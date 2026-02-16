DISCUSIÓN 2027

Río Grande: sin reelección, Martín Pérez va por la gobernación y abre la carrera por la sucesión

Arma su proyecto provincial mientras proyecta la continuidad de la gestión en el municipio. La danza de nombres en la ciudad más grande de Tierra del Fuego.

Letra P | Laura Funes
Por Laura Funes
En 2027, Martín Pérez no podrá seguir como intendente. Tras dos mandatos consecutivos al frente de Río Grande, el municipio más poblado de Tierra del Fuego, la renovación será obligada y el oficialismo local ya empezó a mover fichas para sostener el poder territorial.

El objetivo para el año próximo es competir para suceder a Gustavo Melella, aunque el tablero todavía puede alterarse. El mandatario fueguino aún no convocó a elecciones para la reforma constitucional y, si la modificación prospera, podría habilitarse una nueva posibilidad de reelección para el gobernador. Ese escenario modificaría por completo la ingeniería electoral.

Mientras tanto, Pérez se concentra en dos frentes: sostener una gestión ordenada en Río Grande y consolidar equipos técnicos con proyección provincial. En su entorno aseguran que el foco está puesto en “pensar soluciones para los problemas estructurales de los fueguinos” y en fortalecer un espacio con presencia legislativa en todos los estamentos.

Los nombres en danza para la sucesión de Río Grande

En el oficialismo local admiten que la construcción apunta a garantizar continuidad más allá de 2027. Para eso, ya asoman posibles postulantes.

Entre quienes ocupan cargos electivos aparecen los concejales Alejandra Arce y Jonatan Bogado y el legislador provincial Matías Lapadula, todos con pertenencia a Provincia Grande y rodaje en el territorio.

perez harrington
El intendente de Rio Grande, Martín Pérez, y su par de Tolhuin, Daniel Harrington, presentaron

El intendente de Rio Grande, Martín Pérez, y su par de Tolhuin, Daniel Harrington, presentaron "Defendamos Tierra del Fuego".

Dentro del gabinete municipal, en tanto, pican en punta Gastón Díaz, secretario de Gobierno y excandidato a senador en las legislativas de 2025; y Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana y apoderado del partido. Ambos integran el círculo de confianza del intendente y forman parte de la mesa política que diseña la estrategia 2027.

¿Candidato propio u outsider?

Con todo, en el municipio no descartan acuerdos más amplios. La experiencia de las legislativas de 2025 ya dejó una señal cuando Provincia Grande selló una alianza con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, que tampoco puede competir por otro mandato, parte del Movimiento Popular Fueguino y otros espacios menores, ampliando su base política.

En ese marco, el nombre que finalmente compita por la intendencia podría no surgir exclusivamente del riñón partidario. Un outsider con volumen electoral, respaldado por una coalición más amplia, también forma parte de las hipótesis que por estas horas empiezan a manejarse en el entorno del intendente riograndense que quiere ser gobernador.

