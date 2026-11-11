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DISCUSIÓN 2027

Las razones de Rolando Figueroa para votar en febrero: grieta, PASO y Vaca Muerta

Dos días después de realizar el anuncio, el gobernador de Neuquén contó cuáles fueron los factores que empujaron su decisión.


Por Letra P | Periodismo Político
Rolando Figueroa habló sobre el llamado a elecciones en Neuquén.&nbsp;

Rolando Figueroa habló sobre el llamado a elecciones en Neuquén. 

Dos días después de convocar a las elecciones, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, decidió romper el silencio y dio a conocer las razones que llevaron a fijar la fecha para el 14 de febrero. El mandatario de la Patagonia habló de la “grieta nacional”, el debate por la eliminación de las PASO y también la búsqueda de seguridad jurídica para Vaca Muerta como factores clave para tomar la determinación.

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Letra P | Laura Loncopan Berti
Laura Loncopan Berti

Las razones para votar en verano

Según expresó el gobernador durante una entrevista con Radio Calf, la decisión tuvo como objetivo central separar la pelea provincial de las presidenciales. "Lo hicimos para apartarnos de esta grieta nacional en la que se pelean unos con otros; que parecen perros y gatos peleándose y que no hace nada de bien para el país", explicó.

El gobernador contó, además, que para separarse de la elección nacional, desde la administración provincial ya tenían como base realizar las elecciones en agosto. "Mariano Gaido quería en el mes de septiembre, pero se comenzó a demorar la negociación con otros partidos políticos en el Senado, con lo cual no se avanzaba en la eliminación de las PASO", explicó.

Vaca Muerta como faro del país

"Nosotros no podemos estar supeditados a las voluntades de distintos actores que permanentemente se pelean o algunos que terminan entorpeciendo el desarrollo de, quizás, lo que pretende el oficialismo y viceversa, ¿no? Con lo cual era importante apartarnos y también es muy importante otorgar seguridad jurídica", recalcó.

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En ese sentido, Figueroa se refirió a Vaca Muerta, a la que calificó como "el faro que tiene la Argentina". "Entonces, para darle seguridad jurídica, hay que darle seguridad política a los inversores y considerábamos que despejar el camino en cuanto a las inversiones que pueden venir del exterior hacia Vaca Muerta genera un distanciamiento propio con la incertidumbre de un escenario nacional”, afirmó.

La fecha clave del cronograma

Figueroa hizo el llamado en pleno feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina. Como contó Laura Loncopan Berti en Letra P, fue un flechazo calculado: Neuquén será la primera provincia en abrir la temporada electoral el día de los enamorados.

El decreto provincial dado a conocer este lunes alcanza a los municipios de segunda categoría, que son: Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopue, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue.

Como informó este medio, los intendentes de los municipios de primera categoría -entre ellos la capital provincial- deberán emitir su propio decreto de adhesión. Las ciudades que quedan afuera de la convocatoria son aquellas que tienen establecida la fecha de la elección por Carta Orgánica como Plottier, en la Confluencia; Rincón de los Sauces en la región Vaca Muerta y Villa La Angostura, en los Lagos del Sur. También están excluidas Cutral Co y Plaza Huincul que forman parte de la Comarca Petrolera.

De acuerdo a lo que marca el código electoral, el lunes 16 de noviembre se publicará el padrón provisorio. El plazo para la presentación de las candidaturas vencerá el 11 de diciembre. La campaña comenzará casi una semana antes de Navidad, el miércoles 16 de diciembre.

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