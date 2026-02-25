Toto Caputo activó el bono "dólar colchón", bajó la tasa y empieza a pedalear con la Inocencia Fiscal

Toto Caputo activó el bono “ dólar colchón”, bajó la tasa al 5,89% y puso en marcha la apuesta por la Inocencia Fiscal para seducir ahorristas. Con el AO27 bajo ley local, Economía busca captar hasta u$s 2000 millones en el mercado doméstico, reforzar reservas y descomprimir los abultados vencimientos de deuda previstos para 2026.

A pesar de que la colocación tuvo un desempeño a una tasa más baja de la esperada, economistas advierten que el monto todavía es acotado.

El Ministerio de Economía confirmó que en la última licitación adjudicó un total de $6,74 billones sobre ofertas por $8 billones, lo que implicó un rollover del 93,32% frente a vencimientos por unos $7,2 billones.

La novedad fue el tramo en “hard dólar”: el Bonar 2027 (AO27), ley argentina, colocó u$s 150 millones a una tasa interna de retorno efectiva anual de 5,89% (5,74% TNA). Este jueves habrá una segunda vuelta por hasta u$s 100 millones adicionales al mismo precio de corte.

Se trata de un bono “bullet”: devuelve el capital íntegro al vencimiento, el 29 de octubre de 2027, y paga un cupón del 6% nominal anual con intereses mensuales, un diseño poco habitual en la deuda local reciente. Es una especie de plazo fijo en moneda dura con la que se busca seducir a pequeños ahorristas con una renta periódica.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8 billones. Esto significa un rollover de 93.32% sobre los vencimientos del día de la fecha. CER a: 15/5/26 (X15Y6) $3,82… pic.twitter.com/W88PxPCe8G

Según informó Economía, el programa prevé emisiones quincenales de hasta u$s 150 millones, con una segunda ronda de hasta u$s 100 millones, y un tope total de u$s 2000 millones. Los fondos se destinarán a cubrir pagos de capital que vencen en julio de 2026.

Dólar colchón en lugar de Wall Street

La estrategia oficial se enmarca en el objetivo de atraer dólares no bancarizados y canalizarlos al mercado formal. El bono está pensado para inversores locales y bancos que puedan ofrecer mejores rendimientos en plazos fijos en dólares.

El presidente del Banco de Valores, Juan Napoli, se hizo eco de un contexto que aprovecha el equipo económico: “Veo muchas consultas de personas que quieren usar dólares del colchón. El Gobierno debe tener mejor información al respecto”.

Desde el sector privado también observan el giro. El director de ADCAP, Javier Timerman, señaló: “No creo que Wall Street le haya bajado la persiana a la Argentina. Están esperando que la actividad económica se recupere un poco. Es un mundo muy revolucionado”. Sin embargo, agregó: “No estamos en la mira de muchos inversores. El Gobierno me parece que se siente cómodo con esto de que no necesitan ir a Wall Street. Prefieren los dólares del colchón y se esforzó por eso”.

¿Reemplaza el financiamiento externo?

Para los analistas, la colocación fue positiva pero todavía pequeña en magnitud. Ante una consulta de Letra P, el economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), Federico Machado, evaluó que “el resultado de la licitación es muy bueno, porque la tasa de corte fue incluso por debajo del cupón del bono, es decir, cerró sobre la par: 5,9% de tasa de retorno. Rinde mucho menos que el resto de los bonos que tiene actualmente el Tesoro”. Esto significa que el bono se vendió caro debido a la alta demanda.

Sin embargo, advirtió sobre el alcance: “La emisión es muy pequeña, solamente son 150 millones de dólares. Desde mi punto de vista no sustituye nada. Sí es un primer pasito en lograr que la brecha que tenemos de financiamiento en moneda extranjera se pueda cubrir con recursos locales, pero 150 millones es una parte muy chiquita”.

Eel economista Christian Buteler coincidió que “fue una buena licitación por el monto que se ofertó, 868 millones de dólares, y fue una tasa menor a lo que paga el bono, al haber colocado sobre la par. Fue un resultado ampliamente positivo”.

Pero aclaró: “Este bono tiene un límite de 2000 millones de dólares. No reemplaza la colocación en el exterior, pero te da un alivio. Le va a dar aire al Gobierno para conseguir dólares de esta manera”.

Señal monetaria y baja de tasas

La licitación también dejó otra señal: el menú excluyó instrumentos a tasa fija y se apoyó en bonos ajustados por CER y dólar linked, mientras que el tramo en dólares ofreció un rendimiento inferior al que paga actualmente la cotización de tramos largos en moneda extranjera.

banco central.jpg Toto Caputo refuerza las reservas del Banco Central

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) interpretaron que la combinación de instrumentos y la presencia oficial en las curvas en pesos “podría estar marcando un giro en el tono de la postura monetaria del Tesoro”, dejando atrás el sesgo más contractivo de licitaciones anteriores y aportando algo de aire a la liquidez del sistema.

La tasa del nuevo bono, por debajo del 6% efectivo, contrasta con emisiones previas que habían exigido rendimientos superiores al 8%, lo que para el Gobierno implica un menor costo financiero en el margen.

Expectativa a futuro

El esquema prevé colocar hasta u$s 250 millones por quincena y escalar hasta un máximo de u$s 2000 millones. Si la demanda se sostiene, el Tesoro podría construir un puente en dólares de corto plazo hasta 2027, reduciendo presión sobre reservas y evitando, por ahora, una salida más agresiva al mercado internacional.

Para Machado, el programa “es un paso muy firme”, aunque todavía insuficiente frente a las necesidades totales de financiamiento en moneda extranjera. Buteler, en tanto, lo definió como “lo que puede hacer dadas las limitaciones y las restricciones que tiene”.

El AO27 abre una ventana para canalizar ahorro doméstico en dólares hacia el Tesoro. El desafío será sostener la demanda en las próximas licitaciones y evaluar si el dólar colchón alcanza para cubrir la brecha o si, más temprano que tarde, el Gobierno deberá volver a mirar al exterior.