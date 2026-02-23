ASPIRANTES A HÉROES

Senado: el peronismo perdió tres bancas y Gerardo Zamora será decisivo para completar la Corte Suprema

Moises, Andrada y Mendoza se fueron del PJ, que queda con 25 escaños. LLA, con 21. Garantizan lugares en comisiones. El santiagueño, árbitro de los dos tercios

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Guillermo Andrada y Sandra Mendoza dos miembros del peronismo del Senado que se irían del bloque.&nbsp;&nbsp;

Guillermo Andrada y Sandra Mendoza dos miembros del peronismo del Senado que se irían del bloque.  

El peronismo en el Senado tuvo este lunes la salida de tres de sus miembros y el interbloque -llamado Populares- quedó oficialmente con 25 integrantes. Es justo uno más que el tercio del recinto, el número mágico para bloquear un pliego para la Corte Suprema. En esa negociación, subirá la cotización del santiagueño Gerardo Zamora.

Notas Relacionadas
Patricia Bullrich. 
CONGRESO | SENADO

Bullrich arma una doble sesión para sancionar la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La bancada mantiene el nombre de CF, pero ya no será parte del interbloque Populares. No se sumaron quienes eran sus otros dos integrantes: el riojano Fernando Rejal y el puntano Fernando Salino. Ambos seguirán en el PJ. Hubo un intento para que este trío se mezclara en un interbloque con la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila. No fue posible porque Ávila y Mendoza son enemigas en su distrito.

El nuevo bloque estaría en condiciones de disputar la vicepresidencia tercera, que ocupa la cordobesa Alejandra Vigo, que comparte Provincias Unidas (PU) con Carlos Espínola. El PJ pedirá sostener la vicepresidencia, que hasta diciembre ocupó Silvia Sapag. La definición será en la sesión preparatoria, prevista para este martes a las 12 horas. La UCR, con diez miembros, tiene la primera vicepresidenta, a cargo de Carolina Losada.

El Senado sin PJ

El anuncio de la ruptura del peronismo se realizó este lunes. El trío rebelde aclaró en un comunicado que mantendrá su "identidad peronista" y su "rol opositor". Pero celebraron que con la salida del interbloque que conduce José Mayans tendrán más lugares en las comisiones "para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición".

Esa información sólo pudo dárselas Patricia Bullrich, la jefa de LLA; o la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por ellas pasa el reparto de los cupos asignados en comisiones.

"No somos libertarios. No nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros", agregaron.

La frase tiene una explicación: además de ser vecinos, Sáenz y Moises comparten un enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner por la intervención del PJ en sus provincias. "La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación del debate en forma constitucional", sostuvo el nuevo bloque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2025661607267717322&partner=&hide_thread=false

Reforma laboral, el tema

La ruptura era una posibilidad la semana pasada, pero optaron por esperar al tratamiento de la reforma laboral en ambas cámaras. Con la sesión preparatoria en puerta, la definición no pudo estirarse más.

En el comunicado de salida, el trío de CF se jactó de haber votado en contra de la reforma laboral, que de todos modos sólo fue posible que avanzara en Diputados por el cuórum con el aporte del bloque de Jalil. "Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional fundacional", sostuvo el comunicado.

Identificaron como "una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT si un dictamen y al bloque peronista sino una propuesta superadora de sociedad.

Zamora, árbitro

Con la salida de este trío, el interbloque peronista se reducirá a 25 miembros. El poder más grande lo tendrán dos de sus miembros, que integran el sello Frente Cívico: el exgobernador Zamora y su coterránea Elia Esther del Carmen Moreno.

Esta dupla podría ser decisiva para completar las dos vacantes de la Corte Suprema. Las cuentas son simples: el Senado tiene 72 miembros y se requieren 48 para llegar a dos tercios. Con sus 25, el interbloque Populares estaría en condiciones de bloquear cualquier votación.

Si dos se corren, el resto del recinto puede nombrar miembros del máximo tribunal a gusto. La misma mayoría se requiere para designar al procurador, vacante desde 2017. Este año, Zamora no dio ayudas legislativas a Milei, a diferencia de los dos anteriores, cuando al menos dejaba una banca libre en Diputados, que por lo general servía de poco y nada.

Siendo llave de los tercios, Zamora podría negociar un lugar en la Corte para un coterráneo suyo. El exgobernador supo tener problemas con el máximo tribunal, cuando se le impidió la reelección indefinida. Ahora la mayoría de ese cuerpo depende de la rosca del Senado, que tiene un peronismo disminuido. Como nunca.

Temas
Notas Relacionadas
Reforma laboral: Patricia Bullrich avaló el cambio que hizo Diputados y la convertirá en ley con sus aliados
SENADO | EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Bullrich avaló el cambio que hizo Diputados y la convertirá en ley con la ayuda de aliados

El proyecto se dictaminó este viernes y llegará al recinto el 27, para que Milei pueda festejar la ley antes de la apertura de sesiones. Licencias, afuera.
Las claves del discurso de Javier Milei en el Congreso: épica reformista, nueva gobernabilidad y prime time
APERTURA DE SESIONES

Las claves del discurso de Milei en el Congreso: épica reformista, nueva gobernabilidad y prime time

El Presidente hablará el domingo cerca de las 21. Repasará sus logros e irá en búsqueda de un nuevo acuerdo para sus proyectos. ¿Nuevo frente electoral?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Sergio Capovilla, presidente comunal de Colonia Alemana, en el norte de Entre Ríos, y batero en el grupo Centella.
LA FÁBULA DEL CAMALEÓN

Baterista y camionero, quién es el único intendente que gobierna con el sello de LLA en Entre Ríos

Por  Exequiel Flesler
Senado bonaerense
LINEA SUCESORIA EN JUEGO

Kicillof y Máximo Kirchner cinchan por la vicepresidencia primera del Senado bonaerense

Por  Juan Rubinacci
Salta: la capital rediseña su Carta Orgánica y Durand abre la primera gran pelea de 2026
TEMPORADA DE REFORMAS

Durand abre la primera gran pelea de 2026 en Salta y rediseña la carta orgánica de la capital

Por  Maira López
PJ bonaerense: en Tres de Febrero el MDF busca desbancar al eterno candidato
LA UNIDAD QUE NO FUE

PJ bonaerense: en Tres de Febrero, el kicillofismo busca desbancar a Debandi, el eterno candidato

Por  Macarena Ramírez