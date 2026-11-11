La Justicia oficializó el cronograma para las elecciones en Neuquén: las listas cierran dentro de un mes

El juez electoral de Neuquén , Jorge Sepúlveda , aprobó este miércoles el cronograma que regirá los comicios del 14 de febrero próximo en la provincia. Tal como anticipó Letra P , los partidos tendrán tiempo hasta el viernes 11 de diciembre para anotar a sus postulantes .

El gobernador Rolando Figueroa firmó este lunes el decreto 1860 que llama a elecciones generales. Se definirán autoridades provinciales y municipales . Además, se pondrán en juego todas las bancas de la Legislatura y se elegirán consejeros escolares. En función de la fecha escogida por el mandatario, la resolución de Sepúlveda declara la habilitación de la feria judicial de verano .

El magistrado le pidió el padrón al juzgado federal con competencia electoral "con carácter de urgente y preferente despacho" debido "a los exiguos plazos planteados respecto de la convocatoria". Estará publicado en la web la semana próxima, el 16 de noviembre, con el corte de datos al 17 de octubre.

La cuenta regresiva ya está en marcha: el viernes 4 de diciembre vence el periodo para el reconocimiento de alianzas y exactamente una semana después llegará el día clave con la presentación de listas de todos los espacios que aspiren a competir. Si bien el límite es el viernes 11 de diciembre, la resolución contempla que pondrá extenderse a la jornada siguiente, es decir hasta el sábado 12, a las 14.

Neuquén será la primera provincia del país en ir a las urnas, completamente distanciada del calendario nacional . Como si fuera poco, la campaña arrancará contrarreloj en las fiestas de fin de año, el 16 de diciembre. La propaganda política en la vía pública y en los medios de comunicación audiovisual comenzará a verse el 31 de diciembre, antes del brindis.

El formato de las pantallas

La provincia abandonó el papel y desde 2019 utiliza el sistema de Boleta Única Electrónica. La licitación pública para la contratación del proveedor se abrió en octubre pasado, por un monto de $6100 millones. Hubo un único oferente, como siempre: el grupo MSA.

Por este motivo el cronograma contempla que el lunes 11 de enero se realice la audiencia de pantalla. Esta jornada suele traer discusiones entre quienes representan a las fuerzas políticas, ya que allí se determina cómo se verá el menú electoral completo en cada máquina. En el caso de los candidatos que tienen más de una lista colectora, la imagen se multiplica y copa todo el espacio, lo que genera muchas veces cuestionamientos.

Las elecciones son obligatorias para todas las personas entre los 18 a los 75 años, y optativas para quienes tienen entre 16 y 17 y más de 75. La participación en los comicios suele ser muy alta: en 2023 fue del 76,20%.