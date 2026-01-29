La suspensión de Carolina Moisés en el PJ de Jujuy podría dejar al peronismo con 23 bancas en el Senado

Un conflicto local en el Partido Justicialista ( PJ ) de Jujuy podría tener un efecto letal para el peronismo en el Senado . A cargo de la intervención, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, suspendieron por “inconducta partidaria” a Carolina Moisés y a más de 300 afiliados y ahora la jujeña amenaza con llevarse a otros cuatro senadores del interbloque que conduce José Mayans .

“Nos vamos”, les planteó este jueves Moisés a sus compañeros del bloque Convicción Federal, tras conocer la resolución que dispuso la suspensión preventiva de las afiliaciones y el inicio de los procesos disciplinarios contra dirigentes del peronismo jujeño que “participaron, promovieron o acompañaron listas electorales que compitieron contra el Partido Justicialista y los Frentes que éste integró” en las elecciones provinciales y nacionales de 2025.

La decisión se conoció a la medianoche del miércoles y afecta a Moisés, a dos dirigentes de larga trayectoria en el peronismo jujeño ( Rubén Rivarola – presidente de bloque en la Legislatura local -, y al exvicegobernador Guillermo Jenefes ) y a otros 301 afiliados, entre los que se cuentan diputados y diputadas provinciales, concejales e intendentes.

La resolución lleva la firma de los interventores del PJ de Jujuy, Fernández y Menéndez, que suspendieron las afiliaciones de forma temporaria y les dieron 72 horas a cada sancionado para que haga su descargo. En la misma disposición se resolvió fijar como nueva fecha de elecciones internas el 24 de abril. Los comicios estaban agendados para el 15 de febrero y este miércoles vencía el plazo para la presentación de listas.

Como contó Letra P , a mediados de noviembre, el sector de la camporista Leila Chaher le pidió a los interventores del PJ jujeño que avanzaran en la expulsión de dirigentes que no la acompañaron en la elección del 26 de octubre. Chaher fue candidata a diputada nacional, sacó el 15% de los votos y el peronismo se quedó por primera vez sin banca. El pedido afectaba, entre otras figuras, a Moisés.

Aquel reclamo derivó en una reunión que se celebró en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, de la que participaron Mayans y los interventores del PJ. El formoseño le pidió a la exmandataria que frenara las expulsiones para evitar una fractura del bloque peronista en el Senado, ya debilitado por el mal resultado electoral.

En su planteo Mayans advirtió, además, que esa situación podía generar un efecto dominó en el bloque de Diputados y que podría generar problemas en otros PJ provinciales, donde también hay diferentes líneas internas. Además, dijo que eventualmente el problema llegaría al Consejo Nacional del PJ, que formalmente todavía preside CFK a pesar de que hay pedidos ante la Justicia para que abandone el cargo por estar condenada.

En aquel entonces, Cristina atendió los argumentos y frenó la embestida contra Moisés y otros dirigentes. Pero el conflicto se reflotó esta semana, frente al vencimiento de los plazos para la presentación de listas.

El apoyo de los gobernadores

Moisés recibió este jueves el apoyo de los gobernadores dialoguistas del peronismo, Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con quienes se reunió en la casa de Salta en Buenos Aires, justo antes de la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli.

En la reunión, los gobernadores le dieron su apoyo frente a la situación del PJ. “Estamos cansados de que Cristina digite a dedo todo lo que tiene que hacer", dijo Sáenz a la salida del encuentro. El salteño agregó que el PJ “está completamente acéfalo" y se refirió con una ironía a la expresidenta: “Hay que intervenirla a ella”. Los mandatarios tuvieron un papel clave en la aprobación del Presupuesto 2026 que envió Javier Milei. Moisés acompañó con su voto y eso le valió duros cuestionamientos de parte de sus compañeros de interbloque. Este jueves, la senadora reafirmó su alineamiento con los gobernadores.

En tanto, la actividad política de Cristina bajó sensiblemente desde que, a fines de noviembre, el Tribunal Oral Federal 2 le impuso restricciones para recibir visitas en su domicilio, donde cumple condena por la causa Vialidad. A eso se sumó su internación, a fin de año, a causa de una peritonitis. Desde entonces, se mantuvo en silencio público.