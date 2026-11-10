Primero Neuquén sale a sembrar candidatos propios para apuntalar a Figueroa y mirar hacia 2031

El gobernador de Neuquén y el intendente de la capital sellaron un acuerdo político que ahora se traduce en el plano electoral.

Primero Neuquén , el sello de Mariano Gaido , desplegará candidaturas a intendente en cada rincón de la provincia en 2027. La jugada tejida en tándem con Comunidad , el partido de Rolando Figueroa , busca contribuir a la reelección del gobernador, pero a la vez sembrar referentes con vistas a la sucesión en 2031.

El intendente de la ciudad de Neuquén fundó su marca en 2023, tras la derrota del MPN frente a Figueroa en las elecciones del 16 de abril de ese mismo año. Gaido fue un referente de la lista Azul, un sector dentro del partido provincial conducido por Jorge Sapag , e integró tanto su gabinete como el de Omar Gutiérrez.

Con el actual gobernador firmaron un acuerdo político en 2024 y desde entonces han hecho público su respaldo mutuo, al punto tal de que se muestran juntos en cada anuncio relevante de gestión.

Cada vez que se le consulta al respecto, Gaido asegura que Figueroa “está haciendo un trabajo muy importante en la provincia y merece un segundo mandato”. La intención del intendente es acompañar la reelección del gobernador con una lista colectora de Primero Neuquén para ganar representación en la Legislatura.

El armado replicará la estrategia que llevaba adelante el MPN y que consiste en consolidar una nómina con representantes de toda la provincia, no sólo anclada en la capital, para traccionar votos desde las siete regiones.

Si bien Gaido no cuenta hoy con bancas propias tiene legisladores que forman parte de su equipo como Claudio Domínguez y Ludmila Gaitán, que integran el bloque del MPN aliado del gobernador.

Ciudad por ciudad

La definición de quién competirá en cada ciudad se hace en coordinación con las dos fuerzas que integran la mesa de La Neuquinidad: Comunidad, presidida por la senadora Julieta Corroza, y Avanzar, que lidera el ministro de Trabajo Lucas Castelli. La premisa es que en cada municipio haya un menú amplio dentro de las expresiones oficialistas, para que la oposición no capitalice a ningún referente con chances.

No en todas las localidades habrá disputas; por ejemplo, en la Ciudad de Neuquén los partidos se encolumnarán detrás de la candidatura que elija Gaido. Lo más seguro es que el nombre señalado sea el de su jefa de Gabinete, María Pasqualini. Lo mismo en Añelo, donde los partidos aliados avalarán la continuidad de Fernando Banderet.

En San Martín de los Andes las negociaciones están abiertas. Comunidad y Primero Neuquén evalúan llevar a un mismo candidato, mientras Avanzar se inclinaría por encabezar la boleta con Natalia Vita, presidenta del Concejo Deliberante y convencional del MPN.

Natalia Vita es abogada en la localidad cordillerana.

En Centenario el espacio de Gaido logró entusiasmar a Jorge Alberti, el médico que estuvo a punto de ganarle la intendencia al actual jefe comunal, Esteban Cimolai, para que vuelva a enfrentarlo. “No quería participar, pero hubo poder de convencimiento”, se jactaron desde Primero Neuquén.

En Senillosa la apuesta es por Luciano Debbaudt, un joven ingeniero químico que es gerente de producción del EPAS y nunca ocupó un cargo electivo.

El sello también recurrirá a la experiencia de exjefes comunales con procedencia en el MPN —en un escenario donde es altamente probable que el partido se corra de esta contienda— para que representen su oferta. Así, en San Patricio del Chañar llevarán a Ramón Soto; en Andacollo a Ariel Aravena; y en Las Lajas a María Angélica Espinosa.

Esta última exintendenta fue acusada por la apertura de un basural a cielo abierto en la localidad y terminó absuelta del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y daños. Sin embargo, en septiembre pasado el Tribunal de Impugnación anuló esa resolución y ordenó un nuevo juicio. La defensa apeló el fallo y debe intervenir ahora la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.

Tal como anticipó Letra P, en Chos Malal la candidata a intendenta de Gaido será Virginia Della Cha, concejal de Somos Norte Neuquino, y en Plaza Huincul irá Nelson Álvarez, exsecretario de Gobierno de Claudio Larraza, actual jefe comunal.

En la región del Pehuen, Diego Villegas dará la pelea en Zapala. Se trata de un dirigente que pasó por el Frente y la Participación Neuquina y el MPN. En la presentación de su postulación estuvieron presentes Carlos y Joaquín Eguía de Fuerza Libertaria. En Aluminé la candidata será Flavia Cuiñas, actual directora del Distrito Educativo XI.

Las localidades que están en espera

Respecto de la región de Los Lagos del Sur, aún no hay nombres en Junín de los Andes ni en Villa La Angostura, que tiene su propia fecha de elecciones en octubre.

Tampoco hay apuro por cerrar Plottier, que vota en septiembre, al igual que Rincón de los Sauces. De todas formas en territorio petrolero no hay margen de debate: el candidato a intendente será el que señale Marcelo Rucci de Fuerza Neuquina y Federal, un aliado indispensable.

Finalmente en Cutral Co crecen las posibilidades de que Ramón Rioseco, un opositor, también se resguarde bajo su paraguas al oficialismo.