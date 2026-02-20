Reforma laboral: Bullrich avaló el cambio que hizo Diputados y la convertirá en ley con la ayuda de aliados

Patricia Bullrich logró dictaminar este viernes el proyecto de reforma laboral con la modificación que aplicó Diputados , que eliminó un artículo que restringía los salarios en caso de licencias. El proyecto llegará al recinto el viernes 27 y la jefa del bloque libertario confía en la sanción con 42 votos.

Son cinco votos más que la mayoría simple y la cuenta surge de los aliados que La Libertad Avanza tiene en la cámara alta. Son los que le permitieron la aprobación del proyecto la semana pasada. Incluye a UCR, PRO y los partidos provinciales, como los de Misiones, Salta, Neuquén y Córdoba.

Unión por la Patria siguió siendo la única fuerza que se opuso al proyecto, con sus 28 votos unidos en el rechazo. "Mantenemos nuestras objeciones de carácter estructural respecto de la afectación de los derechos del trabajador, de los derechos colectivos, de la organización de la justicia del trabajo y del impacto desde el punto de vista fiscal", sostuvo Jorge Capitanich .

El oficialismo insistió en que la reforma laboral es un paso clave para mejorar los márgenes de empleabilidad. “Estamos trabajando sostenidamente porque hay 10 millones de argentinos en la informalidad que esperan, este es un tema urgente, prioritario. Estamos trabajando juntos para aprovechar la oportunidad que nos pone la historia”, señaló la libertaria cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

El debate en comisiones protagonizó un nuevo cruce entre Bullrich y el peronista Mariano Recalde, referente del rechazo a reforma. Hubo pases de facturas y recuerdos de aquella reforma laboral de 2000, que terminó con denuncias de coimas y la renuncia, un año después, del entonces presidente, Fernando De la Rúa.

“Ese desastre vinimos a arreglar los peronistas. Y este desastre también”, señaló el senador y la jefa de LLA esperó al final de la sesión para devolver gentilezas. Recordó que De la Rúa fue absuelto de la causa por coimas, que definió como el intento del peronismo por “inventar algo para lograr la caída del gobierno. Lo lograron. Pero no vamos a permitir estos arrebatos golpistas”, advirtió.

Bullrich también se despegó de la detención del exsenador Edgardo Kueider, un peronista que supo ser aliado de La Libertad Avanza. “Es parte del bloque que usted representa y fue ministro de un gobernador preso por administración fraudulenta”, en referencia a Sergio Urribarri.

La discusión también tuvo espacio para el pase de facturas del peronismo, un tema que dominó el recinto este jueves, para la consolidación de aliados del gobierno con origen en esa fuerza. “Traidores. El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fugen”, atacó la riojana Florencia López.

Como anticipó Letra P, Bullrich planea tres sesiones para la semana próxima. La primera será la preparatoria del martes, donde se van a elegir autoridades. Por ahora, en el oficialismo no informaron si Bartolomé Abdala sigue como presidente provisional, aunque no hay candidatos a sucederlo.

El jueves se tratará la reforma de la ley penal juvenil, el acuerdo de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y la reforma a la regulación de glaciares, un tema que piden a gritos los gobernadores de provincias mineras, pero aún tiene resistencias en sectores de la UCR.

El viernes sería la sanción de la reforma laboral y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La extraordinarias duran hasta el 28 y al día siguiente, en el recinto de Diputados, Javier Milei inaugurará el período ordinario. No llegaría a tratarse el otro proyecto incorporado en extraordinarias: el sistema de financiamiento a universidades. El Gobierno dice que lo acordó con los rectores. Y que será ley.