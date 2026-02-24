Toto Caputo festejó que la economía creció 4,4% en 2025, aunque se quedó sin impulso para este año

Actividad económica: el INDEC reveló que subió un 4,4% en 2025, pero sin industria, comercio ni consumo

Toto Caputo celebró que la economía creció 4,4% en 2025, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC , aunque el cierre del año deja un arrastre para 2026 casi nulo. En diciembre, la actividad subió 3,5% interanual con el impulso del agro y las finanzas, mientras que la industria manufacturera acumuló su quinta caída consecutiva.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) reveló que 11 de los 15 sectores que integran el EMAE registraron subas interanuales en diciembre. Se destacó Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, con un alza de 32,2% interanual, impulsada por una cosecha histórica de trigo -máximo de la serie en volumen y con rindes 50% superiores al promedio de las últimas cinco campañas-.

También sobresalió el rubro Intermediación financiera, con un incremento de 14,1% interanual. Entre ambos sectores aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

En contraste, cuatro sectores mostraron caídas, encabezados por Industria manufacturera (-3,9% interanual) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%). En conjunto, restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación del indicador.

La consultora LCG precisó que agro, intermediación financiera y minería explicaron casi 80% del crecimiento interanual de diciembre. Además, los impuestos netos de subsidios aportaron 0,9 puntos porcentuales adicionales. Sin esos componentes, el crecimiento anual habría sido sensiblemente menor.

Toto Caputo celebró el dato

El ministro de Economía, Toto Caputo, celebró el dato en redes sociales: “El EMAE creció 1,8% mensual en diciembre (sin estacionalidad) y 4,4% en 2025”. También destacó que la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos.

Sin embargo, el análisis del año completo tiene matices. Según LCG, 2025 cerró con un crecimiento acumulado de 4,4%, pero heredó un arrastre estadístico de 3,6 puntos porcentuales por la recuperación del segundo semestre de 2024.

Hasta noviembre, la serie desestacionalizada (sin fluctuaciones específicas de ciertas épocas del año) acumulaba apenas 0,9% frente a diciembre de 2024; con el salto de diciembre, el crecimiento punta a punta del año se elevó a 2,8%.

construccion.jpg El INDEC publicó una suba en la actividad económica, pero la industria y la construcción se desploman en la era de Javier Milei.

El economista Haroldo Montagu señaló a Letra P que "el arrastre que dejó 2024 para 2025 era de casi tres puntos. Si descontamos eso, la economía creció realmente cerca de 1,5% en el año. Es un crecimiento débil y con una desaceleración considerable".

“Ese uno punto y medio está explicado básicamente por intermediación financiera y algunos sectores primarios como el agro”, indicó.

Montagu remarcó además la desaceleración a lo largo del año: “A principio de año se crecía al 6% anual y termina el año creciendo 3,5%, la mitad”.

Industria y construcción, lejos de los niveles previos

El panorama sectorial muestra heterogeneidad. El Indicador Empiria de Actividad registró en diciembre un avance mensual de 0,5%, lo que implicaría un crecimiento trimestral de 0,2%. Para 2025, estimó una expansión de 4,1%, “enteramente explicada por el arrastre de fines de 2024”.

En industria, la consultora detalló que a fines de 2025 el nivel de actividad se ubicó 15% por debajo del de principios de 2023. En el año creció 1,6%, explicado por el primer semestre y la baja base de comparación. Sólo dos de los 15 sectores industriales —refinación de petróleo e industria alimenticia— superan los niveles de noviembre de 2023.

image

El propio INDEC informó que el indicador de confianza empresarial industrial se ubicó en -20,1% en enero de 2026, según la evaluación y expectativas para febrero-abril.

En construcción, Empiria registró un aumento mensual de 3,8% en diciembre y un crecimiento anual de 6,8% en 2025, aunque todavía 20% por debajo de 2023. La consultora señaló factores estructurales poco favorables para 2026: costos en dólares elevados, relación salario/metro cuadrado ajustada y crédito hipotecario aún incipiente.

Consumo: leve mejora mensual, pero caída interanual

El arranque de 2026 tampoco muestra una aceleración clara. El Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en enero una caída interanual de 0,8% y un aumento de 0,7% frente a diciembre en términos desestacionalizados. Fue el tercer mes consecutivo con bajas interanuales.

image

La CAC señaló que el consumo y la actividad se movieron en sintonía en 2024 y casi todo 2025. En noviembre pasado, el EMAE había mostrado una caída interanual de 0,3%, cortando una serie de subas.

El contexto de precios también condiciona la dinámica: el IPC de enero marcó una variación mensual de 2,9% y acumuló cinco meses por encima del 2%, con una suba interanual de 32,4%, segundo mes consecutivo de aceleración.

Un 2026 con arrastre, pero sin nuevos motores

LCG proyecta para 2026 "un crecimiento por debajo del 3% anual promedio, apoyado en pocos sectores" —petróleo, minería, agro e intermediación financiera—. Para el resto de la economía, la consultora no identifica “drivers” claros en un contexto de demanda interna débil, impulso fiscal negativo para cumplir metas más exigentes y apertura comercial con tipo de cambio bajo.

La exministra Débora Giorgi sintetizó la lectura crítica del dato: “Sigue el estancamiento en valores muy bajos. Niveles de mayo de 2023”. En términos de tendencia-ciclo, el EMAE mostró en diciembre una suba de apenas 0,3%.