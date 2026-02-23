LA ERA LIBERTARIA

Hidrovía: este viernes vence el plazo para ofertar por la concesión de la autopista fluvial

Es uno de los principales corredores navegables del mundo. Se estiman inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares. Un negocio por 25 años.

Este viernes cierra la presentación de ofertas para la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná–Paraguay. Se trata de una de las principales rutas fluviales del mundo, por donde circula el 90% del comercio exterior argentino y buena parte del intercambio regional.

El proceso abre una etapa decisiva para la competitividad, la reducción de costos logísticos y la inserción internacional del país, tras años de demoras. Se estiman inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares.

Consenso técnico y respaldo empresarial

A lo largo de 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyVN) convocó a mesas de trabajo con empresas navieras, productores, exportadores, provincias, países limítrofes y cámaras empresarias y sindicales. De ese intercambio surgió un pliego que el organismo definió como superador en términos técnicos.

Entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas manifestaron su respaldo al proceso.

“Con esta licitación nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”, afirmó el presidente de CIARA–CEC, Gustavo Idigoras.

Más profundidad, menor costo y control internacional

Entre los puntos destacados del pliego figuran el incremento de la profundidad a 40 pies —lo que permitirá operar buques con carga completa y abaratar costos—, inversiones obligatorias en tecnología para mejorar la navegación y reforzar la seguridad, la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía, la creación de un órgano de monitoreo público-privado y una reducción tarifaria superior al 10% en dólares respecto de los valores actuales.

Para garantizar la transparencia, se solicitó la auditoría de Naciones Unidas, que aportó estándares internacionales y avaló la solidez técnica y la claridad del pliego. Según el informe presentado a fines del año pasado, al menos ocho empresas en el mundo estarían en condiciones de competir por la concesión.

El proceso incluyó además dos audiencias públicas en noviembre, una orientada a organizaciones ambientalistas y otra de carácter informativo para la ciudadanía.

