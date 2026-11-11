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DISCUSIÓN 2027

Las elecciones en Neuquén, más allá de la gobernación: el tablero de poder, bancas e intendencias en disputa

Con la fecha definida, Figueroa busca una victoria que le permita controlar holgadamente la Legislatura. El desafío de contener y sumar ciudades.

Letra P | Laura Loncopan Berti
Por Laura Loncopan Berti
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.&nbsp;

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. 

Rolando Figueroa no sólo plebiscitará su gestión el 14 de febrero de 2027, cuando compita por un segundo mandato como gobernador de Neuquén, sino que buscará reestructurar su esquema de poder. Uno de los objetivos es obtener la mayoría propia en la Legislatura, ya que hasta ahora debió negociar todas las votaciones con el MPN.

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Letra P | Laura Loncopan Berti
Laura Loncopan Berti

En los próximos comicios se renovarán por completo las 35 bancas de la cámara. Hoy el oficialismo cuenta con 12. De ese total, 5 son de Comunidad, que es el partido del mandatario, y el resto pertenecen a los aliados: 4 del PRO, 1 de Avanzar, 1 de Arriba Neuquén y 1 de Neuquén Federal.

El MPN constituye la primera minoría con 10 bancas, más 1 de Juntos, que suele acompañar al bloque. La oposición, que incluye al peronismo, el radicalismo, la izquierda y libertarios díscolos, suman 12.

El gobernador de Neuquén fue electo el 16 de abril de 2023 con el 35,6% de los votos. En febrero va por su reelección.

El gobernador de Neuquén fue electo el 16 de abril de 2023 con el 35,6% de los votos. En febrero va por su reelección.

Frente a este despliegue oficialista, se abre un vacío histórico: crecen las chances de que la Convención del MPN decida no participar de los comicios. Cuatro años atrás, Figueroa hilvanó una victoria muy ajustada frente a Marcos Koopmann, del partido provincialista, al que superó por 10.171 votos. El panorama actual es otro: el oficialismo intentará ubicar como principal adversario a La Libertad Avanza, un espacio con el que el mandatario mantiene un buen trato y del que le costará despegarse.

¿Por qué es vital esa mayoría propia en la Legislatura? Figueroa la necesita para procurarse autonomía en temas clave y de alto voltaje institucional en los próximos cuatro años, como la cobertura de vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Sin ir más lejos uno de los vocales, Evaldo Moya, es el que está más cerca de la jubilación.

Conservar y aumentar

En cuanto a las autoridades municipales, intendentes y concejales, el grueso de la provincia competirá el 14. De los 13 municipios de primera categoría, que son los que tienen más de 5000 habitantes, se pliega a la fecha el distrito más importante por peso electoral que es la capital provincial. Allí se elegirá al próximo jefe comunal, se pondrá en juego el Concejo Deliberante completo y se definirá por referéndum si se congela en 20 el número de bancas.

Salvo las ciudades que tienen fecha de elecciones por Carta Orgánica (Plottier, Rincón de los Sauces, Villa La Angostura y Plaza Huincul), el resto debe emitir su adhesión a los comicios.

Plottier, la ciudad gobernada por Malena Resa, elegirá intendente en septiembre de 2027.

Plottier, la ciudad gobernada por Malena Resa, elegirá intendente en septiembre de 2027.

El decreto 1860 de Figueroa convoca a votar autoridades en los 13 municipios de segunda categoría, con menos de 5000 y más de 1500 habitantes. Allí aparecen Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue.

También se elegirán representantes en las 10 municipios de tercera categoría, que tienen comisiones municipales, y en las 23 comisiones de fomento con la reciente incorporación de Villa Meliquina.

En esta elección se suma la votación para consejeros escolares de los 14 distritos en los que se divide la provincia.

Actualmente hay 13 municipios, entre primera y segunda categoría que son los que verdaderamente mueven la aguja electoral, gobernados por referentes del MPN, frente a los 10 que controla Comunidad, entre ellos Plottier, Centenario y Añelo, corazón de Vaca Muerta.

Banderet, el intendente de Añelo, peleará la reelección suya y la de Figueroa.

Banderet, el intendente de Añelo, peleará la reelección suya y la de Figueroa.

El peronismo conduce apenas dos localidades, Mariano Moreno y San Patricio del Chañar, mientras que su último candidato a gobernador, Ramón Rioseco, amasa y busca perpetuar su hegemonía en Cutral Co.

La base de sustentación de Figueroa siempre fue el norte neuquino, de donde es oriundo. Si bien ganó en 2023 las intendencias del sur, como Junín y Villa La Angostura, es una región en la que La Libertad Avanza se impuso en 2025, antes lo había hecho el macrismo, lo mismo que la Confluencia que concentra el 42,5% del padrón.

Silencio tras el anuncio

Ni el gobernador, ni sus ministros y ministras, ni el intendente capitalino hablaron tras la convocatoria a elecciones que quedó en un segundo plano porla visita a la Argentina del papa León XIV.

Únicamente dirigentes de La Libertad Avanza, como Nadia Márquez y Pablo Cervi, aprovecharon el anuncio para comenzar la campaña, al igual que Carlos Quintriqueo, de Más por Neuquén, que recordó que el 14 de febrero es el aniversario del nacimiento de Felipe Sapag, fundador del MPN, en un claro guiño a esa militancia huérfana de representación.

La consultora Doble Pe, que mide la conversación digital en la provincia, registró que el día del anuncio 9 de cada 10 menciones sobre el tema en redes sociales fueron neutras, más informativas que de opinión. “La noticia tuvo más alcance que conversación. Se multiplicó por medios con audiencias grandes, pero generó poca discusión propia: la fecha no instaló, por ahora, una disputa”, detalla el informe.

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