero cuando miró los fondos planeados se le vino el mundo abajo. Ni qué hablar con la eliminación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

El acueducto del Río Colorado hacia General Pico es una de las obras soñadas por La Pampa y está incluida en la enumeración, pero con un presupuesto que no tiene nada que ver con la realidad: Milei anotó unos $18.000 millones para todo el año, una cifra que en los cálculos que hace la provincia debiera ser para atender certificaciones de un solo mes.

El resto de las obras previstas no son neurálgicas ni estratégicas: cloacas para la localidad de Catriló, en la frontera este con la provincia de Buenos Aires; o la construcción de una Casa Joven.

Se prevé, apenas, el “mantenimiento” de la Ruta Nacional 152, lo que constituye un parche en medio de una situación de la red vial que es lamentable y que en esa arteria puntualmente requiere de tareas a fondo, que habían sido licitadas durante la administración anterior y que la motosierra tiró abajo ni bien asumió el Gobierno. Esa situación de un corredor productivo y de comunicación estratégica con el resto de la Patagonia paraliza la economía del sector, pone en riesgo el turismo y multiplica los siniestros viales.

Los números del derrumbe

La Pampa no ve en el Presupuesto 2025 ninguna realidad que ya no esté padeciendo, y que incluye el recorte sistemático de las transferencias no automáticas.

Dice Bisterfeld: “Ponemos a prueba el ingenio financiero para sostener todas las prestaciones del Estado con esta merma. Hay menos recaudación de fondos por las políticas nacionales, menos coparticipación y además hacemos frente a compromisos que debería afrontar la Nación, para que los jubilados cobren en tiempo y forma, para que los obreros tengan trabajo”.

Además alerta sobre un proyecto sospechoso. “El presupuesto no refleja realidad. Ya estima una inflación del 104% en 2024, para que sea así todos los meses debería ser del 1%, y sabemos que ronda el 4% mensual”, detalló.

Además, el gobierno de La Pampa compara varias realidades con el año pasado, que se sabe que no era el paraíso. En noviembre la provincia tuvo un récord histórico de empleo privado registrado, con 41.180 puestos de trabajo. Desde entonces y hasta junio de 2024, La Pampa perdió 2.201 puestos de trabajo formales del sector privado.

Para la misma fecha, el desempleo era de 5,6%, la cifra más baja desde 2016. Hoy es del 7,8% y se incrementó 40% la cantidad de personas que no consiguen empleo.

Según datos del INDEC, el 71,3% del empleo se vinculaba en 2023 a empresas del sector privado y 28,7% al sector público. Según la CEPAL, la economía pampeana había crecido un 67,5% en los últimos 18 años (sexta en el contexto nacional).

La provincia también se vio perjudicada por la caída de los precios internacionales de los diez primeros productos exportados: 40% para el trigo, 33% para la carne bovina, 52% para la miel. Cambió la curva de esas exportaciones, que entre 2019 y 2023 crecieron 108%.