Tierra del Fuego: Melella se juega una última ficha y activa la convocatoria para la nueva constitucionl

El oficialismo confirmó que antes de mayo el gobernador llamará a comicios para convencionales. El proceso sigue judicializado en la Corte Suprema.

Gustavo Melella convocará a elecciones de constituyentes antes de mayo.

El oficialismo de Tierra del Fuego confirmó que avanzará este año con la reforma parcial de la Constitución provincial, pese al escenario adverso tras la derrota electoral de octubre y mientras la Corte Suprema analiza la legalidad del proceso. El legislador de FORJA Federico Greve aseguró que el gobernador, Gustavo Melella, convocará a elecciones antes de mayo.

En medio de una crisis económica que de a ratos amaga en convertirse en social, el llamado a las urnas deberá concretarse antes del quinto mes del año, plazo que tiene el Ejecutivo para formalizar la convocatoria y poner en marcha el cronograma electoral. La confirmación llega en medio de especulaciones sobre un eventual freno al proceso tras la derrota de Unión por la Patria en las elecciones nacionales de octubre, cuando La Libertad Avanza se impuso en la provincia más austral de la Patagonia.

La reforma, sin embargo, se mueve en paralelo a una disputa judicial que todavía no está cerrada. El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque el gobierno provincial mantiene la potestad de avanzar con la convocatoria electoral mientras espera una definición del máximo tribunal.

En ese marco Greve, vicepresidente segundo de la Legislatura, sostuvo que el proceso debe concretarse durante 2026 porque ya se sancionó la ley que habilita la reforma. “Claro que sí, por supuesto. Lo que resta hacer es llamar a la elección. Yo creo que va a haber, porque tiene que ver con algo que votamos”, afirmó el legislador en declaraciones a FM Origen.

Federico Greve
Para Greve, autoridad legislativa de FORJA, el debate debería concentrarse en cuestiones estructurales del funcionamiento institucional fueguino.

El parlamentario recordó además que el Ejecutivo provincial cuenta con plazo hasta mayo para realizar el llamado formal a elecciones, paso necesario para que se active el calendario electoral.

Los cambios que se buscan introducir en la reforma constitucional

La ley de necesidad de reforma habilita la modificación de 60 artículos de los 205 que integran la Constitución de Tierra del Fuego.

Greve ratificó su respaldo a ese proceso y anticipó que trabajará para avanzar con esas modificaciones. “Yo lo voté como ley, estoy totalmente de acuerdo. Voy a trabajar para eso y voy a hacer todo lo posible para modificar esos 60 artículos”, señaló.

Según explicó, el debate debería concentrarse en cuestiones estructurales del funcionamiento institucional de la provincia. “Los fueguinos nos tenemos que dar esta discusión de lo importante. No podemos seguir discutiendo el gasto público, el Consejo de la Magistratura, las elecciones indefinidas de los legisladores”, planteó.

El legislador también sostuvo que la reforma debe pensarse con una mirada de largo plazo. “Hay un montón de temas que tiene que entender la gente, que son importantes y que van a servir para la Tierra del Fuego de 20 o 30 años en el futuro”, indicó.

El impacto del clima político

La confirmación del oficialismo llega en medio de un escenario político marcado por el resultado de las elecciones nacionales de octubre pasado, cuando Unión por la Patria perdió frente a LLA en Tierra del Fuego.

Ese resultado había alimentado versiones sobre la posibilidad de que el gobierno de Melella decidiera postergar el proceso reformista para evitar una elección en un contexto adverso.

Frente a esas críticas, Greve relativizó los cuestionamientos y defendió la decisión de avanzar con la convocatoria. “¿Tenemos miedo de ir a elecciones ahora? Tenemos miedo de perder las elecciones, ese es el problema”, sostuvo.

Como contó Letra P, el proyecto de reforma constitucional agudizó las diferencias políticas entre FORJA y parte del MoPoF, que decidió romper con el oficialismo y asociarse con el intendente de Río Grande, Martín Pérez, en las últimas elecciones. Actualmente, FORJA también mantiene un alejamiento con el PJ de Walter Vuoto, principal aliado del gobierno provincial en las legislativas de 2025.

Una reforma que también se discute en la Corte

La reforma constitucional también atraviesa una disputa judicial. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de la presentación del legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, que cuestionó la legalidad del proceso impulsado por el gobierno provincial.

La Justicia fueguina ya rechazó una cautelar que buscaba frenar la convocatoria y habilitó al Ejecutivo a avanzar con el proceso. Sin embargo, la discusión todavía no está cerrada y el expediente continúa bajo análisis del máximo tribunal.

