Javier Milei no pasa la escoba: diez empresas concentran el 60% del negocio de la limpieza en el Estado

Un puñado de empresas privadas domina contratos millonarios en el Estado para brindar los servicios de limpieza en edificios públicos, que hoy está bajo la lupa por el supuesto pago de sobreprecios . Auditorías oficiales y el desembarco de Javier Milei en el gobierno alteraron ese equilibrio y desataron disputas internas por el control de un negocio que se está hipercartelizando .

El proceso se remonta a la reforma del Estado impulsada en los '90 por el menemismo, cuando ministerios y organismos públicos comenzaron a desprenderse de funciones operativas que resolvían maestranzas y empleados de limpieza. Ese retiro habilitó la entrada masiva de prestadoras privadas bajo la lógica de reducción de costos y eficiencia administrativa.

Con el tiempo, el esquema dejó de ser atomizado y tendió a concentrarse en pocas manos. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió en su último informe sobre contrataciones de servicios que, “de un total de 355 proveedores registrados en el rubro, diez empresas concentran aproximadamente el 60% del monto total adjudicado”, una radiografía que confirma el perfil oligopólico del sector. En 2023, el volumen del negocio superó los $88.000 millones de pesos anuales .

El informe de la SIGEN no sólo advierte sobre el nivel de concentración del mercado sino que identifica al núcleo de compañías que dominan las adjudicaciones. Según el organismo de control, diez firmas concentran cerca del 60% del total contratado en servicios de limpieza dentro del Estado nacional.

Entre ese grupo aparecen Linser , La Mantovana , Limpiolux , Martín & Cía , Rex Argentina (Serza), GRUB y otras prestadoras que, con distinta intensidad, repiten adjudicaciones en organismos estratégicos y licitaciones de alto volumen presupuestario.

La repetición de esas firmas en procesos licitatorios sensibles fue observada por la SIGEN como un indicador de concentración operativa y baja rotación de proveedores, en un mercado donde el universo de oferentes efectivos se reduce de manera significativa frente al total de empresas registradas, que además tienen en común denuncias por malas condiciones de trabajo y contratación.

Dos casos recientes ilustran la dinámica de ese núcleo duro. Como contó Letra P, en la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU), ex- Télam, la empresa GRUB se quedó con contratos de limpieza tras el reordenamiento administrativo del organismo. En paralelo, La Mantovana absorbió servicios en el Ministerio de Economía, ampliando su presencia en una de las carteras con mayor superficie edilicia y volumen de contratación de casi 3.000 millones de pesos anuales.

AFIP y ANSES: los organismos donde se concentra la caja de la limpieza

Entre los principales contratantes aparecen la AFIP y la ANSES, dos estructuras con despliegue territorial y alto presupuesto operativo. Allí se repiten adjudicatarias históricas como Linser, La Mantovana y, más recientemente, Limpiolux.

Las adjudicaciones pueden rastrearse en publicaciones del Boletín Oficial de la República Argentina, donde figuran licitaciones, órdenes de compra y prórrogas contractuales en distintas regionales.

Linser está encabezada por Luis Alberto Peluso, alias Chiche. Limpiolux pertenece a su hermano, Norberto Peluso. La Mantovana es controlada por la familia Castelli, hoy con Franco Castelli al frente del directorio.

Las tres firmas suelen coincidir en los tramos finales de las licitaciones más relevantes, alternando posiciones en un universo de oferentes reducido. La SIGEN también observó “debilidades en la planificación de las contrataciones y reiteración de adjudicaciones a un mismo conjunto de proveedores”.

En la ANSES tuvo peso durante años Martín & Cía, pero es una de las empresas que retrocedió fuerte en la era libertaria. Al contrario, otro actor que se mantiene como factor relevante es Rex Argentina S.A. (Serza), vinculada a Fabián Antonio Parra, un dirigente de la agrupación xeneize Por un Boca Mejor, que en sus ratos libres conduce el operador todoterreno Enrique Nosiglia, el Coty, como reconstruyó El Disenso. La tercera pata de Rex es Alberto Ibáñez, alias Tatino, un ex barra brava de Huracán vinculado a Jorge Triaca padre, que se reconstruyó fundado la empresa de limpieza en 2004.

Denuncias por sobreprecios y desplazamientos en el cartel de la limpieza

El desembarco del gobierno libertario alteró un equilibrio que se había mantenido relativamente estable durante años. En el sector sostienen que la proliferación de denuncias por presuntos sobreprecios expresa tanto irregularidades administrativas como disputas internas por el control de contratos millonarios.

Empresarios del rubro trazan un paralelismo con lo ocurrido en la Agencia Nacional de Discapacidad y el mercado farmacéutico, otro segmento con fuerte cartelización donde las denuncias coincidieron con desplazamientos de actores.

Un caso testigo fue el de Martín & Cía, una empresa que pese a ostentar una la relación de extrema cercanía con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, perdió el año pasado el contrato con la ANSES, uno de los nichos más voluminosos del Estado. Ese espacio fue ocupado por La Mantovana, que absorbió parte de los servicios y dejó a su competidora fuera de una caja clave.

Para los protagonistas del sector, estos movimientos marcan un punto de inflexión: empresas que antes convivían bajo un reparto relativamente estable hoy disputan con mayor agresividad espacios estratégicos, en un contexto de auditorías, revisión de contratos y mayor exposición pública.

Un sistema extendido a provincias y organismos binacionales

La expansión de estas compañías no se limita a la órbita nacional. Varias aparecen contratadas también en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, además de organismos binacionales como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde brinda servicios La Mantovana, de los Castelli.

Ese despliegue sugiere que no se trata de un fenómeno atado a una administración o fuerza política específica. Más bien, responde a un sistema de funcionamiento consolidado que se reproduce -con matices- en distintos niveles del Estado.

La combinación de tercerización estructural, concentración progresiva y contratos plurianuales convirtió al servicio de limpieza en una de las cajas menos visibles, pero más persistentes del entramado público. Con nuevas auditorías y una arquitectura política distinta, ese esquema atraviesa hoy su fase de mayor inestabilidad.