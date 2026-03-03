Toto Caputo jugó de local en la Fundación Mediterránea, pero no acalló el ruido entre la industria y el modelo

Toto Caputo disertó a sala llena por el 149° aniversario de la Fundación Mediterránea . El ministro de Economía de Javier Milei ingresó este martes con la confianza de quien sabe que va hablar en un lugar seguro. El Círculo Rojo de Córdoba se mostró menos efusivo, pero banca el plan. Marcó su asistencia perfecta para escuchar los dardos al viejo modelo “inmoral, injusto, regresivo e ineficiente”.

Como si pudiera leerles la mente, en la intervención que dividió en tres partes, Caputo fue respondiendo una a una las principales preguntas que autoridades de empresas e industrias locales iban soltando en el lobby del hotel elegido para la tertulia, ubicado justo al lado de una las cadenas de hipermercados que fue noticia por el cierre de sucursales en todo el país y despidos de personal. Libertad se llama. El súper se llama Libertad.

El conflicto entre Estados Unidos , Israel y Medio Oriente fue uno de los temas más comentados en la víspera de la disertación. El industrial Roberto Urquía lideró acalorados debates sobre el impacto en la estabilidad del precio de las commodities. “Esta guerra nos va a afectar mucho”, dijo.

Llamó la atención la presencia del dueño de la Aceitera General Deheza . “Yo soy del partido la Argentina, quiero que nos vaya bien ”, contestó con una amplia sonrisa a aquellos curiosos que le recordaron su apoyo a Sergio Massa .

Caputo se detuvo en este aspecto no menor, que Milei no tocó en la apertura de sesiones del Congreso. “Soy un ministro que está del lado correcto del mundo”, dijo en alusión al posicionamiento geopolítico argentino y el contraste con las relaciones del kirchnerismo con Venezuela e Irán .

El pedido de la anfitriona a Toto Caputo

A los pequeños empresarios que pedían un dólar más caro (30% más), Caputo les ratificó en la cara que seguirá el esquema de bandas. A la presidenta de la Fundación, Pía Astori, que enarboló otro de los reclamos más escuchados del sector productivo, el ministro de Milei mostró números para desarticular “el mito del boom de las importaciones”.

La empresaria había recomendado que el país se mirara en el espejo de Estados Unidos y su apertura “cuidada”. Dijo la palabra maldita: China.

El debate sobre la promoción industrial es una constante en Córdoba. Sin embargo, no hay preocupación por el perfil extractivista que quiere imprimirle Milei a su gobierno. “No afecta al campo que, lamentablemente, sigue en una fase primaria. Ojalá le dieran bola a la producción de biocombustibles”, sopló una fuente bien vinculada con la política y el sector productivo.

pia astori mediterránea córdoba María Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea de Córdoba

En las rondas del café de la previa, sonó con especial interés la jugada industrial en la invencible provincia vecina. Como contó Letra P, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), a cargo de Javier Martín, y el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, se unieron para cuestionar el cierre de fábricas y despidos.

No es casual que en momentos donde Milei ataca a empresarios, en la Mediterránea el mensaje habitual sobre la cooperación pública y privada haya sonado más fuerte que nunca.

Más opiniones mixtas sobre la economía de Toto Caputo

Juan Carlos Rabbat comentó entre sus pares que imagina que este año estará marcado por la recesión y que el año que viene será el del despegue. Esa opinión mixta del fundador de la Universidad Siglo XX -marcada por la preocupación por la realidad inmediata y la esperanza que tiene el Círculo Rojo en el programa de Milei hacia futuro- resume un poco la mirada empresarial cordobesa.

“Vino a dejar un mensaje de calma y renovar la paciencia”, resumió una fuente empresarial a este medio. Caputo sabe que aquí domina el apoyo, pero también las voces críticas. Tuvo que ganarse el respaldo recibido o, en este caso, el respeto de la escucha atenta.

mediterránea córdoba caputo Autoridades de empresas y dirigencia política se reunieron en el evento de la Fundación Mediterránea para escuchar a Toto Caputo

La preocupación por la falta de políticas industriales y la necesidad de acceso al crédito estuvo presente en las conversaciones de pasillo. También las de directivos que bancan todo, por supuesto, como el dueño de la constructora Proaco e influencer libertario, Lucas Salim.

En la pregunta disparadora que planteó Caputo -“¿por qué está vez es diferente?"- se escondió una apelación a un nuevo voto de confianza. Se mostró aplomado, dispuesto a desmontar con números las dudas del establishment que no desconoce. Logró varios aplausos poco uniformes ante tópicos taquilleros como “baja de impuestos”, “superávit fiscal” y “antikirchnerismo”.

Toto Caputo se mostró como la contracara del Milei del domingo. Pulverizó al kirchnerismo sí, al punto de decir que no existe más; pero buscó recuperar relaciones al alentar a los gobernadores peronistas a dejar ese espectro y ponderar el trabajo conjunto

Hubo un mensaje para el mandatario cordobés cuando bajó del escenario. A Martín Llaryora le dijo que le duplicará las partidas para financiar la Caja de Jubilaciones. En el cordobesismo celebraron la noticia. ¿Una contraprestación por el apoyo a la reforma laboral?

Asistencia perfecta del Círculo Rojo

En el salón del Hotel Holiday Inn unas 650 figuras de la política y los negocios compartieron más de dos horas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, escuchó con especial atención el capítulo sobre la ley de modernización laboral. También el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, que cuestionó al menos dos artículos en la previa de su aprobación en el Congreso.

El ministro de Producción de la provincia, Sergio Busso, y su par de Vinculación, Miguel Siciliano, fueron los enviados por gobierno de Córdoba. También estuvo el vicepresidente del Banco de Córdoba, Pedro Dellarossa, con bajísimo perfil.

El centro político lo tuvo el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni; Luis Juez, Luis Picat y su sucesor en Jesús María, el flamante exradical y ahora libertario Federico Zárate.

Del sector empresarial, además de los mencionados, fueron a escuchar a Toto Caputo el dueño de Manfrey, Ércole Felippa; Marcelo Bechara, de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba; los desarrollistas Sergio Roggio y Martín Amengual; y el estacionero Luis Pavone, entre otros.