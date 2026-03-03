Con la recaudación en caída, Toto Caputo apuesta a la Inocencia Fiscal para evitar un nuevo ajuste

Toto Caputo apuesta a la Inocencia Fiscal y la reforma laboral para no seguir con el ajuste

La recaudación tributaria cayó en febrero por séptimo mes consecutivo en términos reales y profundizó el bimestre sin recuperación de ingresos. Con fuerte retroceso del IVA y de los derechos de exportación e importación, Toto Caputo apuesta a que la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral impulsen formalización, más recursos y superávit, evitando un nuevo ajuste del gasto.

El ministro de Economía insiste en que la formalización masiva, gracias a las reformas, permitirá recuperar ingresos. Este martes, en su exposición por el aniversario de la Fundación Mediterránea en Córdoba, aseguró ante el empresariado que el Gobierno bajó 2,5% del PBI en impuestos y que los seguirá haciendo.

"No es una coincidencia que hayamos mandado (al Congreso Nacional) al mismo tiempo la Reforma Laboral y la Ley de Inocencia Fiscal, porque la forma en que los recursos van a subir es logrando más formalización de empleo y de ahorros”, sostuvo Caputo.

La lógica oficial refiere a que más formalización del empleo y de los ahorros equivale a una base imponible más amplia. Según esta visión, al ampliar la base, el Estado puede recaudar más manteniendo el gasto constante, lo que finalmente permitiría —en una segunda etapa— "bajar impuestos más rápidamente". Es, en esencia, la promesa de un superávit apalancado por el sector privado.

En la exposición brindada en la Fundación Mediterránea, el Ministro @LuisCaputoAR resaltó que "para que sigamos bajando impuestos necesitamos que aumenten los recursos tributarios”. Por este motivo, explicó que “no es una coincidencia que hayamos mandado al mismo tiempo la… pic.twitter.com/W0YKeLjoL5

“¿Cómo hacemos para bajar impuestos? Necesitamos que aumenten la formalización y el crecimiento, y estas reformas apuntan precisamente a eso”, dijo Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda resaltó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el marco de la reforma laboral, que aliviará el costo para las empresas ante eventuales despidos. En este sentido, agregó que “a su vez, la medida ayuda al desarrollo del mercado de capitales interno”. Ese es el vínculo con la Ley de Inocencia Fiscal, sobre la que Caputo manifestó que buscará canalizar el ahorro hacia el desarrollo y la inversión.

Recaudación: siete meses de caída

En febrero, la recaudación tributaria volvió a contraerse en términos reales y acumuló su séptima caída interanual consecutiva. Los ingresos crecieron en torno al 20% nominal, pero con una inflación mensual cercana al 2,7%, eso implicó una baja real cercana al 9,5%.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la recaudación nacional total habría descendido alrededor de 9,7% real interanual. La porción que queda en manos del Gobierno nacional cayó 10,5% real, mientras que la coparticipada a provincias y CABA retrocedió 8%. En términos monetarios, Nación habría perdido más de $1,2 billones y las provincias cerca de $476.000 millones.

image

El golpe más fuerte volvió a provenir del comercio exterior. Los derechos de exportación se desplomaron casi 40% real interanual, afectados por la reducción de alícuotas al agro. Los derechos de importación cayeron alrededor de 27% real, en línea con el menor nivel de importaciones.

Pero la señal de alerta también llegó desde la actividad doméstica. El IVA neto —principal impuesto del sistema— retrocedió 13,6% real interanual. El IVA aduanero se derrumbó cerca de 37%, mientras que el IVA DGI cayó más de 3%. Los aportes y contribuciones a la seguridad social bajaron alrededor de 5% real, reflejando el freno en salarios formales y empleo.

milei tdf trabajadores Javier Milei con los trabajadores de Tierra del Fuego, en plena crisis del empleo y la industria en todo el país

Para la consultora LCG, el IVA explicó por sí solo más de la mitad de la caída total de la recaudación. “Lo recaudado por IVA (DGI + DGA) se derrumbó 14% en términos reales contra un año atrás”, señaló la consultora.

Max Capital señaló que el impuesto a los débitos y créditos bancarios cayó 7,6%, "una señal clara de desaceleración en la actividad doméstica.

¿Puede la Inocencia Fiscal compensar la caída?

El interrogante es si el plan de Caputo puede revertir una caída que ya suma un trimestre sin recuperación de ingresos. LCG anticipó que la recaudación de 2026 terminará un 7% por debajo de 2025 en términos reales.

Asimismo, la consultora proyecta que el impacto combinado de la reforma laboral y cambios tributarios implicará una merma adicional de recursos equivalente a casi 0,3% del PBI por la creación del Fondo de Aportes Laborales (FAL), que absorberá fondos que actualmente van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

image

El especialista tributario Guillermo Pérez advirtió a Letra P que el régimen simplificado de Ganancias y la llamada “inocencia fiscal” operan en la práctica como un “tapón fiscal” y un “blanqueo encubierto”.

“El blanqueo encubierto tiene ciertas debilidades normativas. Eso hace que sea muy difícil predecir si los ahorristas volcarán masivamente sus dólares a la economía real. Es un tema de confianza”, señaló. Y agregó: “En principio no creo que llegue a reemplazar la caída de recaudación”.