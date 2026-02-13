Ushuaia: Walter Vuoto no define si va por la gobernación y deja correr la chance de buscar otra re-re

La sucesión de Walter Vuoto dispara la danza de nombres, pero no disipa la chance de otra re-re

Mientras el calendario político empieza a marcar la discusión 2027, en Ushuaia se abrió una discusión que mezcla ambiciones, interpretación jurídica y reordenamiento interno del peronismo local, que una vez más pone en duda su sociedad política con el gobernador Gustavo Melella .

Aunque en voz baja ya circulan nombres para un eventual recambio en la intendencia, en la capital de Tierra del Fuego no descartan un escenario que, en lugar de cambiarlo, extendería el estado actual de la administración local. Es decir que Walter Vuoto podría ir por un cuarto mandato, dejando a un lado la chance de pelear por la gobernación.

Vuoto es el presidente del Partido Justicialista fueguino y podría aspirar a la gobernación luego de 12 años en el mando capitalino. Si la reforma constitucional que impulsa Melella, hoy en la Corte Suprema , finalmente naufraga, ese pareciera ser el destino natural del intendente.

En su entorno están pendientes de ese entuerto, aunque el futuro del intendente podría ser otro. Tiene un respaldo jurídico concreto, surgido tras la reforma de la Carta Orgánica Municipal y avalado por la Justicia Electoral a comienzos de 2023, cuando Vuoto fue habilitado a competir nuevamente por tercera vez.

Luego de la reforma de la Carta Orgánica , Mariel Zanini , entonces a cargo interinamente del Juzgado de Primera Instancia Electoral , resolvió habilitar la candidatura de Vuoto, dejando una interpretación que hoy vuelve a cobrar centralidad.

El viejo artículo 148 establecía un régimen unipersonal, cuatro años de mandato, una sola reelección posible y la obligación de dejar pasar un período completo para volver a competir. Sin embargo, el nuevo artículo 148, reformado, introdujo un cambio sustancial al pasar a un esquema de fórmula, incorporando la figura de la Viceintendencia y la posibilidad de reelección o sucesión recíproca por un solo período consecutivo.

Al comparar ambos textos, la jueza consideró que la nueva norma deroga por completo a la anterior porque modifica la duración y el alcance del mandato, además de crear un nuevo cargo electivo y redefinir el sistema político municipal. Las disposiciones complementarias y transitorias de la reforma también dejaron explícito que el antiguo artículo perdió vigencia.

GKaGoDEWEAA7FYG Juan Carlos Pino es uno de los nombres en danza para suceder a Vuoto en Ushuaia.

En términos políticos, la conclusión reconoce que el mandato iniciado en 2023 fue contabilizado como el primero bajo el nuevo régimen, por lo que 2027 podría ser considerado legalmente como un primer periodo. Traducido, Vuoto estaría habilitado para competir por cuarta vez.

El plan B y los nombres que suenan para suceder a Walter Vuoto

Ante la falta de precisiones respecto al futuro institucional de la provincia, nadie en el oficialismo confirma ni niega que Vuoto esté pensando en otro mandato. Por las dudas, el peronismo de Ushuaia empezó a mover fichas. Y los apellidos que circulan no son menores.

Uno de los nombres que aparece en las conversaciones es el de Victoria Vuoto, hermana del intendente y actual legisladora provincial por el bloque del PJ. Su eventual candidatura alimenta especulaciones sobre continuidad, apellido y poder dentro del oficialismo capitalino. En la misma bancada legislativa aparece otro histórico: Juan Carlos Pino, un referente del peronismo tradicional, con armado propio en Ushuaia y experiencia de gestión. Pino, además, es esposo de Cristina López, la senadora recientemente reelecta en los comicios legislativos de 2025, lo que lo vincula directamente con la mesa chica del peronismo fueguino a nivel nacional.

Otro nombre que gana volumen es el de Yésica Garay, actual Jefa de Gabinete del Municipio. De origen camporista, Garay asumió el cargo tras la derrota electoral del oficialismo el año pasado y quedó al frente del sensible proceso de reacomodamiento y ajuste de las cuentas municipales. Hasta entonces era concejala y acumula una extensa trayectoria en la gestión local, fue secretaria de Gobierno, subsecretaria de Políticas Sanitarias y titular del PAMI Ushuaia.

Su perfil técnico-político, sumado al rol central que hoy ocupa en el Ejecutivo, la posiciona como una de las figuras con mayor proyección dentro del oficialismo.

La viceintendencia de Ushuaia, un condimento extra

La reforma institucional agrega un elemento más al tablero porque en 2027 también se deberá elegir viceintendente por primera vez en la historia. La lógica de fórmula abre nuevas combinaciones, equilibrios internos y negociaciones cruzadas. No solo se discute quién encabezará, sino cómo se armará el binomio y qué sectores quedarán representados.

En ese contexto, la definición de Vuoto será determinante. Si decide competir ordena, o congela, la interna. Si no, la disputa por la sucesión promete ser intensa, con nombres fuertes, trayectorias distintas y una pregunta de fondo que debe definir un escenario de continuidad pura o renovación controlada.