El Colegio de Abogados de Córdoba salió al cruce de la reforma laboral y alertó por un golpe al fuero

La entidad que preside Eduardo Bittar cuestionó dos artículos. Advierten presión económica sobre la profesión y riesgo para la defensa de trabajadores.

Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

El Colegio de Abogados de Córdoba cuestionó dos artículos del proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso y advirtió que los cambios podrían golpear el ejercicio profesional independiente y el acceso a la justicia laboral.

En un comunicado, la entidad puso la lupa sobre los artículos 20 y 277 de la iniciativa que se debatirá en la Cámara de Diputados desde las 14 de este jueves.

Foco en la responsabilidad por costas

Sobre el artículo 20, que amplía la responsabilidad solidaria en materia de costas y podría extenderla al abogado de la parte actora, la entidad que preside Eduardo Bittar sostuvo que la medida impacta de lleno en el ejercicio independiente de la profesión.

Según el Colegio cordobés, la modificación colocaría al letrado como garante económico del resultado del litigio aun cuando no es parte sustancial del conflicto ni titular del derecho en discusión.

Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

El pronunciamiento advirtió además que la ampliación de la responsabilidad por costas funcionaría como un mecanismo de presión sobre la tarea profesional. Desde una mirada federal, el Colegio señaló que la medida avanzaría sobre competencias provinciales vinculadas al derecho procesal y al poder de policía sobre las profesiones liberales.

Pago en cuotas bajo la lupa

En relación con el artículo 277, que habilita el pago en cuotas de honorarios regulados judicialmente, el organismo sostuvo que la modificación pondría en riesgo el carácter alimentario del crédito profesional.

El comunicado remarcó que los honorarios son la retribución por el trabajo efectivamente realizado y reconocido por sentencia. Advirtió que el diferimiento compulsivo del cobro trasladaría al abogado el costo financiero del proceso y afectaría la sustentabilidad del ejercicio independiente.

También alertó que un esquema de pago en cuotas podría desalentar la toma de casos y restringir la defensa de derechos laborales.

Qué dijo Ricardo Gil Lavedra

La postura del Colegio cordobés se suma a pronunciamientos de entidades profesionales de otras jurisdicciones. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Ricardo Gil Lavedra, también expresó preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre el régimen de honorarios y la práctica del fuero laboral.

Desde la entidad porteña advirtieron que los cambios en discusión podrían generar un efecto disuasorio en la defensa de trabajadores si se trasladan mayores riesgos económicos a los profesionales.

