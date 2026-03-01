Una de cal y una de arena: Gustavo Melella cruzó a Milei, pero pidió adherir al RIGI para atraer inversiones

A las 10.20, con los bombos docentes como telón de fondo, el gobernador Gustavo Melella abrió el 43º período ordinario de la Legislatura de Tierra del Fuego . En su mensaje, criticó con dureza a la gestión de Javier Milei , pero sorprendió al pedir la adhesión provincial al RIGI para atraer inversiones y paliar la crisis provincial.

El mensaje duró poco más de una hora, muy lejos de las casi tres que había insumido la apertura del año pasado. Melella eligió un tono más sintético y apoyó buena parte del balance de gestión en un sitio web que presentó como nueva marca institucional: “Nuevo Impulso Fueguino”.

La consigna deja atrás el “Somos ciudadanos del fin del mundo” y busca, según el mandatario, “cambiar la metodología, sin romper ni dinamitar nada”. “No estamos en momento de repetir fórmulas, sino de tomar decisiones urgentes y consistentes. Lo que ha caducado hay que dejarlo de lado definitivamente”, afirmó.

En el recinto lo acompañaron la vicegobernadora Mónica Urquiza ; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini ; y los secretarios parlamentarios y administrativos. También estuvo el gabinete en pleno, la senadora kirchnerista Cristina López ; el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington ; el secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz ; la viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi ; y varios funcionarios municipales de la capital .

No sólo estamos aquí para abrir el período legislativo, estamos para invitarlos a tomar decisiones rápidas sobre las grandes transformaciones que Tierra del Fuego necesita. Es necesario un nuevo impulso para generar trabajo, dar mejores respuestas y cuidar a los fueguinos.

Melella fue especialmente duro con la Casa Rosada. Habló de una “masacre” contra los salarios y la producción que “destruye el empleo” y sentenció: “El fracaso del programa económico en curso es absoluto. No tengo dudas”.

Enumeró, no obstante, algunos logros parciales del oficialismo libertario. “La inflación ha bajado, es cierto, pero está volviendo a subir. Eliminar el déficit fiscal lo comparto, pero no la pérdida de todo tipo de inversiones en obras y servicios esenciales. El país creció en 2025, pero concentrado en poquísimos sectores como la minería, los bancos y el agro. Huele más a fracaso que a esperanza”, resumió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028115262981976342&partner=&hide_thread=false APERTURA DE SESIONES #TierraDelFuego



Gustavo Melella: "Le digo a quienes están con Milei, que tanto les gusta acusar a los kukas de corrupción, que revise bien porque quizás alguno de sus funcionarios de cuarta línea están haciendo algún negocio con un kuka. Para escupir… pic.twitter.com/A8TwChYXpr — LETRA P (@Letra_P) March 1, 2026

En un tramo especialmente encendido, cuestionó la intervención del puerto provincial. “El puerto es de los fueguinos. Es una grotesca intervención por un funcionario de cuarta línea, ilegal e ilegítima. Carece de competencia y atenta contra el federalismo”, lanzó Melella ante la visible emoción del director del Puerto, Roberto Murcia.

“Le digo a quienes están con Milei, que tanto les gusta acusar a los kukas de corrupción, que revise bien, porque quizás alguno de sus funcionarios de cuarta línea están haciendo algún negocio con un kuka. Para escupir a los demás son rápidos, para hacer negocios también", disparó el gobernador fueguino, uno de los cuatro a los que la Casa Rosada le cerró toda línea de diálogo.

El giro: pedido de adhesión al RIGI

En paralelo a las críticas, el gobernador pidió formalmente la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los programas emblema del gobierno libertario, rechazado en principio por los mandatarios provinciales más opositores. “Invito al mundo entero a invertir en Tierra del Fuego. Los empresarios lo piden, las cámaras lo piden. Necesitamos inversiones”, sostuvo.

Embed - Apertura del XLIII Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial TDF

El gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al RIGI, que busca atraer proyectos de gran escala con beneficios fiscales y cambiarios, y ya cuenta con una decena de proyectos aprobados por más de U$S 25.000 millones.

La decisión marca un giro respecto de la postura confrontativa que el mandatario fueguino había sostenido frente a las principales iniciativas de la administración libertaria, producto del impacto que la eliminación de aranceles dispuesta por Milei provocó en la industria local.

Las leyes que vienen

Melella anticipó un paquete legislativo que incluye beneficios fiscales para la generación de empleo y nuevas leyes de pesca, de desarrollo portuario y de Mano de Obra Local. También anunció un proyecto para el uso de infraestructura provincial destinado a empresas hidrocarburíferas; la modificación de la ley de turismo de aventura; una tasa de improductividad para explotaciones de hidrocarburos y una Ley de Modernización del Estado para simplificar trámites.

Además, el mandatario fueguino sostuvo que lanzará una línea de créditos hipotecarios a 30 años con tasa preferencial y se atajó cuando adelantó una reestructuración de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF): "No es meter la mano en el bolsillo a los trabajadores”. Al prometer una Ley de Financiamiento para Educación y Salud con proyección a cinco años, afirmó: “Nuestros docentes y médicos tienen que tener mejores salarios”.

Tierra del Fuego, "a provincia bicontinental

En el tramo final, ratificó el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas y destacó la proyección antártica: “Somos la provincia bicontinental”.

Melella cerró con una advertencia y una apelación. “Se vienen tiempos más duros. Los datos son duros y eso no se oculta. Sabemos lo que se sufre. Hay un nuevo escenario. La política cambió, banderas que se perdieron. Todos tenemos que hacernos cargo. En vez de tener el viento en contra, podemos tenerlo a favor”, concluyó.