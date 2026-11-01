Lo que dejó Milei en Neuquén: feligresía vs. militancia, el apellido fantasma y aplausómetro empatado

Javier Milei sin banderas partidarias en el templo. La feligresía le ganó a la militancia en Neuquén.

La visita del presidente Javier Milei para inaugurar el templo de la iglesia Jesús es Rey en la capital neuquina estuvo marcado por la asistencia de buena parte de dirigentes de la política local, que concurrieron a un acto político y religioso que organizó la familia de la senadora por La Libertad Avanza Nadia Márquez .

Al escenario lo acapararon las familias Marquez y Milei . Abajo, y con la mirada atenta, se encontraba buena parte de los actuales funcionarios provinciales y legisladores nacionales. El auditorio estuvo colmado por más de 2500 feligreses, que ingresaron al recinto casi dos horas antes de que Milei iniciara su discurso.

Sentados en la primera fila escucharon las palabras dirigidas a los fieles, el gobernador Rolando Figueroa , la vicepresidenta de la Legislatura, Zulma Reina , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la hermana del presidente, Karina Milei , secretaria general de la presidencia.

La militancia de la Libertad Avanza casi no se hizo sentir ni en las inmediaciones del templo ni dentro del auditorio. El ingreso fue ordenado y sin banderas políticas. En tanto que adentro del recinto casi no se escucharon alusiones a futuras candidaturas ni canciones de corte partidaria. A lo sumo algunos gritos focalizados que alentaban la llegada del presidente: “Presidente, presidente”.

Dentro del templo se hicieron sentir los fieles, que desde las primeras horas de la tarde colmaron la capacidad del nuevo templo. Casi desde el inicio un grupo de músicos y seis coristas interpretaron un cancionero que se extendió por cerca de una hora y media: dentro de la congregación lo llaman “tiempo de alabanza”. No faltaron los sermones, la palabra del pastor y los agradecimientos. El mismo Marquez recordó que la obra demandó más de 15 años en poder concretarse.

#Neuquén Milei estuvo presente en la inaguración de uno de los templos evangélicos más grandes de la Patagonia La ceremonia contó con la participación de Karina Milei, Martín Menem y el gobernador Figueroa https://t.co/IX1spRB8R5 pic.twitter.com/D0Rqql1L34

Aplausómetro empatado

Al momento de anunciar a los presentes, la concurrencia le dió una cálida bienvenida al presidente de la Nación, entre aplausos y gritos, Milei subió al escenario para dar su discurso. Hubo una enorme ovación para recibirlo, pero también tuvo un importante respaldo de la gente la presencia del gobernador Figueroa, quien cuando fue anunciado como invitado al acto obtuvo un reconocimiento similar al que se le brindó a Milei al llegar al evento.

Nadia Márquez y Javier Milei en el aeropuerto de Neuquén.

Figueroa también recibió otro reconocimiento por parte de la gente cuando el jefe de la congregación evangelista, Hugo Márquez, recordó el gesto que tuvo el ahora gobernador cuando en 2018 -era vicegobernador- y decidió recibirlo y escucharlo por denuncias relacionadas a la falta de enseñanza de ESI en la escuela que pertenece a la congregación religiosa: el Colegio AMEN. Figueroa recibió otra ovación de parte de los feligreses presentes.

Con todo, el gobierno de Neuquén prefirió sostener un perfil bajo respecto a la visita del Presidente. las fotos y la celebración corrió por parte de los libertarios que, sin colores violetas a la vista, aprovecharon para ganar posiciones en la conversación pública provincial.

Familia, religión y política

La foto política estuvo marcada por el ascenso al escenario principal de Javier Miliei, Karina Milei, Martín Menem, Nadia Márquez y su esposo, Matias Riffo y el pastor Hugo Márquez y su esposa, Silvia Stekar. La invitación a subir al escenario la efectuó el pastor y líder de la congregación, ocasión en la que le brindó a cada uno de los presentes su bendición y agradeció personalmente al mandatario por la visita.

Como a lo largo de toda la jornada, el protocolo religioso y familiar se impuso y el pastor Hugo Márquez invitó a su hija al escenario llamándola con su apellido de casada.

Gaido, ausente con aviso

Abajo, en las sillas ubicadas en las primeras filas del auditorio escuchaban las palabras del pastor, Figueroa, el senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, los diputados oficialistas Gastón Riesco y Soledad Mondaca.

El abrazo entre Milei y Pablo Cervi.

El intendente de la ciudad, Mariano Gaido, no participó del acto de inauguración del templo evangelista. En su lugar concurrió su Jefe de Gabinete, María Pascualini, quien estuvo presente desde muy temprano en el auditorio y presenció casi todo el evento religioso, incluidas canciones, sermones, palabras de agradecimiento y discursos políticos y religiosos.

Gaido ya había avisado con anticipación que no concurriría al cónclave. Más allá de las razones, el intendente es uno de los dirigentes más distanciados con el espacio libertario que comanda Márquez, que fustiga la gestión municipal cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo.