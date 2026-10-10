Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
QUÉ VES

Neuquén: Nadia Márquez sale al cruce de la expropiación de Gaido a la publicidad callejera para la campaña

“No se les cae otra idea”, reprochó la senadora libertaria. Ella misma ya había advertido estos comportamientos en sus años como concejala.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
El debate por la publicidad callejera de Mariano Gaido en Neuquén, en tono de campaña, ya fue tema de debate en 2022. Ahora vuelve con el uso de pantallas LED.

El debate por la publicidad callejera de Mariano Gaido en Neuquén, en tono de campaña, ya fue tema de debate en 2022. Ahora vuelve con el uso de pantallas LED.

La senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez salió al cruce de la regulación de la publicidad callejera que el intendente Mariano Gaido lleva adelante en la ciudad de Neuquén, y que le sirve en bandeja al oficialismo una herramienta de propaganda en la antesala de la campaña electoral.

Notas Relacionadas
Nadia Márquez y Pablo Cervi. Visita libertaria al corazón de Neuquén. 
DISCUSIÓN 2027

Márquez y Cervi alistan a La Libertad Avanza para pelear por las intendencias en Neuquén

Por  Letra P | Periodismo Político
Mariano Gaido, intendente de la capital de Neuquén, tiene su propio espacio: Primero Neuquén.

Mariano Gaido, intendente de la capital de Neuquén, tiene su propio espacio: Primero Neuquén.

Como contó Letra P, Gaido, avanzó con una regulación que modificó las condiciones para la explotación de las pantallas LED en la vía pública. La ordenanza establece requisitos para las empresas y contempla una cuota de espacio destinada a la comunicación oficial del municipio, lo cual le da Gaido una ventaja frente a la pelea electoral del año que viene, en la que no podrá ser candidato a la Intendencia pero pretende marcar su sucesión.

Neuquén, llena de publicidad oficial

La normativa del municipio neuquino incorpora una herramienta sobre uno de los formatos publicitarios que mayor presencia adquiere en las calles de la capital más importante de la Patagonia. La historia que ahora pone en el foco a las pantallas LED tuvo un capítulo similar años atrás, cuando ocupaba el eje del debate la cartelería callejera.

La disposición también contempla sanciones económicas para los casos de incumplimiento. De esta manera, las empresas quedaron sujetas a un régimen que también contempla multas ante eventuales infracciones. “No se les cae otra idea que cobrar, cobrar y cobrar”, insistió Nadia Márquez.

La senadora libertaria Nadia Márquez arremete contra el oficialismo neuquino.

La senadora libertaria Nadia Márquez arremete contra el oficialismo neuquino.

“Toda la vida hablé en contra de este tipo de cosas. Está lleno de carteles gigantes, y todos con la publicidad del gobierno municipal, del gobierno provincial, y algún que otro privado”, cuestionó.

-¿Piensan hacer algún planteo en el Concejo Deliberante o en el Poder Judicial?

-Lo que tenemos que hacer es ganarles las elecciones.

La Libertad Avanza ya trabaja en el armado de candidaturas locales. Márquez es su nombre más fuerte en la provincia, pero todavía no confirmó si ella misma irá por la gobernación, mientras suena la hipótesis de que pueda ser candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Es optimista respecto de un resultado en Neuquén y cree que los oficialismos locales “están asustados”.

Nadia Márquez vs Mariano Gaido, desde la historia

La ordenanza que pone en marcha Gaido se aprobó en julio por unanimidad, más allá de que la reglamentación y práctica la define el Ejecutivo. No es la primera vez que la temática queda en el centro de la escena.

De hecho, cuando era concejala por la Democracia Cristiana, Nadia Márquez ya había hecho planteos similares a la intendencia de Gaido, en 2022. En ese momento, la cartelería municipal desplegada incluía profusa visibilización de la gestión municipal, con el nombre del propio Gaido en el candelero.

Márquez coincidió en el planteo con concejales de la Izquierda, como Esteban Martine y Julieta Katcoff. Se refrescó en el debate una situación que vuelve a cobrar vigencia: la Ley provincial 3017, sancionada en 2016, establece que la publicidad de los actos de gobierno debe tener carácter informativo, educativo o de orientación social y prohíbe la promoción personal de funcionarios. La ciudad de Neuquén adhirió a esa legislación mediante la Ordenanza 13.530, de agosto de 2016.

Temas
Notas Relacionadas
La sede del Partido Justicialista en Neuquén capital.
LA HISTORIA SIN FIN

El PJ de Neuquén, en su laberinto: tras la caída de Asaad, el parrillismo apura el armado rumbo a 2027

El sector más cercano al kirchnerismo realizará un acto el 17 de octubre en Centenario. La pelea por el sello dificulta una estrategia unificada.
Rolando Figueroa anunció Impuestos Brutos cero para quienes tomen trabajadores neuquinos.
ES EL MODELO

Figueroa anunció Ingresos Brutos cero para las empresas que tomen personal neuquino

El gobernador se anticipa al crecimiento de la producción y la población en la perla de la Patagonia. El modelo y la defensa de los recursos provinciales.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Gabriel Katopodis.
ELECCIONES 2027

Katopodis: "Me siento preparado para ser gobernador"

Por  Letra P | Periodismo Político
Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza). El bloque del Gobierno negocia otra ley de tierras. 
LUEGO DEL FALLO DE LA CORTE

El Gobierno negocia con aliados eliminar el artículo del DNU 70/23 que derogó la Ley de Tierras

Por  Mauricio Cantando
Ritondo intendentes PRO
DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: el PRO le pone un freno al apuro electoral de LLA y avisa que sus distritos no se tocan

Por  Juan Rubinacci
Soledad Farfan, presidenta de la UCR de Salta, busca su reelección.
LA ROSCA SIN FIN

La UCR de Salta estira su interna con el fantasma de La Libertad Avanza y Sáenz al acecho

Por  Maira López