La Universidad de Córdoba, en campaña: Boretto va por la reelección montado en obras contra el ajuste de Milei

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) , Jhon Boretto , puso primera en la carrera electoral para buscar su reelección. Con el anuncio del funcionamiento de una nueva residencia universitaria en el centro de la ciudad, el oficialismo "reformista" lanzó su operativo seducción hacia el claustro más voluminoso y volátil: los estudiantes.

A dos meses de la fecha electoral y en un país donde los alquileres se volvieron un artículo de lujo, prometer techo es, políticamente, un as de espadas.

Boretto está marcando la cancha antes de que la oposición termine de definir sus binomios. En la UNC, en este 2026, la campaña empezó con el sonido de una hormigonera.

El padrón electoral es potente. El claustro estudiantil es de 102.683 personas habilitadas para votar. Se agregan 6.900 docentes, 168.000 egresados aproximadamente y 3581 no docentes. Si bien la nómina 2026 se está depurando, la participación efectiva oscila en torno a los 90.000 votos.

El calendario electoral para elegir autoridades rectorales ya está sobre la mesa. La UNC se encamina a su tercera elección directa, un sistema que obliga a los candidatos a "territorializar" la campaña en las 15 facultades como si fuera una elección provincial.

Entre el 11 y el 19 de mayo, el claustro de egresados podrá emitir su voto a distancia. Se trata de un universo clave donde el oficialismo suele pisar fuerte gracias a su red de colegios profesionales y vínculos institucionales.

Sin embargo, la elección general se realizará los días 20 y 21 de mayo cuando se abren las urnas para docentes, estudiantes, no docentes y graduados presenciales. Serán dos jornadas de "poroteo" intenso donde se pondrá a prueba la capacidad de movilización de las agrupaciones.

¿La novedad? En esta oportunidad los graduados que residan fuera de Córdoba o el país podrán participar mediante el voto mediado por tecnología.

Para el exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), lo que está en juego en estas elecciones no es solo su despacho en el Rectorado, sino la hegemonía de la coalición Somos con la que fue electo, junto a Mariela Marchisio, en el 2022 con más del 63% de los votos.

El oficialismo, vinculado a la Franja Morada y sectores radicales/reformistas, ya pasó una prueba de fuego: las elecciones decanales del 2025 donde salió fortalecido ganando en ocho de quince facultades, entre ellas, Derecho, bastión histórico del peronismo.

Ahora, con el camino más allanado, Boretto buscará plebiscitar un modelo de gestión que, a pesar del ajuste presupuestario de Javier Milei, logra anunciar obras de envergadura.

En el tablero externo, Boretto mantiene una sintonía fina con el Centro Cívico de Martín Llaryora: ambos se han expresado en rechazo al desfinanciamiento universitario del gobierno libertario.

Residencia para quienes no viven en Córdoba, la primera carta

Y es en medio de la asfixia presupuestaria, Boretto decidió que el mejor blindaje para su gestión es el cemento con sentido social: el anuncio de la nueva residencia universitaria (la segunda de su gestión) es el legado con el que intenta amortizar el malestar por la pérdida de poder adquisitivo, y probable caída en la matriculación, ofreciendo una solución concreta al problema habitacional.

El proyecto, que albergará a 300 estudiantes que no vivan en la ciudad de Córdoba, y que incluye una nueva sede del Comedor Universitario -que brindará 1000 raciones diarias-, se presenta como el as en la manga de un oficialismo reformista.

En similar sintonía con el gobierno provincial, aunque la ayuda y los subsidios nacionales se frenen, las inversiones en obras en Córdoba no paran.

Desde el Rectorado informaron a Letra P que el costo del alquiler del edificio, con contrato por 10 años, es de $13 millones al mes (a razón de $43 mil por estudiante). Además, la inversión que hizo la UNC es de $387 millones, que se paga como adelanto de alquileres futuros, para permitir el reacondicionamiento de las instalaciones para los estudiantes que se alojarán desde el mes de abril.

“Esos fondos provienen de los recursos propios que la UNC obtiene de distintas prestaciones/servicios que ofrece y fueron avalados por amplio consenso en el Consejo Superior”, indicaron.

Este anuncio puede leerse como el lanzamiento de un plan de continuidad que no admite distracciones pese al escenario adverso para el financiamiento universitario. La residencia se proyecta como el legado de una conducción que busca demostrar que, aun con el viento de frente, la Universidad Nacional de Córdoba tiene la espalda y la voluntad política para seguir construyendo refugios en medio de la tormenta.