Maximiliano Pullaro reactivó las negociaciones con Toto Caputo para que le ceda una ruta clave

El gobierno de Maximiliano Pullaro reinició las conversaciones con los funcionarios de Toto Caputo para lograr de una vez que le cedan la A012 , una ruta clave en el acceso a los puertos. En Santa Fe van con pies de plomo: hace meses que intentan y la Casa Rosada se niega, pero no realiza tareas de mantenimiento en la traza.

El avance en las charlas, muy dilatadas, se materializó la semana pasada, cuando un representante del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico - Marcelo Pascualón , secretario de Obras Públicas y Hábitat- viajó a Buenos Aires y se reunió con Carlos Frugoni , el flamante secretario coordinador de Infraestructura designado por Caputo hace un mes. Allí, el funcionario nacional mostró buena predisposición para avanzar en la cesión, cuya forma legal todavía se busca. “Hasta que no esté el decreto, no celebramos”, dijo, precavida, una alta fuente santafesina.

El deshielo en el vínculo se dio, reconocen en Santa Fe , gracias a la intervención del ministro del Interior Diego Santilli . Pesó el linaje PRO , porque también le asignan un mérito a la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia . Si bien niegan negociaciones cruzadas, reconocen que los gestos del bloque de acompañar la baja en la edad de imputabilidad y de aportar votos a la reforma laboral -el de la exvicegobernadora y los amarillos José Núñez y Sergio Capozzi - ayudaron a distender el clima.

Sin embargo, en la Casa Gris son cautelosos. No es la primera vez que en el gobierno de Javier Milei se muestran proactivos frente al pedido, pero nunca se concreta. Para Pullaro y Enrico es una obsesión el estado de las rutas: entienden que cada día sin inversiones el patrimonio vial se destroza y se vuelve aún más difícil recuperarlo. Encima, los automovilistas no distinguen de quién es la responsabilidad y el gobierno provincial se lleva insultos que no le corresponden. Por eso, hasta implementaron carteles que avisan que se trata de rutas nacionales.

Frente al complejo escenario, en Santa Fe idearon una solución: a sabiendas de que la Casa Rosada no quiere desembolsar plata para realizar el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la Bota , ofrecieron hacerse cargo. Caputo lo celebró, pero nunca concretó el traspaso. Encima, el gobierno puso condiciones que para los santafesinos fueron casi una ofensa , como el desistimiento de los juicios de reclamo por la deuda previsional. Esos malogrados episodios son la razón de la cautela . El que se quemó con leche, sopla hasta el yogur.

El CIP que proyectan en Santa Fe

La idea del gobierno santafesino es incluir a la A012 en la concesión del Circuito de Ingreso Portuario (CIP), el ambicioso proyecto que la Casa Gris se trae entre manos para reformar el acceso al complejo fluvial. En ese marco, la ruta en cuestión es clave: se trata de una circunvalación que sale de Alvear, rodea el Gran Rosario y termina en San Lorenzo. Por su recorrido, es de las más usadas por los camiones, lo que se nota en su estado. Por lo pronto, la Casa Rosada consentiría que se sume a la concesión pero no cedería la jurisdicción.

La negociación está en curso. De hecho, paralelamente, el Ministerio de Economía avanzó con el llamado a licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que se hizo público este lunes. Allí, en el tramo Mesopotámico, está incluida la A012, para la que solo se exige que se repare el pavimento de la ruta.

Ese requisito se queda corto frente al CIP que proyectan en Santa Fe. Es una iniciativa audaz: quedarse con la tasa de acceso portuario que cada municipio involucrado cobra por camión ingresado a su territorio. El gobierno provincial pretende que el cobro sea virtual y se controle a través de lectores de patentes en los accesos. Esa caja monumental quedará a cargo de dos concesionarios: uno, a cargo del mantenimiento de la infraestructura y otra para la firma responsable de realizar “grandes obras” sobre las rutas incluidas, entre las que esperan que esté la A012.